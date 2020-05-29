14 историй о том, что любовь, как и жизнь, штука непредсказуемая

Из-за плохих оценок в школе мама отправила меня работать волонтером на внеклассных мероприятиях. Моя будущая девушка была там добровольцем. Прошло 8 лет, а мы все еще вместе и влюблены. © drshibbs / Reddit

Моя жена работает на заправке. Я приходил туда только для того, чтобы посмотреть на нее. Даже не знаю, сколько денег потратил, чтобы видеть эти красивые голубые глаза. Мы флиртовали друг с другом, и однажды она появилась у меня в списке возможных друзей в фейсбуке. Я добавил ее и отправил сообщение. Так мы стали проводить время вместе и так далее. Кстати, насчет глаз: это были контактные линзы. © rondaspinksock / Reddit

Однажды я пошла на встречу клуба по интересам (веды, веганство) к знакомому. Села там посреди комнаты на табуретку с книгой, пока все собирались. Ближе к назначенному времени пришло несколько парней: ворвались с шутками, смехом, и вдруг один входит в ту комнату, где я. Поднимаю глаза и вижу капюшон и все лицо в бинтах! А между бинтов такие глаза! Позже узнала, что ему делали операцию на лице. Но мне было уже все равно. 18 лет любуюсь ими. © Подслушано / VK