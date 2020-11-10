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17 самоотверженных мам и пап, чьи поступки стали понятны лишь спустя годы

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Любой, кто познал радость родительства, подтвердит, что жизнь с чадами может быть разной, но скучной ее точно не назовешь. К счастью, некоторые родители умеют находить небанальные выходы из любой ситуации, поэтому дети думают, что шоколад в «киндере» — это для взрослых, а батарейки в фонарике никогда не садятся.

Все родители в AdMe.ru истории опытных мам и пап из сети ценят на вес золота. А в конце статьи вас ждет парочка бонусов: о хитром отце и особом голосе, который вырабатывается у всех мам.

1.

© XTakeshi / Pikabu, © Freepics4you / Pixabay

2.

© Mellumjr / Twitter

3.

© mcnees / Twitter, © BrickRedBard / Pixabay

4.

  • Я пылесосил пол, и пылесос засосал наклейку от коробки с пиццей под вопли сына. Это была ЕГО НАКЛЕЙКА. Мама отреагировала решительно: нечего разбрасывать и вообще, что за ерунда — наклейка какая-то. Парень безутешен. Я извинился и сказал, что наклейку запылесосил неспециально, уважаю его право собственности, но, раз он так ценил ее, не надо было ее оставлять под диваном. Я предложил ему десяток других наклеек — нет, хочу ту. Уснул в слезах. Ночью я распотрошил пылесос, наклейку вытащил и очистил. Более счастливым сына я не видел. Он с ней поиграл, и выкинули ее через месяц уже с его разрешения. Кому-то покажется мелочью, но на таких мелочах и строится доверие ребенка. © DiabloHell / Pikabu

5.

© npartist / Reddit

6.

  • Мы с женой ввели в обиход такое понятие, как «субботний мешок». Правило такое: перед сном дети убирают свои игрушки. Все, что не убрано, собирается в этот мешок и убирается как минимум на неделю. При повторном попадании игрушки в мешок она убирается на месяц, так как ее ценность в глазах ребенка, судя по всему, невысока. © godwarz / Pikabu

7.

© Папочки Харцызска / VK, © fotoblend / Pixabay

8.

© regian24 / Reddit

9.

  • Сыну скоро 13. Год назад я решил очистить балкон от хлама и заодно приучить сына к легальным способам заработка. Установил ему на телефон приложение с доской объявлений, показал, как пользоваться. Договорились, что все полученные деньги он оставляет себе, но должен все переговоры вести самостоятельно. В течение последующих месяцев были проданы велосипеды, старая сантехника, мертвые телефоны, самокат, плед и т. д. На собранные деньги сын купил новый телефон. В итоге он научился разговаривать с посторонними людьми, объяснять какие-то детали по продаваемым вещам; я привил ему чувство, что заработанное им — это его и он сам решает, как эти деньги потратить; привил силу воли копить деньги, а не бежать и тратить сразу на всякие ништяки. Ну и освободил балкон. © nkeladib / Pikabu

10.

© 132175 / Подслушано

11.

  • Строил дом. В тот день переодеться не успел и возвращался домой как был: старая кожанка, рабочие штаны, старые берцы, все подкрашено въевшейся пылью, недельная щетина, руки перепачканы краской. Иду в таком виде по подземному переходу, а навстречу идут нарядная мама с таким же нарядным карапузом. Малыш, правда, не хочет вести себя как полагается малышу с рекламной картинки и громко возмущается очередному родительскому беспределу. В этот момент его мама видит меня, наклоняется к сыну и начинает:
    — Посмотри на дядю...
    Ну вот, приплыли, думаю я, и ведь не будешь же всем окружающим показывать свой красный диплом и объяснять, что первое впечатление порой обманчиво и не стоит судить людей по внешнему...
    А родительница продолжает:
    — Вот будешь хорошо кушать, будешь таким же большим и сильным, как дядя.
    Они прошли мимо, а я всю оставшуюся дорогу шел и улыбался как первоклашка, которому купили огромное ведро мороженого. © Snakecatcher / Pikabu

12.

© Maimaexx / Reddit

13.

© MrJay / Pikabu
  • История из моего детства. Был у меня «Москвич» с педалями, примерно как на фото. Как оказалось, был он не наш, его одолжили родственники после того, как их ребенок вырос. И когда мне было года 3–4, у родственников родился второй ребенок и машину попросили обратно. Как забрать любимый автомобиль? На помощь пришел случай. Отец как раз собирался покупать машину, и у нас состоялся серьезный разговор: отец сказал, что мою машину можно обменять на настоящую! Естественно, я с радостью согласился. В итоге мою машину увезли, а через некоторое время у нас в семье появилась машина, которая была «почти моя». Очень рад, что родители смогли найти такой выход из ситуации, горжусь их находчивостью. © 93dread93 / Pikabu

14.

© CellyyCat / Twitter

15.

© Подслушано / Vk, © deposithpotos

16.

© Stogoff / pikabu

17.

© iofoto / depositphotos

  • У друга дочка 14 лет заявила: «Дай денег на татушку!» Колоть было решено резко и сильно — на лице. Пока мама хлестала коктейль из валерьянки с пустырником, он с дочкой обсуждал, что да как. Порешили они пойти к тату-мастеру в выходные. «Плачу двойную цену! — заявил друг. — Только сначала колешь без краски, ну а потом уж...» Когда с мастером обсуждали, друг тихонько ему так шепнул, мол, коли так, чтобы больно было максимально. Итак, мастер начал колоть сердечко на щечке, и дочура взвыла, ибо больно. Ибо ОЧЕНЬ БОЛЬНО! Тем вечером пришли они домой, и все были довольны. Мама-папа — тем, что доча не стала портить свою миленькую мордашку, а доча — тем, что не начала колоть с краской, иначе пришлось терпеть бы всю эту муку до победного финала. Думается, что папа повел себя верно, так как и нормальные отношения с дочкой сохранил, ну и... заартачься он, устрой скандал-разнос — назло бы сделала. © volchek1024 / Pikabu

Бонус № 1: папа не мог успокоить ребенка и придумал способ покормить его. Мама, вернувшись, застала такую картину

Бонус № 2: мамкин голос

© kabanjero / Pikabu
Фото на превью Подслушано / Vk, deposithpotos
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