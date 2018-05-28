14 фотографий, доказывающих, что наши папы и дедушки круче, чем все супергерои в мире

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В детстве папы кажутся нам настоящими суперменами, которые способны решить любую проблему — и скворечник сколотить для школьного задания, и снежную крепость построить, и успокоить, когда ревешь из-за разбитых коленок. На самом же деле они остаются крутыми всю жизнь — даже когда становятся дедушками, просто иногда мы перестаем это замечать.

AdMe.ru собрал для вас фотографии пап и дедушек, которые заставляют своих детей и внуков по-настоящему ими гордиться и умеют поднять настроение даже в самый тяжелый день.

1. «Мой папа научился пользоваться фронтальной камерой, и это его первая фотография»

2. «Мой отец художник. Он пережил кризис среднего возраста, тяжелые годы и развод и решил изменить свой стиль рисования. Обожаю эту картину»

3. «Когда мне было 5 лет, я подарил отцу это „кольцо“, сделанное из брелока для ключей. Прошло 22 года, и он до сих пор его носит»

4. Уровень счастья — отец

5. «Мой отец объехал США на велосипеде в 1979 году. Он вернулся на шоссе 50 в Неваде, чтобы сделать новый снимок»

6. «Мой папа работал 36 лет, чтобы содержать семью из 6 человек. И вот сегодня он наконец-то купил себе крутую тачку»

7. Только кроссворды, только хардкор

8. Папа успокаивает своего слепого сына

9. «У отца моего друга определенно кризис среднего возраста. Он заказал это в Таиланде»

10. «Мой отец всегда бегал в одежде кислотно-желтого цвета, и люди говорили, что он похож на маркер. В конце концов он сделал это»

11. Папина такса за проезд

12. «Думаю, не стоит объяснять, почему я очень сильно люблю своего дедушку»

13. «Моему отцу 53 года. Он никогда не играл в компьютерные игры и только что прошел „Темные души — 3“ за 132 часа. Это самое эпичное совместное времяпрепровождение!»

14. «Я нашел эту фотографию в компьютере моего отца. Кстати, у него нет близнецов»

А вы можете похвастаться своими крутыми папами и дедушками?