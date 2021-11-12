14 родителей, которых дернули в школу на ковер, и они вернулись с историей на миллион

Когда родителей вызывают в школу, это значит, что учителя недовольны ребенком — его прилежанием или поведением. Иногда во время таких визитов складывается конструктивный диалог, но порой папа или мама ученика слушают претензии педагогов и с трудом скрывают изумление — настолько нелепой им кажется причина.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо историй, после которых даже и не знаешь, то ли развести руками, то ли рассмеяться. Но уж точно после их прочтения сложно воспринимать вызов в школу как вселенскую трагедию. А в бонусе вы найдете рассказ о том, что даже когда претензии вполне обоснованные, все равно можно отнестись к ним с юмором.