14 секретов счастливого брака, к которым не грех прислушаться даже парам с идеальными отношениями
Строить отношения — нелегкая работа. Мы ссоримся с любимыми, миримся, а потом находим новую причину, чтобы поспорить. И иногда эмоции захлестывают настолько, что мы в сердцах бросаем: «Если ты не согласен, возможно, нам лучше расстаться!» Но ведь есть пары, у которых, кажется, и нет таких проблем. Они живут душа в душу годами и, кажется, вообще не знают, что такое ссоры. Пользователь Quora задался вопросом: может быть, у таких пар есть какой-то секрет? И он получил множество ответов.
Нам в AdMe.ru кажется, что универсального секрета супружеского счастья не существует, ведь мы все разные. С другой стороны, узнать, что помогает другим людям оставаться вместе несмотря ни на что, полезно, ведь из такого многообразия каждый может выбрать то, что актуально именно для него.
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Я замужем 55 лет, но никогда не давала советов о браке, ведь здесь все очень индивидуально. На мой взгляд, идеальный брак — это невероятно тесная дружба и взаимное уважение. Если у вас это есть, тогда любовь придет к вам сама по себе. © Eva Kor
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Опираясь на свой 30-летний опыт замужества, могу выделить вот что:
1. Каждый день делайте друг другу небольшие приятные сюрпризы.
2. Обращайте внимание, когда ваш любимый человек делает что-то хорошее для вас. Благодарите его за это, особенно когда вы ни о чем не просили.
3. Принимайте своего партнера таким, каков он есть сейчас. Никаких попыток улучшить его. Никакого перфекционизма.
4. Поощряйте супруга к общению с другими людьми, к тому, чтобы он заводил новых друзей.
5. Не покидайте его. © Jeanne Spellman
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Вы когда-нибудь видели подростков, безумно влюбленных друг в друга? Как думаете, почему между ними возникает такое притяжение? Гормоны? Нет. На самом деле это нечто большее, это психология.
1. Жаждите быть вместе. Все время. Подросткам все равно, в какой школе учиться, — лишь бы вместе.
2. Отдавайте больше. Они думают друг о друге, заботятся о партнере и делают для него больше, чем для себя.
3. Беспокойтесь меньше. Где жить? На какие деньги? А что, если родители не одобрят? Их все это не волнует. Они счастливы получать меньше, но при этом подрабатывать в одном магазине (смотри пункт 1).
Счастье — это просто быть вместе, брать мало, отдавать много и ни о чем не беспокоиться. © Imtiaz Mohammad
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Мне кажется, секрета всего два.
Во-первых, не вступайте в брак с человеком, который не разделяет ваши ценности, и не идите на компромиссы. Когда вы с кем-то, кто ценит в жизни то же, что и вы сами, вы не станете тратить время на всякие пустяки. Напротив, вы будете относиться друг к другу с взаимным уважением и сможете договориться о таких важных вещах, как деньги или границы в отношениях.
Во-вторых, вы должны понимать, что любовь — это не просто чувство, а руководство к действию. Это поиск способов сделать вашу совместную жизнь приятной и веселой. Это умение видеть хорошее в своем избраннике и понимать, что он не обязан делать вас счастливым. Любить — это радоваться счастью партнера и ценить его. © Jill Bamford
- Я замужем уже 45 лет, и вот что могу посоветовать.
1. Если вы в ссоре с супругом, никогда не жалуйтесь на него своим родственникам и друзьям. Вы помиритесь, а ваши близкие будут думать, что вы замужем за ужасным человеком.
2. Осознайте, что жизнь своего супруга не принадлежит вам. Вы просто проходите этот путь вместе. Если он хочет порыбачить с друзьями, пусть идет. Если ей нужно увидеть приятельницу в другом городе, пусть это случится. Нытье и ревность разлучают людей, а не сближают.
3. Играйте в игры. Оставайтесь молодыми в душе. Держитесь за руки. Делитесь секретами. Прячьте вещи от детей. Отправляйтесь вместе в отпуск. Смейтесь. Придумайте друг другу смешные прозвища. Иногда брак должен быть забавным. © Jo Chrisco
- Мы 42 года вместе, и, конечно, бывали худшие времена, которые только сделали нас сильнее. Мы усыновили двоих детей с особыми потребностями, и они нуждались в нашей заботе. Мы купили дом, которому нужен был ремонт. Мы взяли на себя обязательство заботиться друг о друге. Я не говорю, что это легко, но оно того стоит.
Теперь мы планируем свою старость: выход на пенсию, завещания, сделки с недвижимостью. Мне кажется, каждой паре нужно иметь представление о том, какой должна быть их жизнь. Просто задумайтесь, чего бы вы хотели для себя и своего любимого человека? И пусть эта общая мечта ведет вас по жизни. © Debbie Rey
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Вот что мне кажется важным, с мужской точки зрения.
1. Важно не просто говорить о чувствах, но и проявлять их. Для этого делайте что-то приятное для своей любимой женщины. Вы можете вынести мусор, постирать белье, убраться в доме. Важно: вы должны брать инициативу в свои руки, а не приниматься за работу только тогда, когда вас попросят.
2. Слушайте свою партнершу. Проявляйте заботу, сострадание и любовь. Сопереживайте, показывайте, что вы понимаете ее чувства. Иногда все, что нужно вашей жене, — это просто чтобы ее выслушали, поэтому не пытайтесь мгновенно перейти в режим решения проблемы.
3. И последнее, но самое важное: если у вас есть дети, вам нужно проводить с ними время. Мамы любят, когда папы занимаются своими детьми. Это помогает поддерживать любовь и привязанность в отношениях. © Ankur Agarwal
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Продумайте цели на ближайшие 5 лет и вместе их добивайтесь. Может, для вас это будет покупка дома или выплата долгов, дети или карьерные амбиции. Работа в команде очень сильно сближает. © Julie Gurner
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Мы с мужем обручились через несколько недель после знакомства и счастливы вместе уже почти 20 лет. И хотя нам обоим кажется, что никаких универсальных секретов счастливого брака нет, вот что особенно важно в наших отношениях:
1. Мы создали семью с правильным человеком. Так много людей выбирают не тех и надеются, что все изменится после вступления в брак. Все действительно изменится, только к худшему. Если вы не счастливы с человеком до свадьбы, будете несчастны и после.
2. Мы любим и уважаем друг друга. Мы искренне наслаждаемся каждым моментом, проведенным вместе.
3. Мы не всегда соглашаемся друг с другом. Мы — 2 разных человека, и у нас могут быть абсолютно разные мнения.
На самом деле люди должны понимать, что с годами брак меняется. Будут болезни, потеря работы, будет старение. Будут хорошие времена и не очень. Главное — не забывать, почему вы в самом начале отношений решили, что хотите быть именно с этим человеком. © Elizabeth T
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Одна из причин, по которым я боялась выходить замуж, — страх, что этот брак не будет счастливым. Я выросла в консервативной среде, разводы были редки, а счастливых семейных пар я не видела вовсе. Но потом я наконец встретила человека, который заставил меня поверить в любовь.
Я думаю, никакого секрета счастливого брака нет. На самом деле просто важно уметь ставить себя на место своего любимого человека, и тогда вы сможете справиться с любыми трудностями. © Ankita B
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Мы женаты 12 лет, и вот что мне кажется самым важным в счастливом браке:
1. Оставайтесь в той же форме, что и в начале отношений, или работайте над собой, чтобы стать еще лучше. Особенно если это делает ваш супруг.
2. Если у вас есть дети, продолжайте ходить на свидания, это очень важно.
3. Если вы добытчик в своей семье, не думайте, что вы лучше.
4. Когда вы спорите о чем-то, подумайте, будет ли этот аргумент иметь хоть какое-то значение через 5–10 лет.
5. Путешествуйте, пробуйте что-то новое вместе. Это укрепит связь между вами. © Peter T Mayer
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У меня довольно скромный опыт супружеской жизни — всего 3 года. Но спустя это время я могу выделить главное в браке:
1. Дружба. Сначала вы должны стать друзьями, а только потом — супругами. Вы должны иметь эту особую связь, понимать друг друга, знать сильные и слабые стороны друг друга.
2. Умение говорить на сложные темы. Вы разные люди, и совершенно нормально, что в некоторых вопросах ваши мнения будут не совпадать. Говорите об этом. Но не забывайте ставить ваш союз выше собственного эго.
3. Честность. Никакие отношения, даже дружба, не могут существовать без честности. Брак — это самые важные отношения в вашей жизни. Будьте честны с человеком, которого вы однажды выбрали. © Sambhav Karnawat
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Несколько простых советов, которые помогут пронести любовь сквозь года:
1. Помогите вашему избраннику на кухне или приготовьте что-то вместе.
2. Скажите «спасибо» за что-то важное или незначительное.
3. Обсудите, как прошел ваш день в офисе.
4. Будьте своему супругу лучшим другом.
5. Не берите гаджеты в спальню сегодня вечером. © Cassandra Henson
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Когда мы только поженились, я думал, что впереди нескончаемое блаженство. Но реальность дала о себе знать через месяц. Из-за стресса, связанного с бизнесом, наши отношения ухудшались. Воспитание детей, забота о престарелых родителях, личные потери — все это давало о себе знать. Иногда я спрашивал себя: «Не ошибся ли я?» И, наверное, моя жена тоже задавалась вопросом: «Кто, черт возьми, тот человек, за которого я вышла замуж?»
И мы просто продолжали идти вперед. Мы показывали друг другу свою любовь, даже когда делать этого не хотелось. Мы оставляли детей с бабушкой, а сами сбегали на романтические свидания. Мы пробовали что-то новое, чтобы оживить наши отношения.
Теперь дети выросли. А мы все еще прижимаемся друг к другу во время просмотра фильма, держимся за руки во время прогулки, целуемся перед сном. Мы просто не позволили нашим отношениям сойти на нет, потому что счастливые браки бывают у людей, которые на меньшее ни за что не согласятся. © Doug Armey
А каков ваш секрет счастливого брака?