14 историй про жадную родню, от которой хочется запереться на ключик и никому не открывать

Жадные люди часто придумывают разные оправдания своим поступкам. Они называют себя бережливыми или же приводят нелепые доводы, которые должны показать, что все кругом ошибаются и лишь ими руководят настоящие благие намерения. Хорошо, когда от таких хитрецов можно держаться подальше, но бывает так, что скупым и сквалыжным оказывается близкий родственник, и это настоящее бедствие.

Мы в AdMe.ru сочувствуем всем, кому приходится иметь дело с такой родней, от которой даже снега зимой не дождешься за просто так. Но часто поступки, продиктованные внутренней жабой, бывают настолько нелогичными и смешными, что хочется пересказывать их как анекдот.

Сестра заняла крупную сумму денег у мамы-пенсионерки, пообещав отдавать по частям. И ни разу не вернула ни копейки. Мама сейчас в затруднительном материальном положении, поэтому мы пытались уговорить сестру выплатить хотя бы часть долга. Через несколько месяцев она прислала чек на $ 0 с комментарием: «Найди работу». © shiny_brine / Reddit

Как-то на Рождество 3 мои дочки получили в подарок ободки, резинки и заколки для волос, подобранные индивидуально для каждой. После вручения подарков я видела, как моя мама помогает девочкам их как-то рассортировать. На следующий день я причесывала малышек и не смогла найти ничего из этого. Оказалось, моя мамочка забрала все у 2 девочек и отдала своей любимой внучке. При этом она даже не вкладывалась в этот подарок — он был от семьи и друзей. © Carrie-Oliver / Quora

Жили с бабушкой и дедом в Краснодарском крае, и каждое лето к нам приезжала их младшая дочь — моя тетя с детьми. На участке был небольшой сад: черешня, абрикосы, алыча и всякое такое. Так вот, они успевали съедать все эти фрукты и ягоды еще зелеными, а то, что каким-то чудом умудрялось поспевать, закатывали в банки и увозили с собой. Я не жадная, не караулила возле дерева, поэтому несколько лет подряд кроме инжира мне ничего не доставалось. И то только потому, что он поспевает в сентябре. © Ejevikka / Pikabu

После свадьбы муж стал очень жадным, хотя до этого такой черты в нем вообще не наблюдалось. А тут стал считать каждую копейку, уже и мою зарплату распределил: сколько на косметику и прокладки (очень мало), сколько на проезд («Иногда и пешком пройдешься»), сколько на еду на работе («Бери с собой в контейнерах» — и пофиг, что микроволновки на работе нет и не предвидится). Даже количество новой одежды рассчитал — естественно, по минимуму. Главное, я спрашиваю, ради чего такие жертвы и экономия? А он говорит: «Ну у меня старая машина, хочу новую, чтоб все завидовали». © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

У меня 3 старшие сестры. Одна из них вышла замуж сразу после окончания колледжа. Моя мама подарила ей на свадьбу $ 5 000. Через несколько лет выходит замуж другая сестра, и снова моя мать вложила в конверт $ 5 000. Вскоре после этого третья сестрица пошла к маме и попросила у нее $ 5 000 прямо сейчас. Аргументировала тем, что 2 другие сестры уже получили свои деньги, так что она тоже имеет право, а то инфляция же. © bubonis / Reddit

Свекровь перед рождением внука миллион раз гордо сказала, чтобы не покупали кроватку, потому что ее подарит она. Она и заказала уже, и это ее единственный подарок. Приходим в магазин забирать: кроватка оплачена на 50 %. То есть куплена только «деревяшка», а весь внутренний набор — матрас, мягкая защита, подушки — это отдельно и надо покупать самим. Почертыхались, потратили в 2 раза больше, чем свекровь, и поехали домой. Зато много лет еще слышали от всех знакомых, что мама мужа нам кроватку подарила. © Alla Perehonchuk / Facebook

Моя бывшая свекровь на свадьбе торжественно объявила, что дарит нам, молодым, гараж. А когда через пару лет я продала родительский дом, свекровь пришла за деньгами за этот гараж, нагло, с напором — «Вы мне должны». Я отдала и взяла с нее расписку о том, что более никаких претензий к сыну, невестке и их будущим детям она никогда в жизни иметь не будет. Свекровь рыдала — какая я бессердечная, заставляю ее такую мерзкую бумагу подписать. А когда я развелась с ее сыном, попросила вернуть расписку. © Numida / Pikabu

Дядя моей мамы послал мне на день рождения дорогую шубу из-за границы, но не знал точного адреса и отправил на адрес бабушки. Позже в гости приехала мамина младшая сестра в новенькой шубке, которую ей якобы муж подарил, целый год копил на подработках. Когда маме позвонил дядя, чтобы узнать, как мне сюрприз, мама очень обрадовалась, что и сестра, и дочь теперь будут хорошо одеты. Спросили бабушку про подарок, а она сказала, что отдала, ведь у младшенькой такой никогда не будет, а мы и так хорошо живем. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Забеременела незадолго до того, как вышла замуж. Через несколько дней свекровь сказала мне, что каждую неделю откладывает деньги на новорожденного. Прежде чем я успела умилиться, она добавила, что, если ребенок родится в сентябре, она подарит деньги нам, но если он родится раньше, то отдаст их мужу на развод. © Amy Marshall / Quora

Мать со мной не разговаривает. Я ее оскорбила, потому что недостаточно благодарна за то, что она купила для меня квартиру-студию. Она брала ипотеку на 10 лет, но путем адских лишений выплатила ее за 2 года. А теперь я выплачиваю ей ежемесячно деньги, чтобы когда-нибудь выкупить у нее эту студию. Но благодарна должна быть уже сейчас за саму такую возможность. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Свекровь подарила нам на свадьбу ключи от квартиры. Мы в шоке, родня аплодирует. Через пару дней, когда пошли смотреть эту квартиру, оказалось, что она чужая. Мама мужа ее продала, а нам подарила старые ключи! На вопрос: «Зачем?» — ответила: «А вы видели, с каким уважением на меня все смотрели?» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Мои тетя и дядя несколько лет назад выиграли в лотерею и теперь очень богаты. Несколько лет назад они предложили привезти к ним нашу 70-летнюю бабушку. Довольная, что они наконец-то сделали для нее что-то хорошее, она согласилась. Через 2 недели бабушка вернулась домой. Ну... не совсем домой. Тетя и дядя поместили ее в дом престарелых, а ее домик продали со всем содержимым, не дав бабушке ни копейки из выручки. © captaincrayon / Reddit

У племянницы был день рождения. Купили ей игрушки и платьице, а перед тем как поздравить девочку, зашли к свекрови. Попили чаю с тортом и пошли на праздник к малышке. В гостях вынимаю подарки из упаковки, а платья-то и нет. И тут муж говорит, что мама решила, что может его взять, чтобы поздравить внучку самой. Небедная женщина, в торговле работала. © Лилия Свириденко / Facebook

Пыталась быть хорошей свекровью, с советами не лезла, машину деткам взяла в кредит. Ну им кредит не давали, а мне дали. Пяткой в грудь себя били: «Будем платить». Первый год они мне какую-то сумму даже переводили, потом стали забывать. А затем высказали, что я плохая бабушка, потому что внучке даже подарка не выслала. То есть деньги на праздники, а иногда и просто так — это не подарок. Ежемесячный платеж за их машину в размере ₽ 15 000 тоже не считается. © ternney1 / Pikabu