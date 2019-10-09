14 особенностей беременности и родов в России, которые вызывают вопросы у женщин из других стран

В России к женщинам в положении относятся трепетно: уступают им место, пропускают их без очереди и постоянно интересуются у них об их самочувствии. В Америке же нет особенного отношения к беременным: они продолжают вести привычный образ жизни, без лишнего внимания со стороны окружающих.

При этом многие у нас не упускают возможности дать будущей маме совет. Причем зачастую это не только близкие родственники, но и соседки, коллеги и даже прохожие на улице. Возможно, это связано и с менталитетом, и с особым отношением к беременности, но на Западе пришли бы в ужас от такой манеры.