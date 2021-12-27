14 согревающих душу иллюстраций, которые живо покажут, как меняются новогодние традиции
Вспомните свое детство. Новогоднюю ночь. Запах мандаринов и купленной на уличном базаре елки, игрушки с историей, бенгальские огни, тазик оливье и повторяющиеся из года в год любимые фильмы. Все это так душевно и близко. Но традиции меняются, не все из перечисленного живо и сейчас.
Мы в AdMe.ru верим в новогоднее чудо, пусть его раньше и сейчас встречают по-разному. Про эти изменения мы и нарисовали праздничные атмосферные иллюстрации.
1. Подарки, которые сделаны вручную, любимы всегда
2. Мода меняется, а сделать комплимент наряду друга на Новый год — это неизменно приятно
3. Искусственная елка или натуральная? Неважно! Главное, чтобы наряжали ее с любовью
4. Пусть сейчас мы редко шьем костюмы, но от этого сказки меньше не становится
5. Пусть сейчас многие традиции прошлых лет уже не пользуются такой популярностью. Главное — верить в чудо, пусть другие и не на твоей стороне
6. Все мы разные, иногда стоит закрыть глаза на то, что тебе не нравится. Главное — внимание
7. Современный Новый год мы встречаем через экран смартфона. И стараемся не упустить ничего по-настоящему важного в реальном мире
8. Новые вещи и те, что с историей, — все может быть душевным и прекрасным
9. Новый год — по-прежнему семейный праздник. Некоторые чудесные традиции вечны
10. А некоторые традиции изменяются, делая нас чуточку счастливее
11. Возможно, не так значимо, что по телевизору. Ценно то, кто рядом на диване
12. Желания меняются. Вера в волшебство — нет
13. По-прежнему целый год дети ждут момента, когда же можно нарядить елку. Пусть и игрушки другие
14. Что-то остается неизменным навсегда
Какие традиции вашего детства вы никогда не променяете на новые? Как вы обычно отмечаете Новый год?
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