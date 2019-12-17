Мы разобрались, откуда появились нелепые отечественные свадебные традиции, за которые и стыдно, и смешно

88 15 12 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Прощай, вульгарное и шумное застолье с обилием алкоголя. Привет, сдержанная и душевная европейская церемония», — все больше молодоженов приходят к такому выводу. Но старшее поколение настаивает на том, чтобы «все было как у людей». Поэтому иногда приходится идти на компромисс и соглашаться на некоторые вековые традиции наших предков.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в истоках самых нелепых отечественных традиций. Спойлер: в некоторых странах все бывает куда жестче.

1. Выкуп невесты

Воздушные шары и гирлянды в обшарпанном подъезде, плакат с надписью «Здесь живет невеста» на двери, озорные подружки, говорящие стихами: «Ой вы, гости-господа, вы откуда и куда? Ну и кто ж из вас двоих называется „жених“?» Все это милый и знакомый нам колорит выкупа на свадьбе. Но раньше он имел сакральный смысл: жених отправлялся за свой суженой в иной мир, проходя через испытания, совсем как в сказке. К тому же семья невесты лишалась рабочих рук, за что и получала компенсацию от родителей жениха. Сейчас выкуп — это только часть свадебных развлечений. В странах Европы выкуп проводят редко — чаще просто обмениваются символическими подарками. А вот на Кавказе за видную невесту до сих пор могут попросить внушительный калым.

2. Встреча с караваем

У славян и многих других европейских народов каравай был священным хлебом, которым благословляли молодых в церкви или перед домом жениха. Поэтому его не откусывали, а бережно делили за столом, да и в патриархальном обществе не было нужды гадать, кто будет главным в семье. В наше время традиция осталась, и, видимо, для веселья кто-то придумал впиваться в него зубами, чтобы подпортить макияж невесте.

3. Долгая прогулка на машине по всему городу

Пожалуй, самая унылая часть свадьбы — это поездка по примечательным и красивым местам города. Молодожены позируют фотографу, скучающие гости рядом переминаются с ноги на ногу. А потом все вместе едут и радостно сигналят, да так, чтобы у каждого из пешеходов случился сердечный приступ. Наши предки тоже громко и весело катались на санях, запряженных тройкой лошадей, чтобы известить всех о свадьбе и отпугнуть злых духов. Но в наше время все же будет гуманнее отпустить гостей или приготовить для них welcome-зону с фуршетом, как это принято делать в Европе.

4. Церемония в ЗАГСе

Говорят, что браки совершаются на небесах, но с этим утверждением были категорически не согласны партийные граждане СССР. Поэтому на замену венчанию в церкви изобрели торжественную церемонию регистрации брака. Звучит совсем не романтично, правда? Потому многие молодожены сегодня перенимают европейскую традицию трогательных выездных регистраций. Ведь сказать друг другу «да» куда приятнее возле цветочной арки, нежели в холодном зале с люстрой и ковром на полу.

5. Выбор свидетелей

Избранные друзья в лентах выпускников — это традиция, которая тоже родилась в СССР, когда для регистрации в ЗАГСе нужны были свидетели. Сегодня процедура получения свидетельства о браке упрощена, поэтому особо выделять кого-то среди своих близких нет нужды: вдруг кто-то обидится? С другой стороны, лучших друзей можно одеть в одинаковые платья и костюмы, как это делают в Европе и США, а не заставлять их носить постоянно сползающие ленты.

6. Долгие застолья с огромным количеством еды и спиртного

Что поделать, холодно у нас в стране. Хочется сидеть и пить горячий чай или что-то покрепче. Поэтому на Руси испокон веков устраивали пиры, да такие, чтобы столы ломились от яств. К тому же свадьбы раньше играли на Красную горку сразу после Пасхи, когда еще мог лежать снег, а в тесной крестьянской избе особо не разгуляешься. Но современный мир с центральным отоплением позволяет больше времени уделять развлечениям и эмоциям вместо набивания живота. Во многих странах традиционному банкету предпочитают фуршет: это дешевле, так проще развлекать гостей и создать неформальную, душевную обстановку.

7. Выкрики «Горько!»

Как только уставшие молодожены захотят поесть, так непременно какой-нибудь инициативный гость закричит что есть мочи: «Горько!» И бедняжки вместо того, чтобы наслаждаться праздником, встают и целуются под аплодисменты публики. Раньше у этого действа был смысл: до свадьбы молодые люди хранили невинность, и так взрослые снимали с них стыдливое напряжение. Происхождение слова «горько» окутано многими вымыслами и догадками. Но известный филолог Юрий Владимирович Откупщиков уверен, что «горько» происходит от старинного глагола «горити», что означает «гореть». Это слово связано с понятием «горячий», в смысле «обжигающий вкус». Получается, в переводе на современный язык «горько» — это «горячо».

8. Гадание на мальчика и на девочку

Для наших предков смысл брака был в продолжении рода. И первым всегда ждали наследника, то есть сына, поэтому гадали на пол ребенка и осыпали молодоженов пожеланиями плодиться и размножаться. В наше время больше не принято рожать по 12 детей, да и не все после свадьбы планируют их заводить. К тому же такими конкурсами можно задеть чувства новобрачных: вдруг они чайлдфри или вовсе не могут иметь детей.

9. Жених пьет из туфли невесты

В царские времена гусары-хохмачи на спор выпивали из дамской туфельки, вызывая тем самым бешеный восторг публики. Но сейчас уже не осталось удалых гусаров, а их шутки почему-то перекочевали в свадебные традиции. Причем туфельку заранее похищают, а потом требуют бедного жениха испить из нее что-нибудь хмельное. Хорошо, если разрешат поставить рюмочку, а могут и заставить пить сразу из туфли, в которой невеста проходила весь день.

10. Снятие фаты и повязывание платка невесте

На некоторых современных торжествах сохранился старинный обряд снятия фаты. Но традиционная русская свадьба подразумевала целую систему преображения невесты: девушке меняли прическу (заплетали две косы), ее переодевали в яркую одежду и принимали в круг замужних женщин. Сегодня вряд ли женщина в браке внешне чем-то отличается от свободной (разве что кольцом на пальце), а платок на фоне белого платья и вовсе выглядит неестественно.

11. Продажа торта на аукционе

Раньше в качестве десерта к столу подавали большой пряник. А современный торт был придуман лондонским кондитером, чтобы заменить английский народный свадебный пирог. Десерт и у нас, и у англичан было принято делить между гостями, причем по старшинству, тем самым укрепляя семейные узы всех приглашенных. А продавать первый кусок стали уже во времена Советского Союза, чтобы покрыть расходы на свадьбу.

12. Воровство невесты

Ведущие свадеб проклинают привычку гостей похищать невесту в самый разгар праздника. Чрезмерно инициативные гости уверены, что этим поступком вносят невероятный вклад в торжество и делают что-то очень смешное и значительное. Бедняжке приходится отсиживаться в пыльном уголке, вместо того чтобы спокойно отдыхать на свадьбе, на которую она угрохала часть бюджета будущей семьи. Но иногда невесте даже не дают доехать до банкетного зала: объявляется «план-перехват», и обескураженный жених едет спасать свою ненаглядную. Упоминание о традиции умыкания невесты (правда, по ее предварительному согласию) есть еще в «Повести временных лет». Сохранялась она вплоть до XIX века и носила символический характер у многих европейских народов. А вот некоторые восточные страны до сих пор всерьез практикуют воровство невест.

13. Бросание подвязки

Одно из самых популярных пошлых развлечений на свадьбе: заставить жениха зубами снять подвязку с ноги невесты, разрушив ее ангельский хрупкий образ, а потом бросить интимную вещь в толпу парней. Это традиция пришла к нам из Северной Америки, где девушки крепили подвязками свои чулки: одну оставляли на память, а вторую дарили или бросали гостям. Наши люди решили, что это отличная идея: невеста же бросает букет, чем жених хуже? Но если хочется что-то отдать неженатым мужчинам, то, может, лучше выбрать бабочку, галстук или бутоньерку?

14. Ряжение мужчин в подставных невест

Кто-то скажет: «Что за дичь? Такое бывает разве что на сельских свадьбах!» На самом деле то, что происходит у нас, — это еще цветочки. А вот в Германии, если младший брат женится раньше старшего, то последний на свадьбе должен будет танцевать с козой, переодетой в невесту. Традиция присутствия на свадьбе подставных бородатых и мускулистых невест тоже имеет глубокие корни, уходящие в языческие ритуалы ряжения. До наших дней сохранились окрутники, которые восстанавливают забытые традиции народного театра.

Бонус: на современной свадьбе можно придумывать новые традиции и проявлять креативность

А вы были на свадьбе, где соблюдали все традиции? Или, может, у вас есть свой взгляд на то, как их можно переиначить на современный лад?