14 историй о провальных свиданиях, над которыми не знаешь, смеяться или плакать

Наверное, каждый может вспомнить первую встречу с сыном маминой подруги или симпатичной девушкой с сайта знакомств, когда уровень неловкости зашкаливал до немыслимых пределов. И вот вы сидите вдвоем в каком-то очень романтичном месте, краснеете, не знаете, что делать, молчите, а звук сверчков становится все громче и громче и вам так хочется достать плащ-невидимку и скорее скрыться с глаз вашего спутника.

Мы в AdMe.ru рекомендуем вам обзавестись носовыми платочками, прежде чем вы начнете читать истории, возможно, самых странных свиданий в мире. А в бонусе вас ждет совсем необычная ситуация с такой интригой, что мы в редакции до сих пор сомневаемся, а было ли совпадение случайным.

Бонус: возможно, это было не простое совпадение

Девушка пошла на свидание, она очень нервничала и волновалась. В ресторане она заметила парня в черной рубашке. Он улыбнулся, и она сказала: «Привет, Амит, я Неха». Он ответил: «Привет, Неха!» Парень не хотел много говорить и наслаждался моментом, просто слушая ее. Она заказала еду, они поели, и как джентльмен он оплатил счет. Затем девушка сказала: «Извини, что я все время говорю. Почему ты молчишь?»

Парень: «Э-э-э... Я Амит Радж, и я думаю, вы приняли меня за кого-то другого. На самом деле я хотел сказать это раньше, но не хотел вас перебивать».

Девушка: «Разве вы не Амит Ананд из института в Мумбае, с которым я познакомилась на фейсбуке?»

Парень: «Нет!»

Девушка (в шоке): «Боже! Мне очень жаль, я ошиблась. Я никогда раньше с ним не встречалась». Она изо всех сил пыталась скрыть смущение за широкой улыбкой. После чего она в спешке попрощалась с ним и ушла.

Он задумался, что ему следовало бы попросить у нее телефон, потому что она была такой хорошей девушкой. Он глубоко вздохнул и позвонил лучшему другу, чтобы сообщить об этом случайном свидании со странной девушкой в ​​их любимом ресторане. Его друг начал смеяться.

Парень (все еще погруженный в мысли об этой девушке) раздраженным тоном спросил: «Что случилось?» Его друг ответил, что вчера у этой девушки было такое же случайное свидание с ним в том же самом месте. © Rohan Sinha / Quora