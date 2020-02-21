14 крутых отцов, которым стоит вручить медаль за отличное чувство юмора

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Говорят, что мужчины остаются детьми в любом возрасте. Но так ли это плохо? Ведь их шуточки, непосредственность и в целом более легкое отношение к повседневным мелочам способны сделать жизнь чуточку ярче и проще, если оценить эти качества по достоинству. И, как выяснилось, больше всего этим восхищаются как раз их собственные дети.