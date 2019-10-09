14 особенностей беременности и родов в России, которые вызывают вопросы у женщин из других стран
Беременность — счастливое время в жизни женщины, которое нередко сопровождается запретами в силу обычаев и суеверий. Так, в Индии считалось, что женщина в положении должна чаще петь, в Англии во время родов открывали все двери, отпирали замки и развязывали узлы, а на Руси к беременной толпами шли соседки и подружки с ценными подарками, желая почерпнуть от нее силы плодородия. И даже в наши дни будущие мамы по всему миру ведут разный образ жизни и придерживаются разных традиций.
Мы в AdMe.ru решили узнать, какие особенности беременности и родов в России могут повергнуть в шок женщин из других стран.
Суеверия
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Когда-то давно считалось, что недобрые люди могут навести порчу на ребенка в утробе матери, поэтому положение женщины старались держать в тайне до последнего. Сегодня многие современные женщины тоже следуют этому правилу: кто-то — из-за веры в приметы, кто-то — по другим убеждениям.
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Стойкая примета о том, что нельзя стричься во время беременности, имеет несколько объяснений: стрижка может лишить будущую маму сил, укоротить жизнь ребенку или осложнить роды. И хотя все толкования не имеют подтверждения, многие женщины в положении и сейчас отказываются от стрижки на 9 месяцев.
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Покупать детские вещи до родов тоже считалось очень плохой приметой. И хотя в последние недели ожидания будущей маме хочется ходить по магазинам и выбирать крошечные носочки и чепчики, многие до сих пор отказывают себе в этом удовольствии. На Западе же это ограничение вызывает удивление. Там беременные не только заранее покупают приданое для малыша и обустраивают комнату, но и проводят baby shower — вечеринку в честь будущего малыша.
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Считается, что, если будущая мама будет завязывать узлы, ребенок может запутаться в пуповине. Никакого научного подтверждения этому суеверию нет, и наверняка многие современные женщины на последних неделях беременности с радостью принимаются шить распашонки и вязать носочки.
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Некоторые верят, что нельзя фотографировать беременную, так как развитие плода может остановиться, как на пленке. Другие боятся снимать ребенка в первый месяц, потому что так новорожденный может подвергнуться воздействию злых сил. Но в современном мире, наверное, осталось мало родителей, которые не делают фотографии недавно родившегося ребенка.
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Определение пола будущего ребенка по внешнему виду матери очень распространено у нас. Если будущая мама подурнела за время беременности, значит, «всю красоту у нее забрала дочка». Если же женщина в положении, наоборот, стала только краше — она ждет мальчика. Другие угадывают пол малыша по форме живота. Острый, выступающий вперед живот — будет мальчик; круглый, расплывшийся по бокам — ждите девочку.
Социальное окружение
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В России к женщинам в положении относятся трепетно: уступают им место, пропускают их без очереди и постоянно интересуются у них об их самочувствии. В Америке же нет особенного отношения к беременным: они продолжают вести привычный образ жизни, без лишнего внимания со стороны окружающих.
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При этом многие у нас не упускают возможности дать будущей маме совет. Причем зачастую это не только близкие родственники, но и соседки, коллеги и даже прохожие на улице. Возможно, это связано и с менталитетом, и с особым отношением к беременности, но на Западе пришли бы в ужас от такой манеры.
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У нас не принято показывать новорожденного — зачастую в первый месяц жизни ребенка видят только родители и бабушки с дедушками. Только после 30–40 дней на малыша приходят посмотреть остальные родственники и друзья. Это связано и с суевериями, и со страхом заразить неокрепший организм маленького человека. Так, в палату родильного дома ни в коем случае не пустят детей. В США же нет таких запретов и многие молодые мамы с радостью принимают толпы посетителей — от бабушек до троюродных дядюшек.
Особенности ведения беременности
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Лечь в больницу «на сохранение» — обычная практика для женщин в большинстве стран СНГ. В Америке же такого нет — либо кладут в больницу с серьезным диагнозом, либо просто отправляют домой отдохнуть и выспаться.
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Особое питание для беременных и кормящих мам — это нечто само собой разумеющееся. Недавно родившая женщина сразу садится на строгую диету, чтобы малыш с молоком получал все необходимое и ничего вредного. Во многих странах нет таких запретов и молодая мама может не отказывать себе в полноценном питании.
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Плохое зрение ставит крест на естественных родах, потому что такое напряжение может даже грозить полной или частичной потерей зрения. Об этом знает, пожалуй, каждая беременная в России, но не знают американские врачи.
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Огромное количество анализов и посещение узких специалистов обязательно для беременной — мы в этом уверены. А в других странах считается излишним гонять будущих мам по разным врачам и трижды проверять на сифилис, например. Именно поэтому русские женщины, приехавшие рожать в США, сетуют на «безразличие» и «непрофессионализм» местных акушеров-гинекологов.
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Длительный декретный отпуск в России предусмотрен для всех женщин. Беременная имеет время, чтобы подготовиться к родам, отдохнуть и набраться сил, и потом может 3 года провести со своим малышом. В Америке женщины в положении часто работают до последних дней, потому что отпуск по уходу за ребенком считается с того момента, как женщина покинула рабочее место, еще будучи беременной.
Ваш ребенок появился на свет в России или в другой стране? С какими особенностями сталкивались вы во время беременности и родов?
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru