14 историй от людей, которые просто хотели приготовить еду, а стали участниками настоящего приключения
Наверное, у каждого из нас в запасе есть какая-нибудь история, связанная с готовкой. А родственники, ставшие свидетелями наших кулинарных провалов, любят пересказывать их и в сотый раз хихикать над тем, как мы перепутали соль с сахаром, по ошибке наварили гору риса или просто вылили наш шедевр в раковину, задумавшись о чем-то своем.
Мы в AdMe.ru почитали истории пользователей сети об их кухонных приключениях и теперь просто не можем не показать их вам.
- Варила суп из моллюсков. Обычно я добавляю около 3 ст. л. муки. Не знаю, о чем я думала в этот раз, но добавила я 3 чашки. Сварила партию цемента. Муж вспоминает об этом, хотя прошло уже 3 года. © kmbpa / Reddit
- Снежным воскресным днем несколько часов колдовал над супом из хорошего куриного мяса. Овощи, зелень — в доме пахло чудесно. Закончив, поставил дуршлаг в раковину и всю кастрюлю вылил в канализацию. Остались лишь овощи и куриные кости. © unknown author / Reddit
- Я не часто запекаю картошку. Но если делаю это, то люблю устроить салют в своей духовке. © amybisson / Twitter
- Делал подливку к ужину в честь Дня благодарения в доме моей сестры. Решил добавить соевый соус для вкуса. Схватил бутылку, похожую на ту, что стоит у меня дома. Оказалось, что это мексиканская ваниль... Эта история стала частью семейного фольклора. © jrossthomson / Reddit
- А я котам размораживала рыбу прямо в сковороде. Муж пришел после корпоратива, когда я уже спала. Утром просыпаюсь и вижу: сковородочка-то чистенькая стоит, родная, крышечкой прикрытая. Я к котам — у тех глаза честные-пречестные. Я к мужу, а он говорит: «Ничего вкуснее вчерашней рыбы не ел в жизни». © Prororo / Pikabu
- Деверь решил на ужин приготовить рис. Готовить он особо не умеет, рис готовил в первый раз. Поэтому посчитал, что половина чашки риса — это очень мало, и кинул в воду почти всю пачку. Короче, вспоминал потом сказку про «горшочек, не вари». © RagDolly / AdMe
- Одна девушка в общей компании готовила салат на Новый год. Кто елку наряжал, кто чем другим занимался. Так вот, заходим на кухню, а она отваренную картошку вафельным полотенцем протирает. На наши вопросы она ответила, мол, в рецепте так написано: «Отварить и протереть картофель». © rew77 / Pikabu
- Мы с мамой готовили пиццу. Украшение половинок заняло целую вечность. Затем я поднес пиццу к духовке, открыл дверцу... и перевернул пиццу. В итоге мы просто собрали содержимое, бросили его обратно на тесто и приготовили. © elgiesmelgie / Reddit
- Весь день лепила пельмени. А муж вечером пришел, поел и говорит: «Не покупай такие больше». © Gatchinez / Pikabu
- Моя жена жарила рис. До этого она видела, как я добавлял в него сахар, чтобы сбалансировать соль и добавить пикантности. Она добавила столько сахара, что рис буквально превратился в жареный сахар. Тогда она решила спасти ситуацию соевым соусом. Итак, на ужин у нас был сладкий жареный рис с соевым соусом. © frankietown / Reddit
- У нас была микроволновка, которой мы не так часто пользовались. Как-то раз я открыла ее и обнаружила внутри миску с маслом. В последний раз я готовила что-то с с топленым маслом минимум 2 недели назад. Не могу вспомнить, вкусным ли получилось то блюдо. © Cindercharger / Reddit
- Одноклассница в 3-м классе решила накормить нас оладьями и позвала в гости. Очень удивлялась, что те не хотят подниматься и имеют странный серо-зеленый цвет. Вкус тоже оказался так себе. После истерики и разбора полетов выяснили, что вместо муки был взят крахмал. © Juniper / AdMe
- У меня теща как-то приготовила торт «Филадельфия» — типа роллов, только в виде торта. Начали мы есть, теща говорит: «Приправа еще была какая-то в листах нори, я ее высыпала и перемешала». И чувствуем, что что-то хрустит на зубах. Оказалось, это силикагель из пакетиков. © marss1k / Pikabu
- Мне было 14, и я решил испечь торт. Мама дала мне рецепт и вышла из кухни на несколько минут. Вернувшись, она обнаружила меня, осторожно постукивающего яйцом по столу. Указав на рецепт, я объяснил свои действия так: «Слегка взбиваю яйцо». © Gnomeswa / Reddit
А у вас бывали кулинарные провалы?
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