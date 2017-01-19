14 детей, которые воспринимают все как-то слишком буквально
Детская логика неповторима: очень часто малыши вытворяют такие, казалось бы, очевидные фокусы, что взрослым остается только удивляться. Ну и втихаря хихикать.
AdMe.ru сделал подборку блестящих и неопровержимых доказательств уникальной детской находчивости и смекалки. Браво, ребята, в жизни уж точно пригодится!
«Не разрешил сыну выходить на улицу, и вот что он сделал. Кажется, вырастет крутым юристом»
"«Попросила свою двухлетнюю дочку оставить обувь у двери»
«Мой папа сказал моему сыну, чтобы он приготовился к сказочному приключению перед сном. Малыш надел шапку и достал свой фонарик»
«Сестренка впервые пользуется дезодорантом: все по инструкции, „распыляйте на расстоянии около 15 см“»
«Не совсем то, что я имела в виду, когда предложила сыну немного поиграть снаружи»
«Я чинил компьютер, а сын принес свою игрушку: говорит, Соник поможет увеличить скорость его работы»
Какой вопрос — такой ответ!
Совсем недавно Линкольну подарили щенка. Родители предложили поискать какие-нибудь ролики на YouTube, чтобы попробовать дрессировать собаку. Вот что он сделал:
Просто взял и взломал систему
«Попросил сына принести в кувшине воды для собаки»
«Сказала дочке, что она может съесть половину винограда, если не хочет весь»
«Попросили ребенка накормить кошку. Кажется, она не очень-то и рада»
Вообще-то все правильно сделал
Когда попросили принести в школу рыбку для наблюдений
Фото на превью rerational