14 крутых отцов, которым стоит вручить медаль за отличное чувство юмора
Говорят, что мужчины остаются детьми в любом возрасте. Но так ли это плохо? Ведь их шуточки, непосредственность и в целом более легкое отношение к повседневным мелочам способны сделать жизнь чуточку ярче и проще, если оценить эти качества по достоинству. И, как выяснилось, больше всего этим восхищаются как раз их собственные дети.
Мы в AdMe.ru обожаем позитивных людей с хорошим чувством юмора, поэтому с улыбкой просматривали твиты людей, которые рассказывали о своих отцах именно в таком ключе. Уверены, что и вам эти коротенькие зарисовки поднимут настроение.
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Какие шуточки, советы или особенности поведения ваших отцов вы тоже добавили бы в эту подборку?