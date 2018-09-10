14 трогательных твитов о тонкой и прочной связи между пациентами и врачами

В твиттере медики начали использовать хештег #ShareAStoryInOneTweet, публикуя рассказы о трогательных моментах на работе, которые оставили неизгладимый след в их сердце. Врачи, медсестры и другие медицинские работники наводняют социальную сеть постами, в которых объясняют свою страсть к спасению людей и то, почему их дело жизни так важно.

Мы в AdMe.ru выбрали 14 твитов, которые напомнили нам, за что мы должны быть благодарны медицинским работникам и как важно помогать друг другу.

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Какие трогательные истории связаны у вас с медперсоналом? Расскажите об этом в комментариях.

Фото на превью CheriBlauwetMD / Twitter

25 На склад!
8 Комментарии
  • 10 сентября 2018
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