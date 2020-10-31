14 секретов счастливого брака, к которым не грех прислушаться даже парам с идеальными отношениями

Мы с мужем обручились через несколько недель после знакомства и счастливы вместе уже почти 20 лет. И хотя нам обоим кажется, что никаких универсальных секретов счастливого брака нет, вот что особенно важно в наших отношениях:

1. Мы создали семью с правильным человеком. Так много людей выбирают не тех и надеются, что все изменится после вступления в брак. Все действительно изменится, только к худшему. Если вы не счастливы с человеком до свадьбы, будете несчастны и после.

2. Мы любим и уважаем друг друга. Мы искренне наслаждаемся каждым моментом, проведенным вместе.

3. Мы не всегда соглашаемся друг с другом. Мы — 2 разных человека, и у нас могут быть абсолютно разные мнения.

На самом деле люди должны понимать, что с годами брак меняется. Будут болезни, потеря работы, будет старение. Будут хорошие времена и не очень. Главное — не забывать, почему вы в самом начале отношений решили, что хотите быть именно с этим человеком. © Elizabeth T