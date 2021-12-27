14 согревающих душу иллюстраций, которые живо покажут, как меняются новогодние традиции

Вспомните свое детство. Новогоднюю ночь. Запах мандаринов и купленной на уличном базаре елки, игрушки с историей, бенгальские огни, тазик оливье и повторяющиеся из года в год любимые фильмы. Все это так душевно и близко. Но традиции меняются, не все из перечисленного живо и сейчас.

Мы в AdMe.ru верим в новогоднее чудо, пусть его раньше и сейчас встречают по-разному. Про эти изменения мы и нарисовали праздничные атмосферные иллюстрации.

1. Подарки, которые сделаны вручную, любимы всегда

2. Мода меняется, а сделать комплимент наряду друга на Новый год — это неизменно приятно

3. Искусственная елка или натуральная? Неважно! Главное, чтобы наряжали ее с любовью

4. Пусть сейчас мы редко шьем костюмы, но от этого сказки меньше не становится

5. Пусть сейчас многие традиции прошлых лет уже не пользуются такой популярностью. Главное — верить в чудо, пусть другие и не на твоей стороне

6. Все мы разные, иногда стоит закрыть глаза на то, что тебе не нравится. Главное — внимание

7. Современный Новый год мы встречаем через экран смартфона. И стараемся не упустить ничего по-настоящему важного в реальном мире

8. Новые вещи и те, что с историей, — все может быть душевным и прекрасным

9. Новый год — по-прежнему семейный праздник. Некоторые чудесные традиции вечны

10. А некоторые традиции изменяются, делая нас чуточку счастливее

11. Возможно, не так значимо, что по телевизору. Ценно то, кто рядом на диване

12. Желания меняются. Вера в волшебство — нет

13. По-прежнему целый год дети ждут момента, когда же можно нарядить елку. Пусть и игрушки другие

14. Что-то остается неизменным навсегда