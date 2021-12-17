14 невесток, которые так чудят, что их свекровям мы можем только посочувствовать

О том, как периодически свекрови изводят своих бедных невесток, не слышали разве что люди, у которых вообще нет семейных знакомых. Однако порой «сладкую жизнь» окружающим устраивают не свекрови, а избранницы сыновей.

Эту подборку мы в AdMe.ru посвятили именно нерадивым невесткам. В качестве бонуса расскажем историю, в которой новая родственница никому не мешает, чего не скажешь о ее коте.

У моей свекрови есть сын, который женился из-за беременности девушки. Родили сыночка, все счастливы. И спустя год невестка признается, что ребенок не от мужа. Анализ ДНК, суд, развод... Невестка забрала ребенка и уехала к своей маме в другой город. Прошло 3 года, моя свекровь все так же трепетно относится к «внуку», ездит в гости, пересылает денежки и подарки. Говорит, ребенок не виноват, что его мать такая. © Подслушано / Ideer

Моя тетушка звонит своей молодой невестке и предлагает на ужин приготовить суп из картошки. Бульон, дескать, стоит в холодильнике. Приходит домой, открывает кастрюлю, а там в бульоне плавает одна картофелина, разрезанная пополам. © ThinkerRom / Pikabu

С нами практически живет девушка моего сына. Они собираются пожениться, как только закончится ее учеба. Но я терпеть ее не могу. Я пишу сыну, а она отвечает мне от его имени. Мы делаем капитальный ремонт, и она совсем не помогает. Как-то я бегала по всему дому, собирала вещи для стирки, наводила порядок, а она даже не предложила помочь. © color_me_curious / Reddit

Невестка постирала 2 моих любимых и дорогущих кашемировых свитера, Tommy Hilfiger и Glenfield, в машине вместе с остальной одеждой. Хотя они лежали в специальной отдельной корзине, а не в общей. С концами, конечно. © dashkina_mama / Twitter

Подарила я одной из своих невесток шубку, приличную такую норку. Причем подарила той, у которой уже была шуба. Решила, что если другая невестка без шубки будет себя хорошо вести (например, не станет звонить и верещать: «А мне?»), то и ей подарю. Ан нет, через час позвонила и заявила: «Вы зачем ей шубу подарили? У нее и так есть». © Svekrofff / Pikabu

Мне исполнилось 50 лет. Сын еще летом пообещал купить путевку в Турцию для меня и моей подруги, и я уже сообщила подруге, что весной поедем, готовься. Но невестка специально разбила свой телефон именно перед моим днем рождения, и сыну пришлось покупать ей новый телефон. Как вам такое? Причем iPhone последней модели, Samsung нам не подходит. Пришел меня поздравить с букетом, говорю: «Когда пойдем путевки покупать?» Он: «Мама, прости, тут такое случилось, деньги все потратил на телефон для Кати». И она еще хочет, чтобы я ее любила... Да никогда! © Woman.ru

Сын привел девушку к родителям знакомиться. Мать пожарила маленькую сковородку мяса и большую сковородку картошки на гарнир. Сама ушла переодеваться, а отец вышел в магазин. И тут девушка начала: «Ой, мяско вкусное, положу немного». Потом еще и еще, так и схомячила почти всю сковородку. Приходит мать, спрашивает, мол, где мясо. Сын: «Эм-м-м... Мы съели случайно». Позже за ужином мама говорит: «Настя, картошечки положить?» А Настя отвечает: «Нет, спасибо, я что-то наелась» . © M.skier / Pikabu

. © M.skier / Pikabu Свекровь овдовела и переехала в дом к сыну и невестке. Сначала все было в порядке, но примерно через месяц невестка начала закрывать холодильник на замок и запирать дверцы кладовых. Постепенно она стала сокращать порции для свекрови. Когда об этом узнали друзья семьи, они приехали, собрали ее вещи и увезли в другой дом. А сын так ничего и не сказал по поводу того, что его мать так третируют. © thatindianmum / Reddit

Моя невестка много лет морочила сыну голову и манипулировала им, а потом внезапно решила бросить его и 2 детей. Через несколько часов она передумала и вернулась. Неделю все было вроде как нормально, но, когда она осталась в доме одна, она поменяла замки, после чего ни муж, ни дети не смогли попасть в дом. © mysonisatwat / Reddit

Мой сын с женой даже 2 лет не прожил, уже разводятся. Невестка мне никогда не нравилась, но я этого не показывала и старалась относиться к ней как к родной. У них 2 детей: 3-летняя девочка от предыдущего брака невестки и общая 7-месячная дочка. Я как-то позвонила невестке и предложила посидеть с детьми, в ответ игнор. Расспросила сына, он и признался: жена изменила с его другом, они разводятся . Сын надеется получить опеку над своим биологическим ребенком, но и другую девочку он сильно любит, как и она его. А жена уже ему сказала, что с дочкой видеться не даст. © TriXieCat13 / Reddit

. Сын надеется получить опеку над своим биологическим ребенком, но и другую девочку он сильно любит, как и она его. А жена уже ему сказала, что с дочкой видеться не даст. © TriXieCat13 / Reddit Невестка только что написала, чтобы я не беспокоилась о моих результатах МРТ. А следом прислала сообщение, что она делает мне венок (рождественский). Я ответила, что и не волновалась, пока она не написала. © lindsaypuppyd / Twitter

Невестка ушла из дома родителей, пока они были на работе. Жила у нас. Через полгода оплаченная нами свадьба, съемная квартира, потом еще одна. Работал только сын, поэтому помогали деньгами и продуктами. К ним в гости мы не ходили, звонила сыну, когда он на работе, редко — домой. И вот невестка поставила ультиматум: «Или я, или твои родители». А сын ответил: «Родители у меня одни. И других не будет!» В итоге развод с формулировкой о причине развода в заявлении невестки «Конфликт с родителями мужа». © Подслушано / VK

У моей свекрови сложные отношения с одной из невесток. Как-то раз эта невестка стала подчеркнуто хорошо относиться к свекрови, они ходили вместе обедать, постоянно общались. Так продолжалось 2 месяца, пока в один момент невестка не начала орать на свекровь, что та слишком глупая и наладить с ней нормальные отношения нереально. Они не ладят до сих пор, и семейные встречи всегда очень неловкие. © SiXleft7 / Reddit

У меня есть родственница со стороны мужа, женщина при деньгах. Ее сын — 30-летний амбал, ни дня в своей жизни не работал. Его женушка тоже не работает, но ходит к свекрови просить деньги. Однажды она настолько обнаглела, что после поездки на отдых явилась к свекрови с чеками. Мол, оплатите.

Бонус: когда невестка устраивает, а ее кот — не очень

Моя невестка купила эту корзину в качестве украшения для стола, но ее кот решил, что это для него, и лег там. Смотрит волком, когда невестка пытается положить что-нибудь в корзинку, и скулит, пока она не убирает это. Эх, сдалась невестка доминирующей форме жизни в доме. © WordsmithFL / Twitter

А в вашей семье какие отношения с невесткой?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.