14 пищевых ошибок, которые родители совершают не задумываясь

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Само собой, родители беспокоятся о здоровье своих детей и их пищевых привычках. Но иногда, стремясь сделать как лучше, они используют некорректные подходы.

Сегодня AdMe.ru расскажет о привычках родителей в отношении питания, которые могут иметь негативные последствия для их детей.

1. Подкупать детей десертом

К сожалению, это популярная стратегия. Однако пища никогда не должна использоваться в качестве награды, поскольку это создает представление о «хорошей» и «плохой» пище в сознании ваших детей. Впоследствии это приводит к пренебрежению здоровым питанием.

2. Держать вредные вкусности вне зоны досягаемости

Родители часто так поступают из опасений, что дети не могут себя контролировать и, вероятно, злоупотребят такой пищей. Тем не менее исследования говорят, что такой подход провоцирует детей питаться этими продуктами вне дома. Лучший метод — покупать только полезные снеки и сделать их легкодоступными для ваших детей.

3. Подавать пресные, скучные овощи

Детям часто трудно привить любовь к овощам, поэтому придайте блюдам больше аромата и вкуса с помощью заправки типа соуса ранч или сырного соуса.

4. Позволять ребенку ковыряться в еде

Родителям важно сохранять настойчивость и приучать детей есть более здоровую пищу. Сначала это может показаться заранее проигранной битвой, но после нескольких попыток даже самые упрямые дети могут изменить свое мнение.

5. Подавать слишком большие порции

Важно помнить, что желудок вашего ребенка намного меньше, чем у вас, поэтому не забывайте о размере порций. Игнорирование этого правила может привести к перееданию и развитию негативных привычек питания у ребенка.

6. Заставлять их доедать

Согласно исследованиям, эта стратегия может иметь неприятные последствия, поскольку в конечном итоге приводит к неприязни к определенным продуктам. Вознаграждение детей за употребление неприятной еды грозит теми же последствиями. Кроме того, подобное поведение со стороны родителей может испортить их отношения с ребенком.

7. Держать детей подальше от готовки

По словам диетологов, важно сделать своих детей частью всего кулинарного процесса: от покупки ингредиентов до создания блюда. Таким образом, дети с большей вероятностью захотят съесть то, что готовят дома.

8. Не позволять детям играть с едой

Это может показаться странным советом, потому что именно такое поведение родители обычно стремятся искоренить. Тем не менее исследования показали, что дети с большей вероятностью наслаждаются продуктами, с которыми им когда-то разрешалось баловаться.

9. Делать тарелку ребенка скучной

Многие дети любят прикладное искусство в основном из-за обилия цветов. То же самое относится и к еде. Когда на тарелке полно ярких красок, дети охотно увлекутся ею. Кроме того, это хороший способ пофантазировать с формой пищи, например превратить ее в улыбающееся лицо. Дайте волю творчеству!

10. Быть привередливым в еде самому

Помимо явления примера лицемерия, придирчивый едок закладывает своим детям будущую модель поведения. Будьте проще и разнообразнее в выборе еды, питаясь с ребенком вне дома.

11. Позволять детям есть перед телевизором

Увы, многие родители разрешают своим детям есть во время просмотра телевизора. Однако это очень вредно для здоровья: по данным Американского журнала клинического питания, это приводит к тому, что ребенок съедает большее количество пищи, чем если бы он ел, не отвлекаясь ни на что другое.

12. Демонстрировать детям соблюдение диеты

При соблюдении диеты родители должны понимать, как это влияет на их детей. Как упоминалось ранее, дети часто любят и не любят ту же еду, что и их родители. Ребенок, наблюдающий, как родитель сидит на диете, рискует заработать расстройство пищевого поведения в будущем.

13. Вознаграждать детей едой

С детьми бывает трудно договориться, поэтому родители широко используют этот метод. Однако исследования показали, что такая манипуляция может привести к эмоциональному питанию, когда ребенок повзрослеет.

14. Давать своему ребенку слишком много перекусов

Если ваш ребенок часто требует перекусить между приемами пищи, не беспокойтесь — вы не одиноки. Тем не менее избыток перекусов вредит его здоровью, так как снижает потребление здоровой пищи. В связи с этим рекомендуется давать ребенку не более двух 100-калорийных закусок каждый день.