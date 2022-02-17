13 звездных пар, которые наплевали на разницу в возрасте

Некоторые люди с опаской смотрят на пары с большой разницей в возрасте и сомневаются, что гармоничные отношения между представителями разных поколений вообще возможны. Другие считают, что возраст — это просто цифра и обращать на него внимание не стоит.

Звездные герои статьи AdMe.ru выбрали вторую позицию. Им удалось полюбить друг друга без оглядки на то, кто в каком году родился.

Гарри Стайлз и Оливия Уайлд — 10 лет разницы в возрасте

Актриса Оливия Уайлд на 10 лет старше своего парня — музыканта Гарри Стайлза. Так как их отношения становятся все серьезнее, 28-летний Гарри старается подружиться с детьми Оливии.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер — 11 лет

Майкл Фассбендер рассказывает, что влюбился в Алисию Викандер в 2014 году во время съемок фильма «Свет в океане». Там они играли возлюбленных, которыми вскоре стали и в реальности. В 2021 году у 33-летней актрисы и 44-летнего актера родился первенец.

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон — 13 лет

В прошлом году звезда реалити-шоу Ким Кардашьян развелась с рэпером Канье Уэстом. Сейчас у 41-летней американки новые отношения: Ким встречается с 28-летним комиком Питом Дэвидсоном.

Пейдж Батчер и Эдди Мерфи — 18 лет

С 2012 года Эдди Мерфи находится в отношениях с моделью Пейдж Батчер. Актер на 18 лет старше своей возлюбленной, у пары двое детей.

Бриттани Лопес и Кристиан Слейтер — 18 лет

Бриттани и Кристиан встретились в 2009 году. Тогда известному актеру было 39 лет, а девушке, которая ему понравилась, — 21 год. Вскоре они поженились, а через 10 лет стали родителями.

Эмбер Тэмблин и Дэвид Кросс — 19 лет

Актеры поженились в 2012 году. Дэвиду было тогда 48 лет, а Эмбер — 29.

Зак Брафф и Флоренс Пью — 20 лет

Несмотря на немаленькую разницу в возрасте, актеры Зак Брафф и Флоренс Пью любят и поддерживают друг друга уже несколько лет. 26-летняя знаменитость, которой надоели сплетни об ее отношениях с 46-летним коллегой, даже записывала видео, где говорила о том, что не нуждается в советах, с кем встречаться.

Джош и Кэтрин Бролин — 20 лет

Кэтрин была личным помощником актера Джоша Бролина. В 2013 году они начали встречаться, а в 2016 году поженились. Сейчас у пары двое детей.

Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне — 23 года

47-летний актер Леонардо Ди Каприо встречается с 24-летней моделью и актрисой Камилой Морроне. Они в отношениях около 4 лет.

Розалинда Росс и Мел Гибсон — 34 года

Мел Гибсон не видит проблемы в 34-летней разнице в возрасте между ним и его возлюбленный и уверен, что возраст — это просто цифра.

Дэвид Фостер и Кэтрин Макфи — 35 лет

Дэвид Фостер — 72-летний продюсер, на чьем счету 16 наград «Грэмми». Он женат на 37-летней певице и актрисе Кэтрин Макфи.

Патрик Стюарт и Санни Озелл — 38 лет

«Мой свекор на 5 лет моложе меня, но называет меня сыном», — рассказывает актер Патрик Стюарт. Сейчас ему 81 год, его жене — 43 года.

Мик Джаггер и Мелани Хемрик — 43 года

У 78-летнего рокера Мика Джаггера было много девушек. Сейчас музыкант встречается с 35-летней Мелани Хемрик. Отношения не оформлены официально, при этом пара воспитывает общего 5-летнего сына.