14 историй от людей, которые просто хотели приготовить еду, а стали участниками настоящего приключения

Наверное, у каждого из нас в запасе есть какая-нибудь история, связанная с готовкой. А родственники, ставшие свидетелями наших кулинарных провалов, любят пересказывать их и в сотый раз хихикать над тем, как мы перепутали соль с сахаром, по ошибке наварили гору риса или просто вылили наш шедевр в раковину, задумавшись о чем-то своем.