14 комиксов о современных родителях, которые воспитывают детей и с душой, и с головой

Быть родителем — тяжелый труд и большая ответственность. Чтобы не допустить ошибок предыдущих поколений, современные мамы и папы стремятся воспитывать детей максимально осознанно. Сегодня мы можем найти кучу информации о том, как сделать жизнь качественнее. И применяем эти полезные советы в отношении своих детей.

Мы в AdMe.ru заметили, что современный подход к воспитанию значительно отличается от того, что был в нашем детстве. И, как нам кажется, сегодня детям намного комфортнее общаться с родителями.

Мы понимаем, что лень не единственная причина безделья. А иногда это даже тревожный звоночек

Мы больше не делим занятия на «мужские» и «женские». И у этого есть огромный плюс

Нельзя быть лучшим во всем сразу. И мы понимаем, как важно разделять обязанности

Мы живем во времена доступа к огромному числу бытовых услуг, и зачастую пользоваться ими себе же выгоднее

Мы знаем, что ничего не знаем. Поэтому обращаемся к специалистам, а не разбрасываемся диагнозами

Мы беспокоимся о будущем и объясняем детям, насколько важен экологичный образ жизни

Мы осознаем ценность каждой секунды жизни и понимаем, что никакой быт не стоит отдавать в жертву личным успехам

Мы выбираем правильное питание и с радостью прививаем эту полезную привычку своим детям

Мы с огромным уважением относимся к творческим профессиям и ценим их не меньше, чем остальные

Спорт сегодня в тренде, и мы доносим до детей мысль о том, как он важен каждому. И хотя мы сами часто не лучший пример для них

Мы ценим в людях индивидуальность и позволяем детям выглядеть так, как они хотят

Мы ценим любой труд и понимаем, что всякая работа должна быть вознаграждена

Мы принимаем особенности других людей и пользуемся доступной информацией, чтобы не упустить ничего важного

Мы хорошо понимаем, что такое бодипозитив, и знаем, как важно принимать себя таким, какой ты есть