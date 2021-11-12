14 родителей, которых дернули в школу на ковер, и они вернулись с историей на миллион
Когда родителей вызывают в школу, это значит, что учителя недовольны ребенком — его прилежанием или поведением. Иногда во время таких визитов складывается конструктивный диалог, но порой папа или мама ученика слушают претензии педагогов и с трудом скрывают изумление — настолько нелепой им кажется причина.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо историй, после которых даже и не знаешь, то ли развести руками, то ли рассмеяться. Но уж точно после их прочтения сложно воспринимать вызов в школу как вселенскую трагедию. А в бонусе вы найдете рассказ о том, что даже когда претензии вполне обоснованные, все равно можно отнестись к ним с юмором.
- Меня вызвали, потому что школа собиралась в поездку, а сын забыл подписать у меня разрешение на нее. И решил подделать записку. Это был 1-й класс, поэтому его почерк был ужасным. А еще он расписался за меня, накарябав «Мама». © mulletamore / Reddit
- Вызвали в школу. Учительница биологии моего сына с ходу дает мне его тетрадь по лабораторным работам — в ней идут описания, действия, ход работы, а в конце вывод: «Убил 40 минут жизни на какую-то фигню». Вспомнил себя в его возрасте и не стал наказывать. © Bash.im
- Сын увлекся программированием. В 14 лет начал получать небольшие деньги, к 16 стал уже прилично этим зарабатывать. Перед 11-м классом сказал, что хочет съехать и снимать квартиру. Деньги у него на это есть, парень он самостоятельный, мы разрешили. В середине года меня вызвали в школу и попросили перевести сына в другое место. Мол, из-за него остальные дети теперь тоже требуют отдельные квартиры, да и вообще я подрываю авторитет всех родителей. © Подслушано / VK
- Сын учится в 1-м классе. День, работа кипит, раздается звонок, звонит учительница: «Уважаемая К. В., прошу вас прийти сегодня в школу». После уроков захожу в кабинет. Встречает меня учительница и рассказывает, что сына привела в кабинет завуч. Она остановила его в коридоре, потому что мальчик бегал, и между ними состоялся такой диалог:
— Мальчик, из какого ты класса?
— 1 «В».
— Хорошо, я скажу твоей учительнице, чтобы вызвала родителей в школу.
— Никак не получится, так как мама 3 дня в больнице, папа в командировке.
— А с кем ты живешь?
— С 10-летней сестричкой.
— А что вы едите?
— Сестричка макарошки варит.
После такого диалога завуч, конечно же, пошла к директору. Там они и порешили отправить бедного ребенка в столовую, чтобы его там накормили. По дорогое зашли к классному руководителю. Хорошо, что учительница была предупреждена, что наш сын — сказочник. Из того, что он говорит, 70 % отметаем, остальные 30 % нужно проверить. Она успокоила: мама жива-здорова, папа тоже никуда не уезжал, все могут спать спокойно. Но меня предупредили, что в следующий раз органы опеки могут прийти в гости. Вышла я из класса, волосы дыбом. Чадо мое как ни в чем не бывало: «Мама, я так сказал, чтобы вас в школу не вызвали». © Ibrksy / Pikabu
- Сын пошел в новую школу. Все нравится, все хорошо. И вдруг СМС — просят подойти к классному руководителю. До ребенка не дозвониться, в чем дело — непонятно. Несусь, волосы назад — мой товарищ креативный, но вменяемый, что такого могло случиться? Оказалось, что директор увидел, что мальчик пришел в школу не в брюках, а в черных джинсах, и это последнее предупреждение, так как он новенький, а в следующий раз до занятий не допустят. И из-за этого вот стоило дергать?
- Мою двоюродную сестру вызвали в школу. На встрече присутствовали учитель, школьная медсестра и психолог. Они показывают ей рисунок, на котором был изображен крошечный ребенок между мамой и просто-таки гигантским папой. «Мы беспокоимся о ситуации в вашей семье, тут явно дисбаланс, это может привести к серьезным проблемам». Моя сестра начинает адски смеяться. «У меня другая теория, — говорит она. — Я ростом 165 см, а мой муж — больше 2 метров». © Frank Gelly / Quora
- Однажды, когда я был классе в 6-м, мою маму вызвали в школу поговорить о моем поведении, мол, оно хуже некуда. Она пошла, а у меня от волнения даже температура поднялась. Мама пообщалась с учительницей биологии, та рассказала ей, что я неадекватный, неуправляемый, ругаюсь на уроках, совершенно не усваиваю материал, двоечник. Мама в шоке, говорит: «Да он в музыкальную школу ходит, в театре занимался 6 лет, книги взрослые читает». Учительница не поверила, сказала: «Что вы тут мне рассказываете?» И тут мама сообразила, что что-то здесь не то. Она позвонила домой и решила устроить очную ставку. Когда я пришел, учительница сказала: «Да это же не он». Она говорила про парня, который сидел наискосок от меня, и не сказать, что мы были похожи внешне или фамилии созвучны. © valar93 / Pikabu
- Моего отца вызывали в школу и с негодованием трясли перед носом тетрадью брата, подписанной так: «Тетрадь, борющаяся за право носить имя Алексея Б.». © Bash.im
- Однажды маму вызвали в школу за то, что я у доски решила задачу другим способом. По их мнению, ответ просто случайно сошелся. На самом же деле мама просто не участвовала в регулярных поборах, и учитель измывалась как могла. © Asiya Chatzidamianos / Facebook
- Логопед вызвал родителей в школу. Старшая, второклассница, не по возрасту увлекавшаяся астрономией и космической фантастикой, на просьбу сказать несколько слов с буквой «Р» выдала «магнитар», «Андромеда» и «космодром». Полчаса слушала лекцию о том, что ребенок переинформирован. © igumin / Pikabu
- Маму как-то вызвали в школу и заявили, что я отбираю у одноклассников еду. Я была самая маленькая в классе — тощая, невысокая, мне бы у воробья корочку хлеба отнять и то проблема, поэтому мама не поверила своим ушам. Оказалось, что речь шла о случае, когда моя подружка-одноклассница поделилась со мной в столовой оладьями с вареньем. Она была как раз девочкой крупной и мечтала похудеть. Классная сказала, что у нас кто за еду платит, тот ее и ест. А если не ест, то выбрасывает.
- Дядя позволял своему сыну смотреть с ним «Южный парк». Однажды в 1-м классе учительница услышала, как парень шепотом выругался. Когда она подошла к нему по этому поводу, он обругал и ее. Дядю вызвали в школу, и, когда директор рассказал ему о случившемся, он извинился, но не смог сдержать смех. Затем мою бабушку вызвали в школу. Ведь директор школы когда-то была учительницей дяди, поэтому у нее был рефлекс звонить бабушке, чтобы сообщить о его плохом поведении. © lagwagonlead / Reddit
- Мне позвонила классная и сказала, что фото дочки в нижнем белье рассматривают мальчики в школе. 6-й класс. Оказалось, дочь сфоткалась для подруги в джинсовых шортах и маечке, майку подняла, обнажив живот, чтобы показать, какие она кубики накачала. Ну и кто-то это фото спер. И оно было довольно-таки скромным. Но учитель, конечно, меня ужасно напрягла своей изначальной формулировкой. © Марина Анатольевна Топольницкая / Facebook
- Подруга — художница, зарабатывает этим на жизнь, в нашем небольшом городе ее много кто знает. В этом году ее сын пошел в школу. Он тоже увлекается рисованием. Когда был какой-то конкурс, он с радостью вызвался. Нарисовал красивый пейзаж акварелью. Принес в школу, а ему сказали, что он должен был рисовать сам, без помощи матери. Вызвали подругу в школу. Она посмотрела на пейзаж и выдала: «То есть, по-вашему, так рисует художник со стажем 20 лет?» © Подслушано / VK
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- В 6-м классе сын со школьными друзьями после новогодних каникул неиспользованными в праздники петардами взорвали унитаз в учительском туалете. Всех родителей вызвали в школу писать объяснительные. Папаши дружков позвонили мне и велели прийти только на следующий день, а они пока заменят унитаз. Я расплакалась, дескать, что за хулиганье у нас растет. Папаши в ответ сказали, что они б еще дрожжи туда кинули — эффект был бы интереснее. © Olga Zhigulina / Facebook
А вас или ваших родителей вызывали в школу по таким поводам, что даже смешно?
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