14 родственников, чьи хулиганские выходки можно еще долго вспоминать
В счастливой семье всегда царят любовь, уважение и поддержка. А если в этом перечне найдется место еще и для юмора, добрых розыгрышей и самоиронии, то вам не будут страшны никакие невзгоды. И внукам будет что рассказать.
Мы в AdMe.ru уверены, что в каждой семье найдутся подобные крутые истории.
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Сегодня подруга напомнила мне замечательную историю о моих родителях: мама полола клубнику, это увидел батя и сказал, что поможет. Мама думала, что он придет с сапкой, а он повесил гамак между деревьев у грядки, достал книгу «Выращивание клубники» и сказал, что будет читать вслух. © iamhellcat / twitter
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Мама не слышит мелодию телефона, до нее дозвониться — как до Кремля. Вся семья от этого воет уже. Поставила ей на звонок песню «Ленинграда». Теперь у нее есть 20 секунд до того, как Шнуров начнет орать матом. Мама теперь всегда на связи. © Подслушано / vk
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Своего деда по отцу, Федора Исаевича, я помню очень смутно. Его не стало, когда мне было лет 7. Однажды, уже будучи взрослым, я спросил у отца: «А каким он был, мой дед?» Отец рассказал мне один случай. Как-то пришли гости, которым дед был не очень рад. И дед, завидев их у калитки, громко выкрикнул бабушке, которая возилась в огороде: «Маруся, забери тарелки у собак, гости пришли!» © Arhclassic / pikabu
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Моя тетушка, по возрасту скорее бабушка, известна в родне легендой, как во времена дефицита чая на свадьбе сына напоила всех гостей «особым» чаем. Пока они хвалили, она выдала: «Пейте, пейте, стог еще большой». И гости обиделись. Не модный тогда был еще травяной чай. © vitarinka / pikabu
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Разговариваю с папой, жалуюсь, что бабушка не считает меня взрослой и самостоятельной. Папа: «Ну а что ты хотела? Мне она сказала, что я взрослый, когда мне было под 40: „Ты уже взрослый мужчина, я больше не могу принимать за тебя решения, теперь это должна делать твоя жена“». © EvilWorldwide / twitter
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Мой муж Саша, когда готовит себе завтрак (я это не ем, вы бы это видели: бекон, сосиски, яйца, фасоль), всегда так радуется и похрюкивает от удовольствия, что мне даже в моей комнате слышно. Сегодня я слышала, как он разговаривает с кошками: «А с вами я не поделю-ю-юсь, АХА-ХА-ХАХ!» © Tihiipiket / twitter
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Я помню, мелкой была, а папа решил подшутить надо мной и сунул мне под нос чайную ложку хрена. Хороший такой хрен, ядрененький. Мне он сказал, что это манка. Ну, я и поверила. © focuspocusbl**t / twitter
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Я поинтересовалась, откуда трещина в унитазе. Бабуля сказала, что дедушка вишню с косточкой съел, потом пошел в туалет, и от косточки унитаз треснул. Лет до 10 или дольше боялась проглотить косточку, а потом узнала, что в туалете молоток уронили. © Aerochugun / twitter
- Когда я училась классе в 3-м, нам задали написать рассказ о любом члене семьи. Выбор пал на деда, так как от него я часто слышала какие-то интересные истории из жизни и «красочного» материала было предостаточно. Я спросила у дедушки, кем он работал.
Дед рассказал о работе в цирке, о том, как дрессировал слонов и жирафов. Жирафы ходили по арене на задних ногах. А слоны балансировали на канате под куполом. Много интересного рассказал. Я еще никогда так собой не гордилась. Мой рассказ получился лучшим! Все с открытыми ртами слушали. Но один мальчик стал смеяться надо мной. Он говорил, что я все выдумала. Но я-то знала, что он просто мне завидует, ведь он написал скучный рассказ о маме-пекаре. Я пришла домой и стала с упоением рассказывать о своем триумфе. Дед стал ржать, бабушка начала его ругать, но периодически срывалась на смех, как и пришедшая позже с работы мама. Посмеявшись, он сказал, что пошутил. © malinka.kalinka / pikabu
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Когда я был маленький, мама мне говорила: «Не балуйся. Ну и что, что все балуются? Если все пойдут прыгать с крыши, ты тоже пойдешь?» Прошло время, я вырос. Как-то мама у меня спросила, мол, сына, когда женишься и внуков мне запилишь, вон все твои друзья уже с семьями и детьми. И в этот момент настала моя очередь говорить: «Мама, если все мои друзья пойдут прыгать с крыши, то мне тоже прыгать?» © KOT268 / pikabu
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Прихожу домой вечером, мама открывает дверь и бежит к себе в комнату. Смотрю, обувь мужская стоит. Я нервно начала разуваться, думаю, ну вот, попалась! Хочу открыть дверь в комнату, слышу голоса, мама закрылась и говорит: «Что случилось? Здесь никого нет». Я, еще больше психуя, захожу в комнату — никого. Иду к шторам, открываю их, а там папа стоит. С работы на день раньше приехал, сюрприз! Родителям по 50 лет. © Подслушано / vk
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Когда был школьником (4–5 класс), остался у крестной в гостях с ночевкой (у них была крутая по тем временам приставка Sega). Пока крестный брат выбирал, во что мы будем играть, я увидел, как его мама красит волосы. Она сказала, что цвет пепельный, и в шутку предложила остатками краски покрасить мне виски. Ну я и согласился. Тоже ради шутки. На следующий день моей маме звонила завуч из школы, с тревогой пытаясь узнать, что у нас такое дома происходит, что ребенок за ночь ПОСЕДЕЛ. В-общем, никто, кроме меня и крестной, эксперимент не оценил. © NeoWren / pikabu
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Когда-то давно любила ставить мужа в неловкое положение, спрашивая у него при посторонних что-то вроде: «Дорогой, а ты не брал мою розовую помаду / тушь / нижнее белье?», повергая этими вопросами его в ступор. Прошли годы, и теперь муж не теряется и на подобные вопросы может ответить: «А тебе жалко, что ли?» © Подслушано / vk
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Было это лет 20 назад. Новый год, я сижу в зале и смотрю «Простоквашино». Родители на кухне занимаются приготовлением салатов, вкусно пахнет холодцом и елкой. Время уже позднее, около 11 часов вечера. Вдруг мама зовет меня на кухню под предлогом салюта, отец в это время куда-то уходит, но мне не до этого, там же салют. Мама довольно долго держала меня на кухне и тянула время, убеждая, что сейчас еще пускать начнут.
Через некоторое время отец начинает кричать:
— Леха, я Деда Мороза поймал!
Я несусь в зал, забегаю и вижу картину, как папаня, наполовину высунувшись из окна, якобы кого-то держит.
Когда я уже подошел к нему, он показывает, что в руке у него шапка Деда Мороза!
— Ушел, зараза. Испугался, видимо.
Батя из снега на подоконнике сделал следы на ковре, от елки к окну, в руках была шапка, а под елкой — бетономешалка на батарейках.
Это было очень круто. © distam / pikabu
А какие забавные истории случались в вашей семье?