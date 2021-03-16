14 наглядных примеров, показывающих, как сильно изменилось наше поколение. А мало кто заметил

Сегодня представителей того поколения, к которому принадлежат наши родители, называют бумерами (ведь они родились в эпоху беби-бума), а молодежь относят к зумерам, или поколению Z. Эти и другие популярные термины медленно проникают в нашу жизнь, но далеко не всегда понятно, что именно за ними скрывается. Несмотря на то что ученые усердно пытаются понять, чем же они отличаются.

Мы в AdMe.ru решили отбросить сложные теоретические построения и нарисовали правдивые иллюстрации о том, чем мы отличаемся от наших любимых мам и пап.

1. Мы иронизируем над любовью к сериалам у родителей, но сами не прочь позалипать часок-другой в YouTube

2. Тратить часы на очереди в магазинах и носить тяжелые сумки кажется пережитком прошлого. Зато мы готовы долгие минуты глазеть на продукты онлайн

3. Первое, второе и компот — это кажется скучным. Но мы часто бросаемся в крайности: после недели ЗОЖ можно позволить себе лишний бургер

4. Вместо праздного лежания на пляже мы выбираем самостоятельные путешествия... и дополнительные трудности

5. Степень серьезности отношений мы тоже оцениваем совсем иными сроками

6. Мы радовались, когда родители отправляли нас погулять во двор, а наши дети развлекают себя иначе

7. Для нас огород — это про отдых, а не про выращивание овощей и фруктов

8. Работа от звонка до звонка встречается все реже, но за то, чтобы «нажимать кнопки», сегодня неплохо платят

9. Мы не очень любим шопинг. Но только на первый взгляд

10. А покупку гаджетов превратили в увлекательные соревнования

11. Мы уже не так привязаны к месту, как наши родители

12. Не стремимся иметь имущество, но иногда страдаем из-за этого

13. Мы не привыкли держаться за насиженное местечко, даже если оно ну очень теплое

14. Но кое-что нас все-таки объединяет: любовь друг к другу, без которой жизнь потеряла бы свои краски