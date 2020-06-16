14 доказательств того, что общение с родными братьями и сестрами не для слабонервных

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Выражение «от любви до ненависти один шаг» как нельзя лучше описывает отношения между родными братьями и сестрами. Ведь общение с ними — это ежедневные американские горки, на которых постоянно проявляются как лучшие качества детей и подростков, так и их склонность к соперничеству. Например, кто кого сильнее выведет из себя нелепыми шутками и саркастичными намеками.

Мы в AdMe.ru с энтузиазмом окунулись в детские воспоминания, собирая всевозможные примеры зачастую нелегких, но уж точно не скучных будней людей, у которых всегда есть под боком те самые неугомонные близкие.

1. «Итак, мой младший брат сделал это, когда дома никого не было. Думаю, будет честно признать, что он — порождение сатаны»

2. Ни один просмотр фильма не обходится без этого

3. «Моя младшая сестра — та еще юмористка»

4. Как сложно, когда твое чувство юмора не ценится

5. «Моя 13-летняя сестра думает, что это смешно»

6. Одна из основных опасностей, когда над тобой есть старшие

7. «Мой младший брат считает себя гением пранков»

8. Ну как же без соперничества

9. «Братишка передал мне эту записку во время ужина»

«Кошка / Птица».

10. «Сегодня я наконец-то понял, для чего на самом деле нужны младшие братья»

11. Иногда правда — не лучшая стратегия

12. «Заказал новые кроссовки, попросил младшего брата сделать фотки, пока я на работе»

13. «Люблю отправлять странно обрезанные фото моему брату»

14. И напоследок, отношения между Лиамом и Крисом Хемсвортами как эталонный пример