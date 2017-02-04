14 вещей, которые должен сделать каждый папа для своей маленькой дочки

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Первая любовь каждой девочки — это, безусловно, ее отец. Связь, которая существует между папой и его дочерью, — это нечто особенное, ведь именно она в будущем окажет влияние на выбор избранника, чтобы разделить с ним свою жизнь и иметь своих собственных детей. Поэтому просто необходимо быть примером для подражания и мудрым учителем на протяжении всей жизни детей. AdMe.ru делится с вами 14 вещами, которые каждый мужчина должен сделать для своей дочери, чтобы она выросла зрелой, ответственной и сильной.

После работы находите время играть с нею в игрушки, разговаривайте, наденьте ей пижаму и почитайте перед сном. Настанет день, когда вы уже не сможете сделать этого никогда.

Казалось бы, что тут сложного — держать за руку. Но этот акт будет значить гораздо больше, если не просто схватить за руку, а своей рукой дать почувствовать ей уверенность в том, что она в безопасности и вы всегда будете рядом, когда это потребуется.

Говорите, как она красива, когда просыпается, когда идет играть со своими друзьями, когда собирается на занятия, а не только когда вы наденете на нее новое платье для вечеринки. Скажите ей, что она прекрасна и всегда будет радостью для ваших глаз.

Возможно, прямо сейчас она сидит и играет со своими куклами, в красном платьице и с косичками. Но вы не успеете оглянуться, как эта девочка превратится в зрелую и самостоятельную женщину и перестанет быть маленькой. Поэтому используйте каждый миг и превратите его в лучший. Играйте с ней, помогайте ей, гуляйте за руку в парке, читайте перед сном.

Стремитесь организовывать совместные мероприятия за пределами повседневности — планшет или сотовый телефон никак не сплотят вас. Отвезите ее в парк или на экскурсии, катайтесь на коньках, сходите в кино или поужинайте вместе. Будьте уверены, вы оба запомните эти моменты надолго.

Покажите ребенку, что его мнение важно. Старайтесь уделять внимание, даже если вы устали. Вы сможете отдохнуть позже, когда она уже не будет вашей маленькой девочкой. Таким образом вы дадите ей понять, что она всегда будет услышана, а ее мнение будет иметь огромное значение.

Те отношения, которые сложились у вас с женой, в значительной степени повлияют на отношения, которые дочка будет искать для себя в будущем. Наверняка вы захотите, чтобы она нашла человека, который действительно ее полюбит. Научите ее тому, что она заслуживает того, кто сможет сделать ее такой же счастливой, как вы сделали свою жену.

Не нужно, чтобы это входило в привычку, просто пусть она иногда спит рядом с вами, чтобы почувствовать защиту и любовь.

В спорте, как и в жизни, сначала кажется, что трудно и ничего не получится. Но если преодолеть все трудности, успех гарантирован. Пусть выберет любой спорт, который ей нравится, а вы поддержите ее решение. Она будет благодарна вам всю жизнь, ведь спорт — это здоровье.

Под музыку или без, попадая в такт или не особо, — танцуйте с нею. Не нужно никаких оправданий, просто вместе наслаждайтесь танцем. Она всегда будет благодарна вам за это.

Поддерживайте ее любознательность, желание учиться и открывать для себя новые вещи, ее изобретательность, любовь к чтению.

Хочет пойти на уроки балета? Отлично. Хочет научиться карате? Хорошая идея. Не сдерживайте ее, пусть ищет именно свое любимое направление в этой жизни.

Вы никогда не перестанете ее любить, даже когда она совершает ошибки. Поэтому научите ее быть ответственной за свои поступки. Если она допустила ошибку, помогите ей найти решение, но не делайте все за нее. В жизни кроме радости всегда присутствуют печаль и разочарование — научите ее справляться с ними.

Всегда должна присутствовать свобода в общении — дайте совет, но поддерживайте ее окончательное решение. Доверяйте ей, ведь это вы воспитывали ее.