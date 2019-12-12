14 вещей во французских школах, которых русским детям отчаянно не хватает

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Французская и привычная нам российская системы образования в чем-то похожи. Согласно конституции, любой ребенок обязан пройти бесплатное обучение в средней школе, по окончании которого он сдает выпускные экзамены и получает аттестат зрелости. Ну а дальше начинаются различия, да такие, что иногда дух захватывает.

AdMe.ru разобрался, чем отличается обучение во Французской Республике от отечественного. Кажется, нам есть чему поучиться.

1. Французские дети вкалывают в школе полный рабочий день

В средних и старших классах дети часто учатся с 8 до 18 часов 5 дней в неделю. Правда, в среду ученики получают своеобразный выходной — они приходят в школу на полдня. Вообще французы очень обеспокоены качеством образования и переживают, что не самые развитые страны вроде Словении и Чехии вырвались вперед в мировом рейтинге. Так что дети обречены грызть гранит науки целыми днями.

2. Школьники не избалованы переменками и долго сидят на уроках

На один урок во французской школе отводится не 45 минут, как мы привыкли, а все 55 или целый час. Причем перемен, на которых можно поболтать с одноклассниками и побегать по коридору, нет. Между занятиями предусмотрены короткие 5-минутные перерывы, которые тратятся на переход из кабинета в кабинет. Дети жалуются, что времени не остается даже для похода в туалет. Зато на обеденный перерыв у детей есть 1,5–2 часа, в течение которых можно и поесть, и погулять, и отдохнуть.

3. Списывание — один из самых страшных грехов

Если учитель заметит ребенка со шпаргалкой, он доложит об этом родителям, запишет сообщение об инциденте в личное дело и вынесет наказание по собственному вкусу. Педагог может отобрать телефон, заставить ученика исписать лист выражением вроде «я больше никогда не буду списывать» или снизить оценку вдвое. За списывание на выпускных экзаменах у учеников могут отобрать водительские права и даже исключить из заведения.

4. ЕГЭ — невинная забава по сравнению с выпускными экзаменами во Франции

Выпускники здешних школ тоже сдают что-то вроде ЕГЭ, только в несколько раз сложнее. Этот комплекс экзаменов называется БАК (фр. BAC, baccalauréat), так что французские выпускники поголовно становятся бакалаврами. В российских школах к сдаче обязательны 2 предмета: русский язык и математика. А французы сдают 13 дисциплин, причем некоторые дважды: устно и письменно. Система подсчета баллов весьма мудреная, один успешно сданный экзамен может повысить результаты другого. Однако, несмотря на сложность, БАК сдают 90 % учеников, к тому же он дает право безо всяких тестов поступить в выбранный вуз.

5. Родители всегда в курсе того, как учится их ребенок (и его одноклассники)

В конце каждого триместра французские родители получают электронные письма с детальным отчетом об успехах ребенка. Учитель составляет подробные графики успеваемости по сравнению с предыдущими периодами. К тому же в классе существуют анонимные рейтинги (с ними тоже знакомят родителей), где указаны средний балл по классу и результаты ученика в сравнении с одноклассниками.

6. Здесь принята странная, но крутая система оценок

Во Франции действует 20-балльная система оценок. И если в российских школах критерии выставления отметок не всегда ясны (маленькая ошибка может откусить целый балл), то французские учителя имеют куда больший простор для оценки работы ученика. Однако получить двадцатку нелегко, оценка в 16–17 баллов стоит на грани с гениальностью. Для того чтобы получить такую отметку, недостаточно написать чисто и без ошибок: ученик должен выдать какую-то гениальную мысль или неожиданное решение задачи. Сами французы не очень-то довольны системой и считают, что по 5-балльной шкале учиться гораздо легче. А вы как думаете?

7. Первоклассником может стать только 18-летний

Неподготовленному человеку французская школьная система покажется темным лесом. В «началку» дети поступают в 6-летнем возрасте и учатся здесь 5 лет. Затем идет средняя школа — колледж, учеба здесь длится 4 года. Примечательно, что со средней школы классы нумеруются шиворот-навыворот: 11-летки идут в 6-й класс, потом в 4-й, 3-й и т. д., а из школы выпускаются 18-летние первоклашки. Старшая школа называется лицей. Здесь юноши и девушки учатся 2–3 года в зависимости от типа заведения. Одни лицеи, вроде наших ПТУ, выпускают простых работяг (во Франции жесткий дефицит людей, которые умеют что-то делать руками). А другие специализируются на гуманитарных науках, медицине, технике.

8. Вся страна поделена на 3 зоны, и каникулы начинаются здесь в разное время

По нормативам, французские школьники учатся не менее 36 недель в году (российские — 34–35). Всего у студентов и школьников 5 периодов каникул в год: неделя в октябре, 2 недели на Рождество, 2 недели в феврале и 2 недели на Пасху. Летом маленькие французы отдыхают всего 2 месяца, в отличие от своих российских коллег по парте. К тому же вся Франция поделена на 3 зоны, для каждой из которых установлена своя дата начала каникул. Это сделано для избежания пробок при перемещении огромных масс людей летом: дети и родители могут спокойно отдохнуть на побережье, а потом добраться до дома.

9. Никто не любит и не жалеет талантливых бунтарей

Если при сдаче БАКа возникнет ситуация, когда учитель колеблется и не знает, какую оценку поставить, он поднимет досье ученика и просмотрит замечания о поведении. Примерный ученик имеет все шансы на повышение балла, просто потому что был паинькой. Ну а бунтарям, пусть и талантливым, во французских школах могут запросто снизить балл.

10. Дети и родители ненавидят домашнюю работу

Учителя во Франции почти не задают «домашку». Ученики начальной школы проводят за домашней работой в среднем 10 минут в день, а старшеклассники — один час. И даже такие скромные, в сравнении с Россией, цифры вызывают протесты учителей и педагогов. Учебники и тетради хранятся в школе, а дети могут заниматься самостоятельно на специальных уроках-эссе, где не присутствует учитель.

11. Ученики копят бонусы, а потом расплачиваются ими с учителем

В школах Франции есть накопительная система бонусов (прямо как в вашем любимом супермаркете). Ребенок может повысить баллы по одному предмету за счет успехов в другом. Например, успехи в математике могут компенсировать низкие оценки по химии. Гибкость системы — главное достоинство французской школы. Здесь не стыдно оставаться на второй год, если не успел пройти программу. А еще есть возможность перевести ребенка в следующий класс, но доучить сложные предметы классом ниже.

12. В школах есть специальная служба, которая занимается частной жизнью детей

Во всех школах Франции есть подразделение La vie scolaire (фр. «школьная жизнь»). Это молодые люди, консультанты и тьюторы, которые следят за посещаемостью, поддерживают контакт с родителями, разбирают конфликты и организовывают внеклассный досуг. Французские учителя занимаются только преподаванием.

13. Мобильные телефоны и электронные девайсы запрещены во всех школах

Попытка посерфить в интернете или поболтать с кем-нибудь по телефону грозит конфискацией девайса и дополнительными часами после уроков. Так французы пытаются привить детям цифровую культуру и заставить их наконец общаться друг с другом, а не пялиться в экран. В школе у ребенка отберут также планшет, умные часы и любую технику, у которой есть модуль связи.

14. Здесь все равно, во что ты одет

В государственных школах Франции нет специальной формы и никаких особых требований к внешности. В первый учебный день года девочки и мальчики приходят в повседневной одежде и сразу направляются в класс без торжественных линеек. Учеников не заставляют носить сменную обувь, при этом в школе всегда чисто. А вот гардероб в колледжах и школах не предусмотрен: дети носят куртки и пальто за собой из класса в класс.

Бонус: меню в школьном кафетерии напоминает ресторан, а блюда стоят возмутительно дешево

Весь мир знает, что французы — отпетые гурманы. И столовые в государственных школах не исключение. В меню обеда часто входят мидии в сливочном соусе, мясо по-бургундски (томленое в вине), рыба под соусом бешамель, овощи на гриле а также десерты. Но никаких булок и сладкой газировки: в столовых подают багеты и чистую воду. Все это великолепие обходится родителям в € 2 в день, а семьи с тяжелым материальным положением оплачивают половину стоимости обеда.