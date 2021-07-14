14 хитростей от родителей, которые знают, как уговорить детей делать то, что они не хотят

Каждый родитель знает, что дети — это очень своенравный народ. Конечно, в большинстве ситуаций их можно заставить вести себя так, как нужно взрослым, с помощью силы и авторитета, однако это вряд ли способствует построению доверительных отношений. Поэтому в тех случаях, когда родителям все же важна положительная связь со своим чадом, остается только один выход — терпение и диалог. Пусть и с небольшой щепоткой смекалки и хитрости.

Мы в AdMe.ru всегда приходим в восторг от рассказов опытных родителей о том, как они ловко избегают метод кнута, заменяя его здоровыми психологическими уловками. Поэтому подумали, что и вам их наработки могут пригодиться.

В детстве я отказывался вставать по утрам. Мама придумала хитрость: сказала, что мы будем обманывать папу, будто я все еще сплю. Для этого я вставал, полностью одевался и ложился обратно под одеяло, притворяясь спящим. Потом приходил мой отец, чтобы разбудить меня, а я откидывал одеяло и удивлял его тем, что уже был готов. Это тянулось годами, и меня ничто не смущало. © mfiggfi / Reddit

Убедила нашу 8-летнюю дочь в том, что я ненавижу звук пылесоса. Поэтому она теперь пылесосит всякий раз, когда злится на меня. © AnnieMcCarren / Twitter

Большинство родителей на моей памяти пугают ребенка врачами: «Будешь себя плохо вести — придет доктор и сделает тебе укол!» Все, ребенок боится уколов и белых халатов. Тем же начали грешить жена и моя мама. А я, когда у ребенка проснулся интерес к врачам (стетоскоп, градусник и прочее во время игры), наоборот, после укола хлопал в ладоши и радовался, благодарил дочку за то, что она полечила меня. Мои смотрели с удивлением, но в итоге ребенок ни перед кабинетом, ни в нем не устраивает истерики и с удивлением смотрит на истерящих детей. © malishpsih / Pikabu

Мой сын ест только определенные сырные палочки, потому что убежден, что они вкуснее. Как-то раз мне надоело переплачивать за них, и я решила купить палочки другого производителя. Но он сказал, что они другие на вкус, и наотрез отказался есть. Тогда я приклеила на них стикеры с собачкой его любимого бренда, и он съел 2 пачки подряд, при этом сказав: «Видишь, мама? Я же говорил, что именно эти вкуснее». © wittyotter / Instagram

Коллега разговаривает с сыном по видеосвязи. Сын гостит у бабушки и явно не утруждает себя гигиеной:

— Ну-ка, покажи руки! Они грязные! Да что ты врешь, грязные они, я вижу! Ну-ка, оближи руки, раз они чистые. Докажи! Серьезно? Ты готов облизать руки, лишь бы их не мыть?! Ну-ка, покажи руками полметра. Нет, полметра — это больше. Еще больше, еще... Да, во-о-от такие глисты у тебя будут! © Sarin / Pikabu

— Ну-ка, покажи руки! Они грязные! Да что ты врешь, грязные они, я вижу! Ну-ка, оближи руки, раз они чистые. Докажи! Серьезно? Ты готов облизать руки, лишь бы их не мыть?! Ну-ка, покажи руками полметра. Нет, полметра — это больше. Еще больше, еще... Да, во-о-от такие глисты у тебя будут! © Sarin / Pikabu Я бы хотела номинировать моего мужа на звание «Отец года» за то, что он предложил переименовать томатный суп в суп из кетчупа, благодаря чему дети теперь спокойно его едят. © gfishandnuggets / Twitter

В новогодние праздники торговые центры забиты до отказа. Мы с мужем решили не отставать от толпы и ломанулись в IKEA. Заглянули в их столовку, стоим и ищем место, куда бы уткнуться поесть. Мимо проходит отец, крепко держа сына за руку, и говорит: «Так, держись рядом, блин! Шаг влево, шаг вправо — и ты сирота». Восхитительный стиль воспитания. © amorovat / Pikabu

Когда впервые пришли сдавать кровь с сыном, я проявила излишний креатив и сказала, что это будет «как добрый комарик укусит». Он заинтересовался и потребовал подробностей. Пришлось на ходу сочинять историю о добром комарике, который сидит в пробирке, колет и определяет злые и добрые бактерии в организме, чтобы добрые врачи (у сына все врачи добрые были) могли лечить. Но когда мы дошли до лаборатории, выяснилось, что там что-то сломалось. Разочарование, боль, обида. Звоню в другую лабораторию, администратор слышит рев и говорит, что если ребенок не хочет сдавать кровь и плачет, то они не возьмутся. Я, мрачно: «Девушка, проблема как раз в том, что он очень хочет сдавать». Кровь сдали, ребенок счастлив, медсестра в шоке. © MelissaFlorova / Pikabu

Я научилась читать не раньше, чем большинство детей, но полюбила это больше остальных. А все потому, что мой отец ненасытный читатель и часто сидел с книгами при мне. Я, конечно же, стала повторять. В итоге моя одержимость чтением возросла до такой степени, что мама установила лимит на покупку книг. Она также не разрешала мне ходить в книжный магазин в учебные дни, но на летних каникулах позволяла выбрать любую книгу. © Erica Fransisca / Quora

Одна из моих 5-летних близняшек иногда не добегала до туалета, когда слишком сильно увлекалась игрой. Чтобы прекратить это, мы сказали, что будем вручать ей какой-то подарочек каждый раз, когда она добежит до туалета и не намочит штаны. Правда, позже это привело к тому, что ее сестренка тоже начала специально ходить под себя, хотя раньше все было нормально, чтобы тоже получать подарки. © KyleRichXV / Reddit

Когда мне было 5 лет, я впервые осознанно попал на УЗИ. Когда я увидел на экране кишечник, я подумал, что это червь, и испугался. Спросил у мамы, а она, тролль 90-го уровня, взяла да и подтвердила, добавив, что появился он из-за конфет, чипсиков и телевизора. Я тогда едва не поседел от этой новости, еще 2 недели питался исключительно кашками и не смотрел телик. © Палата № 6 / VK

Мы платим нашему старшему по $ 1 за каждую прочитанную книгу. Речь о 160-страничных книгах с главами. В этом году я выложил $ 120, и сын при этом доволен тем, что «разорил» меня. Моя лучшая инвестиция. © DavidSven / Twitter

Сидела на лавке в парке и увидела такую картину. Передо мной пролетела женщина на электросамокате, а ее пыталась догнать маленькая девочка, которая все время кричала: «Стой! Я не успеваю за тобой!» Потом мама остановилась, подождала ребенка и сказала: «Вот, теперь ты знаешь, как я себя чувствую, когда ты катаешься на своем самокате и мне приходится бегать. Надеюсь, ты так больше делать не будешь». © Палата № 6 / VK

Нам с 3-летним сыном нужно было сходить в больницу на прививку. Всю дорогу он переживал из-за этого почти до слез. И вот мы приходим, а медсестра тихо сообщает, что сегодня ему предстоит даже не одна, а целых 5 прививок. Тогда я поворачиваюсь к сыну и, широко улыбаясь, говорю: «Хорошие новости! Они придумали, как разделить ту 1 большую прививку на 5 маленьких, чтобы это не было так больно!» Вы бы видели облегчение на его лице. Он перестал зажиматься и полностью расслабился. Когда ему сделали первый укол, он даже улыбнулся и сказал: «Это правда! Маленькие уколы делать не больно!» © blackbird77 / Reddit