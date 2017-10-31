14 детских вопросов, которые поставят в тупик любого взрослого

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Детские вопросы могут поставить в тупик любого взрослого. Иногда малыш может спросить такое, что не знаешь, то ли гуглить, то ли падать в обморок. Мы в AdMe.ru составили для вас подборку каверзных детских вопросов и правильных ответов.

1. Взрослые лучше детей?

Малышей так часто противопоставляют взрослым, что любой ребенок начинает задаваться таким вопросом. Надо ему объяснить, что взрослые не лучше и не хуже, они другие. Но все взрослые были детьми, и до сих пор в душе немножко дети. И непременно донесите до малыша, что взрослые бывают разные: хорошие и плохие, добрые и злые, улыбчивые и раздражительные. Ребенок никогда не должен доверять взрослому только потому, что тот взрослый.

2. Почему стрелки идут по часовой, а не наоборот?

Взрослые многие вещи принимают как данность, а вот маленького человека может всерьез заинтересовать, почему так, а не иначе. Покажите малышу модель солнечных часов и расскажите, что когда-то давно время определяли по ним, и именно по часовой стрелке двигалась тень от гномона. А еще лучше показать ребенку солнечные часы в действии, если день ясный. Для этого хватит простой палки и начерченного на земле круга или обычной пластиковой тарелки и карандаша.

3. Почему все люди не говорят на одном языке?

Чтобы легко объяснить ребенку существование разных языков, не обязательно рассказывать про Вавилонскую башню, но вот теория единого праязыка, которую сегодня поддерживают многие ученые, вам поможет. Скажите, что давным-давно людей было мало, они жили вместе и разговаривали на одном языке, потому что вместе придумывали, как назвать то, что раньше никогда не видели. А потом людей стало больше, они стали группами расходиться в новые места. И разные группы, встретив что-то новое, придумывали для этого разные слова.

4. А животные тоже разговаривают на разных языках?

Объясните малышу, что у животных нет языка в нашем понимании слова, и кошка из Африки легко поймет такую же кошку из России. А вот у птиц «речь» куда ближе к человеческой, и ученые доказали, что многие птицы одного вида разговаривают с разным акцентом.

5. Что такое время?

Не стоит углубляться в теорию времени, достаточно упрощенного объяснения. Скажите ребенку, что время — это то, что придумали люди, чтобы измерять свою жизнь. Приведите жизненные примеры, что без понятия времени никто бы не знал, сколько ему лет, как долго варить картошку или как назначить встречу. Объяснение можно превратить в веселую игру: «а что, если бы времени не существовало».

6. Почему я — это я?

Когда ребенок начинает осознавать себя как личность, он обязательно задастся вопросом, почему он именно такой, какой он есть. Это может касаться как внешности, так и характера, привычек и пристрастий. Объясните малышу, что каждый человек неповторим. Внешность и некоторые черты характера он наследует от семьи, воспитание получает и дома, и в садике, и в школе. А еще он может перенимать привычки друзей, и все, что он читает и смотрит, тоже оставляет свой отпечаток. И получается уникальная личность — бывают похожие люди, но не одинаковые.

7. Зачем вы меня родили?

Этот вопрос может задаваться как из любопытства, так и из чувства обиды. В первом случае расскажите ребенку, что мама и папа любят друг друга, и поэтому решили завести семью и родить малыша, чтобы любить его и заботиться о нем. Если ребенок старше 4 лет, можно рассказать об истории и продолжении рода. А вот если вопрос задается в контексте «Зачем вы меня родили, если теперь не хотите покупать мне игрушки?», то это сигнал о том, что ребенок требует дополнительного внимания или учится управлять вашими чувствами. В таких случаях просто не поддавайтесь на провокацию. Важно: никогда, даже в шутку, не говорите ребенку, что он «получился» случайно. Малыш всегда должен чувствовать, что он пришел в мир, где его ждали, где он нужен и где его любят.

8. Почему взрослые врут, если это нехорошо?

Едва ли вы сможете объяснить ребенку, что такое ложь во благо, так что честно скажите, что взрослые тоже могут ошибаться и поступать неправильно. И когда они говорят неправду, они поступают нехорошо. Если ваш ребенок обнаружил, что вы ему соврали, непременно извинитесь, у малыша не должно складываться впечатление, что вы непогрешимы, а он вечно виноват.

9. Почему я не нравлюсь Пете/Маше?

Ребенок, впервые столкнувшись с тем, что его дразнит кто-то из сверстников, называет его глупым или некрасивым, может искренне недоумевать, почему он не понравился другим, ведь малыш вырос в семейной среде, где все его любят и хвалят. Расскажите ребенку, что каждый человек кому-то нравится, а кому-то нет, это так же естественно, как то, что малыш любит шоколадное мороженое, а мама — ванильное. И обязательно скажите, что чужая антипатия не делает его плохим. И приведите пример: если бы всем нравились только рыжеволосые, то как бы люди с другими волосами искали свою любовь?

10. Как делать правильный выбор?

Когда малыши начинают осознавать понятия «правильно / неправильно», их очень волнует вопрос выбора: как выбрать правильно, если не знаешь наперед, что будет? Постарайтесь объяснить ребенку, что при выборе надо слушать свое сердце и интуицию. Легко запомнить, что правильный выбор — тот, который делает его счастливым, только с оговоркой, что он не делает несчастным другого.

11. Почему Луну иногда видно днем?

Все детки знают, что Луна «светит» ночью, и очень удивляются, когда впервые видят ее днем. И это отличный момент, чтобы объяснить движение наших планет. Не обязательно вдаваться в подробности, можно сильно упростить теорию, но рассказать правду. И все это можно сделать в игровой форме. Привлеките к игре папу, поставьте его в центре и назовите Солнцем. Мама — Земля — должна ходить вокруг папы, а ребенок — Луна — вокруг мамы. Когда папа и малыш окажутся одновременно напротив вас, остановите игру и покажите ребенку, что сейчас Солнце и Луна могут светить одновременно, поэтому он видит Луну днем.

12. Из чего сделана радуга?

Едва ли вы объясните малышу, что такое преломление света, так что смело отвечайте, что радуга сделана из воды и света. А еще лучше покажите. Идеальная радуга получится из поливочного шланга в солнечный день, но можно поступить и по-другому. Выберите солнечное окно, напротив него на стол поставьте стакан с водой, а на пол положите лист бумаги. Смочите из пульверизатора окно горячей водой, а потом сдвигайте стакан и лист бумаги до тех пор, пока на листе не появится радуга.

13. Содержимое туалета в самолете смывают прямо на землю?

Многие малыши, впервые побывавшие в уборной самолета, сразу интересуются, а не сбрасывается ли все содержимое унитаза прямиком на землю. Да и многие взрослые тоже уверены, что туалет в самолете организован по тому же принципу, что и в поезде. Объясните ребенку, что в самолете есть специальные резервуары для хранения отходов, которые очищаются после посадки.

14. Что случится с человеком на Марсе без скафандра?

Про Марс сегодня говорят чуть ли не на каждом шагу, так что не удивляйтесь, если ваш ребенок спросит вас, что случится с человеком на Красной планете без скафандра. На ум сразу приходит сцена из «Вспомнить все», и она не так уж далека от реальности. Кровь человека на Марсе действительно вскипит из-за крайне разреженной атмосферы с давлением в 640 Па.