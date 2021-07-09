14 историй о провальных свиданиях, над которыми не знаешь, смеяться или плакать
Наверное, каждый может вспомнить первую встречу с сыном маминой подруги или симпатичной девушкой с сайта знакомств, когда уровень неловкости зашкаливал до немыслимых пределов. И вот вы сидите вдвоем в каком-то очень романтичном месте, краснеете, не знаете, что делать, молчите, а звук сверчков становится все громче и громче и вам так хочется достать плащ-невидимку и скорее скрыться с глаз вашего спутника.
Мы в AdMe.ru рекомендуем вам обзавестись носовыми платочками, прежде чем вы начнете читать истории, возможно, самых странных свиданий в мире. А в бонусе вас ждет совсем необычная ситуация с такой интригой, что мы в редакции до сих пор сомневаемся, а было ли совпадение случайным.
- Встретила очень милого, веселого и достаточно симпатичного парня, но его голос звучал так, словно я разговариваю с Минни Маус. Я просто не могла воспринимать беднягу всерьез и сказала ему, что мы не можем встречаться. Мы были друзьями и какое-то время тусовались вместе, пока он не сказал, что влюблен в меня по уши, и мы согласились, что друзьями нам не быть. Мне было так неловко, ведь каждый раз, когда он открывал рот, мне просто хотелось хихикать. © Kittie Rayborn / Quora
- В молодости было много разных неудачных свиданий, но одно запомнилось больше всех: мы гуляли по центру города и парень зашел в чужой частный двор, чтобы справить нужду. Вышел оттуда с разбитым лицом. Как оказалось, хорошо получил по физиономии. Больше мы не виделись. © Подслушано / VK
- На первом свидании очень серьезный мужчина в возрасте (лет 25 ему было, мне в мои 18 он казался пожилым) 2 часа рассказывал мне об устройстве табулятора Т5 и его потрясающих возможностях в качестве вычислительной машины. Поясню для тех, кто не знает: это была такая машина типа усложненного калькулятора. Предшественник ЭВМ. К концу 2-го часа я устала поддакивать и вообще устала: мы прошли километров 8 по городу не останавливаясь. С криком «Извините, вот мой автобус» я вскочила в уходящий транспорт, проехала пару остановок для надежности, вышла и на такси, очень злая, приехала домой. © Елена Фельгенгауэр / Яндекс.Кью
- Девушка была в романтическом настроении, а парень ощущал себя в аду: стенки его кишечника испытывали давление в миллион паскаль, но он как-то держался. Вскоре девушка положила свою голову ему на колени и парень остолбенел. Он стойко терпел, но решил сдаться, так как, будучи студентом, изучающим естественные науки, он знал, что если он будет сдерживаться слишком долго, то мощного взрыва не избежать, поэтому он решил выпускать понемногу и тихонечко. Девушка удобно спала у него на коленях, и он был рад, что не издавал звука бомбардировки. Достаточно скоро девушка проснулась и в ужасе крикнула: «Вы портили воздух последние 15 минут?» Мой друг был очень смущен и объяснил свои проблемы с желудком. Девушка поняла проблему. Потребовалось всего несколько брызг дезодоранта, чтобы все исправить. © Sonal Khare / Quora
- Я флорист. В салон позвонил юноша и заказал букет с доставкой, странно прокомментировав, что «нужен такой букет, чтобы девушка не отказала». Составила шикарный букет, отправила курьером. Вечером собираюсь на двойное свидание: моя знакомая пара и их приятель. Приятель с букетом. С тем самым, «чтобы не отказала». Романтик, что сказать. © Подслушано / VK
- Я тут вспомнила свое самое нелепое свидание. Мы сидели на диване и кокетничали, а мой кот смотрел на нас и его рвало. © boggi_boggi / Twitter
- Один парень, который очень гордился тем, что он голландец, пришел на свидание в настоящих деревянных сабо. Единственное, о чем он хотел поговорить, — это то, как здорово быть голландцем. © Kittie Rayborn / Quora
- Как-то познакомился с девушкой в тиндере, при общении узнал, что у нас много общего, и она пригласила погулять. Я предложил милый французский ресторан в центре, но она не захотела. Я еще подумал: какая скромная. Во время прогулки она предложила зайти в одно заведение. Все время спрашивала разрешения поменять музыку, много заказывала. Я подумал, может, у нее что-то случилось и ей хочется какого-то кипиша, чтобы отвлечься. Но, когда принесли счет, все понял: я тупой. Это свидание обошлось мне в ₽ 60 000. Обидно, когда девушка имеет процент с заведения, где все идет по завышенным ценам, даже смена музыки. © Dedanura / Pikabu
- Отец с матерью познакомились в деревне, притом мать была не местная. На первом свидании он ночью повел ее воровать арбузы на чужой огород. Мать говорила, что было страшно, но драйвово! Только после свадьбы она узнала, что это был огород моей бабушки. © Подслушано / VK
- Я долго подкатывал к одной девушке, она отвечала взаимностью. И вот после моей работы и ее учебы мы встретились и пошли куда-то. Уже после приветственных обнимашек я заметил, что она пообедала бутербродами с колбасой типа краковской, которая настолько ужасно воняла, что ни о каких поцелуях не могло быть и речи. Попытки напоить кофе с молоком или хотя бы всучить яблоко или жвачку не увенчались успехом. © Артем К. / Яндекс.Кью
- Я втрескалась в парня, и мы пошли на свидание. Сначала мы долго искали место, чтобы сделать ему ксерокопию документов, а потом он спросил, куда бы я хотела поехать? Я ответила, что мне подойдет любое место. Он предложил съездить в столовую Департамента подоходного налога. Я сначала колебалась, но потом согласилась. Когда мы туда приехали, то там даже сэндвичей не оказалось. Он предложил поехать в торговый центр. Там он заказал еду из «Макдоналдса» навынос, и мы остановились поесть на обочине дороги, словно пассажиры какого-то поезда, которые не знали друг друга. © Sushmita Joshi / Quora
- Спустя несколько лет знакомства позвал меня одногруппник в чебуречную на свидание. Он долго причитал, что бутылка воды стоит 2 бакса. Писать он мне перестал сразу же после встречи, через пару месяцев пришло сообщение: «Спасибо, что все поняла». Я вот все думаю, что я должна была понять: что 2 бакса — это слишком? © Подслушано / VK
- Один парень пригласил меня поиграть в настольный теннис, но во время игры начал изливать душу, что не может забыть стерву-бывшую. Потом он совершил очень мощную подачу, шарик ускакал далеко. Пока я искала шарик, парень исчез. © Оксана Б. / Яндекс.Кью
Бонус: возможно, это было не простое совпадение
Девушка пошла на свидание, она очень нервничала и волновалась. В ресторане она заметила парня в черной рубашке. Он улыбнулся, и она сказала: «Привет, Амит, я Неха». Он ответил: «Привет, Неха!» Парень не хотел много говорить и наслаждался моментом, просто слушая ее. Она заказала еду, они поели, и как джентльмен он оплатил счет. Затем девушка сказала: «Извини, что я все время говорю. Почему ты молчишь?»
Парень: «Э-э-э... Я Амит Радж, и я думаю, вы приняли меня за кого-то другого. На самом деле я хотел сказать это раньше, но не хотел вас перебивать».
Девушка: «Разве вы не Амит Ананд из института в Мумбае, с которым я познакомилась на фейсбуке?»
Парень: «Нет!»
Девушка (в шоке): «Боже! Мне очень жаль, я ошиблась. Я никогда раньше с ним не встречалась». Она изо всех сил пыталась скрыть смущение за широкой улыбкой. После чего она в спешке попрощалась с ним и ушла.
Он задумался, что ему следовало бы попросить у нее телефон, потому что она была такой хорошей девушкой. Он глубоко вздохнул и позвонил лучшему другу, чтобы сообщить об этом случайном свидании со странной девушкой в их любимом ресторане. Его друг начал смеяться.
Парень (все еще погруженный в мысли об этой девушке) раздраженным тоном спросил: «Что случилось?» Его друг ответил, что вчера у этой девушки было такое же случайное свидание с ним в том же самом месте. © Rohan Sinha / Quora
А каким было ваше самое неловкое или смешное свидание?