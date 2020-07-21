14 родственников, чьи хулиганские выходки можно еще долго вспоминать

Было это лет 20 назад. Новый год, я сижу в зале и смотрю «Простоквашино». Родители на кухне занимаются приготовлением салатов, вкусно пахнет холодцом и елкой. Время уже позднее, около 11 часов вечера. Вдруг мама зовет меня на кухню под предлогом салюта, отец в это время куда-то уходит, но мне не до этого, там же салют. Мама довольно долго держала меня на кухне и тянула время, убеждая, что сейчас еще пускать начнут.

Через некоторое время отец начинает кричать:

— Леха, я Деда Мороза поймал!

Я несусь в зал, забегаю и вижу картину, как папаня, наполовину высунувшись из окна, якобы кого-то держит.

Когда я уже подошел к нему, он показывает, что в руке у него шапка Деда Мороза!

— Ушел, зараза. Испугался, видимо.

Батя из снега на подоконнике сделал следы на ковре, от елки к окну, в руках была шапка, а под елкой — бетономешалка на батарейках.

Это было очень круто. © distam / pikabu