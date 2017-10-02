14 хитрых советов по воспитанию от бывалых родителей

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Чего только не творят дети! Поэтому родители должны обладать просто нечеловеческим терпением и вынуждены идти на разнообразные хитрости. Сегодня AdMe.ru делится с вами порцией отличных советов от родителей, которые можно взять и себе на заметку.

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Типичное родительство: говоришь детям, что пирожные на завтрак не едят, а сама потом ешь пирожные, когда они ушли в школу.

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«Иногда я прохожу мимо комнаты моих подрастающих дочерей, надев наушники, в которых ничего не играет. Они думают, что я не слышу их. Многое узнала».

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Я сегодня была такой сердитой, что ребенок сам уложил себя спать, чтобы не иметь со мной дела. Такой вот лайфхак получился.

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Убедила нашу восьмилетнюю дочь, что ненавижу звук пылесоса. Теперь она начинает пылесосить каждый раз, когда злится на меня.

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Заметил, что дочка прекращает истерику, когда я начинаю говорить странные, непонятные слова. В связи с этим родилось стихотворение «Словарный запас»: «Амбулаторный, прагматичный, сейсмический, кронштейн. Парабола, генезис, абстракция, глинтвейн. Крамольный, эмпирический, фигляр и постулат». Попробуйте, может, вашего ребенка тоже успокоит.

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Как убедить детей играть с еще новыми игрушками, внезапно утратившими привлекательность в их глазах? Поставить их в коробку у двери, предназначенную для сбора вещей, которые хочешь выбросить.

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Дочку утром трудно быстро разбудить, решение нашлось случайно. Обычно я вставал утром без будильника, потом будил дочу. А тут сильно устал и, чтобы не проспать, поставил будильник на мобилке. Каково было мое удивление, когда сработал будильник, доча первая подскочила, подбежала к мобилке и дала ее мне. Теперь я каждое утро делаю вид, что сплю, а доча бежит меня будить. Я ей говорю, что чуть не проспал, а она такая молодец.

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