13 звезд, которые нянчили детей, пока их ровесники думали о карьере или тусовках

Многие убеждены в том, что, прежде чем родить ребенка, нужно найти достойную работу, обеспечить себя жильем и решить массу вопросов. Однако так не считают некоторые звезды, которые не побоялись стать мамами и папами в довольно юном возрасте.

Мы в AdMe.ru даже не подозревали о том, что, например, Жасмин родила в 19 лет, а Дмитрий Нагиев стал отцом в 22 года.

1. Наталья Водянова — 19 лет

Наталья родила сына в 19 лет. Лукас появился на свет в 2001 году от британского лорда Джастина Портмана. Также у модели есть дочь Нева (2006) и сыновья Виктор (2007), Максим (2014), Роман (2016) — всего 5 детей.

2. Наргиз Закирова — 18 лет

Слева — младшая дочь Лейла, по центру — старшая дочь Сабина.

У Наргиз трое детей — две дочери и сын. Старшую Сабину она родила в 18 лет от своего первого мужа, композитора Руслана Шарипова. Сабина первой подарила маме внука.

3. Жасмин — 19 лет

Своего первенца Жасмин родила в 19 лет. Отец Михаила — бизнесмен Вячеслав Семендуев, с которым певица состояла в браке 10 лет. От второго союза у Жасмин дочь Маргарита (2012) и сын Мирон (2016).

4. Анастасия Денисова — 19 лет

Звезда сериала «Деффчонки» родила своего первого и единственного сына Юрия в 19 лет. А 7 лет назад она усыновила своего сводного брата Андрея. С 2015 года актриса находится в счастливом браке с кинооператором.

5. Ирина Круг — 19 лет

Ирина стала мамой в 19 лет. Тогда на свет появилась дочь Марина от ее первого брака со школьной любовью. Второе замужество с шансонье Михаилом Кругом подарило ей сына Александра (2002), а третье — сына Андрея (2013). В настоящий момент певица в разводе.

7. Ирина Аллегрова — 20 лет

В 1971 году Ирина Аллегрова вышла замуж, а спустя год на свет появилась дочь Лала. Тогда начинающей певице было 20 лет. У Ирины Аллегровой было 4 мужа, однако лишь первый брак подарил ей наследницу. В 1995 году у «шальной императрицы» появился внук Александр.

8. Дмитрий Тарасов — 22 года

Со своей первой женой Дмитрий прожил вместе 4 года. В 2009-м в их браке родилась дочь Ангелина (2009), тогда футболисту было 22 года. От нынешнего официального союза с моделью Анастасией Костенко спортсмен воспитывает дочерей Милану (2018), Еву (2020) и сына Алексея (2021).

9. Дмитрий Нагиев — 22 года

У Дмитрия был продолжительный брак с радио- и телеведущей Алисой Шер (с 1986 по 2010). В 1989-м у супругов родился сын Кирилл, так что Дмитрий стал отцом в 22 года. Наследник пошел по родительским стопам — он успешный актер театра и кино.

10. Анита Цой — 21 год

В 19 лет Анита заключила брак с Сергеем Цоем, в котором счастлива по сей день. В 1992-м, когда девушке был 21 год, на свет появился сын Сергей. Насколько известно, молодой человек пока не женат и наследников у него нет.

11. Арсений Шульгин — 22 года

В августе 2020-го сын певицы Валерии и композитора Александра Шульгина узаконил отношения с Лианой Волковой. В январе 2021-го у молодой пары родилась дочь Селин. Тогда Арсению было 22 года.

12. Ольга Орлова — 23 года

У Ольги Орловой есть единственный сын, который появился на свет от бизнесмена Александра Карманова. Певица стала мамой в возрасте 23 лет. В сентябре 2021 года она вступила в брак во второй раз. Избранником Ольги стал предприниматель Валерий.

13. Евгений Плющенко — 23 года

В 2005-м Евгений Плющенко женился на студентке Марии Ермак, тогда ему было 22 года. Прибавление в семействе произошло спустя год — у пары родился сын Егор. В 2008-м супруги разведись, а в 2009-м спортсмен заключил брак с Яной Рудковской. Сегодня они воспитывают двоих сыновей — Александра (2013) и Арсения (2020).