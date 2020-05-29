14 историй о том, что любовь, как и жизнь, штука непредсказуемая
Удивительно, как людям порой удается найти друг друга в этом огромном мире. Невольно начинаешь верить в то, что некоторые счастливчики просто-напросто предназначены друг для друга. Особенно когда сталкиваешься с историями, в которых могло произойти все что угодно, даже просто короткое знакомство, но все же случилась именно она — любовь.
Мы в AdMe.ru с трепетом относимся к романтическим историям, в которых есть место капельке чуда. Надеемся, что эти рассказы согреют вас и вызовут улыбку.
- В молодости любила ходить по увеселительным заведениям, а вот подкатывающих парней не любила. Поэтому всем говорила, что у меня папа прокурор области. Парни исчезали сразу. Кроме одного. Посмотрел на меня и говорит: «В смысле? Это у меня папа прокурор области». Женаты, со свекром прекрасные отношения, подкалывает меня периодически. © Подслушано / VK
- Когда мой папа учился в колледже, у него был друг, который однажды сказал девушке, что поведет ее на свидание, какого у нее еще никогда не было. И в итоге действительно, он привел ее в супермаркет — смотреть, как дерутся лобстеры в аквариуме. Сейчас они женаты. © coolkumquat / Tumblr
- Старшие классы. Она очень невысокая, а когда мы повстречались, была одета в комбинезон. Я подумал, что она выглядит как милая маленькая умпа-лумпа (сказочные персонажи, мини-рабочие из книги «Чарли и шоколадная фабрика». — Прим. AdMe.ru). Поэтому я посмотрел на нее и сказал: «Как дела, умпа?» А она рассердилась и стукнула меня по руке. Скоро уже будет 15 лет, как мы вместе. © BoredEntertainMe / Reddit
- По иронии судьбы нас представил друг другу наш общий друг — мой бывший. © Back2Bach / Reddit
- Летела как-то с незнакомым парнем в самолете. Болтали о том о сем. Принесли нам еду. В салате было по половинке маринованных корнишона. Я в шутку посоветовала ему пройтись по самолету и поискать свою вторую половинку. На что он ответил, что далеко ходить не надо, и приложил свою половинку огурца к моей. Совпали! Теперь у нас любовь. © Подслушано / VK
- У меня есть брат-близнец, с которым мы с детства не ладим. Всю жизнь дико бесило, что нас все путают, даже типа лучшие друзья. Но одна моя девушка выделилась. Когда увидела общее фото, как-то хмурилась, а потом так неуверенно спросила: «А вы с ним не родственники случайно? А то как-то похожи». Удивился, сказал, мол, близнецы, нас все путают. Она долго возмущалась, говорила, что мы совсем разные, только немного похожи. Теперь она моя жена — единственный человек, разглядевший во мне меня. © Подслушано / VK
- Сегодня я женюсь на ней, спустя 7 лет. В первый раз мы встретились на работе в ресторане. На тот момент я был сушефом, а она — хостес. Ресторан работал в формате открытой кухни, а стойка хостес находилась примерно в 9 м от кухни или больше. Чтобы привлечь ее внимание, когда гостей было мало, я бросал в ее сторону всякие мелочи. Но именно влюбился в тот день, когда она впервые приехала ко мне. Погода была снежная, мы стали кидаться снежками и валяться в сугробах. Потом, чтобы согреться, уютно устроились в доме, и в глубине души я уже знал, что люблю эту глупенькую, великолепную женщину. © ctess / Reddit
- Она упала ко мне на колени на рождественской вечеринке. Буквально! Я сидел на диване, зашла она, споткнулась обо что-то и приземлилась на мое колено. Не помню, о чем мы заговорили в тот момент, но через 2 недели мы пошли на свидание, а через 6 месяцев поженились. И счастливо прожили 38 лет, пока она не умерла в прошлом году. © Nodak70 / Reddit
- Я с рождения глухая. Выросла в детдоме, родители отказались от меня. Было очень трудно устроиться на работу: меня нигде не брали. Когда мне было 20, я делала сувениры и ходила по кафе / пиццериям, клала их на стол, а тот, кто хотел, покупал их за ₽ 100. Однажды один парень вместо ₽ 100 дал тысячу и написал на бумажке: «Дай свои данные вк». Мы уже 4 года вместе, я беременна от него, а он, чтобы общаться со мной, выучил язык жестов. © Подслушано / VK
- Все в основном рассказывают такие милые истории о первой встрече их бабушек и дедушек. А мои познакомились, когда моя бабушка убегала от полиции во время протеста и запрыгнула сзади на мотоцикл моего деда, крича: «Гони, блин, гони!» © roddaprime / Tumblr
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Из-за плохих оценок в школе мама отправила меня работать волонтером на внеклассных мероприятиях. Моя будущая девушка была там добровольцем. Прошло 8 лет, а мы все еще вместе и влюблены. © drshibbs / Reddit
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Моя жена работает на заправке. Я приходил туда только для того, чтобы посмотреть на нее. Даже не знаю, сколько денег потратил, чтобы видеть эти красивые голубые глаза. Мы флиртовали друг с другом, и однажды она появилась у меня в списке возможных друзей в фейсбуке. Я добавил ее и отправил сообщение. Так мы стали проводить время вместе и так далее. Кстати, насчет глаз: это были контактные линзы. © rondaspinksock / Reddit
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Однажды я пошла на встречу клуба по интересам (веды, веганство) к знакомому. Села там посреди комнаты на табуретку с книгой, пока все собирались. Ближе к назначенному времени пришло несколько парней: ворвались с шутками, смехом, и вдруг один входит в ту комнату, где я. Поднимаю глаза и вижу капюшон и все лицо в бинтах! А между бинтов такие глаза! Позже узнала, что ему делали операцию на лице. Но мне было уже все равно. 18 лет любуюсь ими. © Подслушано / VK
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Я спросил маму, как она познакомилась с папой. Она сказала, что это произошло на бейсбольном матче в колледже. Он отвлекся и получил мячом в лицо, да так, что из его носа хлынула кровь. После игры он подошел к ней, все лицо и футболка в крови, и сказал: «Я отвлекся на тебя». Потом я еще спросил у папы о том же, и он ответил: «Друг сказал, что даст мне 10 баксов, если у меня получится пригласить девушку на свидание со сломанным носом. Она сказала да». © ptolemaic / Tumblr
Возможно, ваша история любви тоже полна счастливых случайностей и совпадений. Вспомните ли вы все детали и нюансы, которые в конечном счете привели к отношениям?