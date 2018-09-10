14 трогательных твитов о тонкой и прочной связи между пациентами и врачами

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В твиттере медики начали использовать хештег #ShareAStoryInOneTweet, публикуя рассказы о трогательных моментах на работе, которые оставили неизгладимый след в их сердце. Врачи, медсестры и другие медицинские работники наводняют социальную сеть постами, в которых объясняют свою страсть к спасению людей и то, почему их дело жизни так важно.