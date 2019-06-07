13 знаменитостей, которые выбрали жизнь без детей и объяснили почему

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Несмотря на то, что в обществе активно продвигается тема толерантности и уважения к выбору других людей, сторонников чайлдфри многие по-прежнему считают «недолюдьми». И первыми под прицел общественности попадают знаменитости, ведь им-то точно не нужно думать, как и на что поднимать детей — рожай не хочу. Но если разобраться в причинах, почему известные женщины делают выбор в пользу добровольного отказа от материнства, то станет очевидно, что далеко не всегда там кроется чистый эгоизм.

Мы в AdMe.ru считаем, что женщина остается женщиной, абсолютно полноценной, независимо от того, есть у нее дети или нет, и 13 ярких звезд из этой подборки тому доказательство.

Камерон Диас

46-летняя Камерон Диас неоднократно говорила в интервью, что увлечена исключительно работой. С 2015 года актриса замужем, но детей она как не планировала, так и не планирует, хоть и не против иногда повозиться с чужими. Камерон считает, что многие женщины боятся озвучивать свое нежелание рожать из-за того, что их осудит общественность. Сама же Диас об этом не переживает и думает, что ее жизнь прекрасна именно потому, что у нее нет детей.

Кайли Миноуг

Австралийская Дюймовочка, певица и актриса Кайли Миноуг преодолела в своей жизни достаточно препятствий, включая рак и сложные, разрушающие ее отношения. Из-за последних, как признается Кайли, она так и не решилась завести ребенка. У певицы было много романов, но она так и не встретила того, с кем хотела бы провести жизнь в семейном гнездышке в окружении детей. Рожать для себя и быть матерью-одиночкой Кайли была не готова, поэтому по сей день она сосредоточена на карьере.

Ким Кэттролл

Звезда «Секса в большом городе» в вопросах материнства очень похожа на свою героиню Саманту. У Кэттролл богатая личная жизнь, она не боится менять мужчин, актриса трижды была замужем, а от желания рожать детей отказалась еще в 30 лет. На тот момент у Ким не было подходящего на роль мужа и отца партнера, и актриса всерьез задумалась над тем, стоит ли рожать ребенка и растить в одиночку только для того, чтобы окружающие перестали докучать вопросами.

«Я женщина, у которой нет детей и которая никогда не будет сидеть на месте. Мне нравятся дети, но в течение недолгого времени. Сначала я думаю, что они приятные, милые и смешные, а затем у меня начинает болеть голова». Ким Кэттролл

Мариса Томей

Несмотря на многочисленные романы, включая отношения с Робертом Дауни — младшим, 54-летняя Мариса Томей никогда не была замужем и не имеет детей. Актриса неоднократно признавалась, что уже сыта по горло постоянными расспросами, касающимися детей и того, что же с ней не так.

«Я не самый большой фанат института брака. Не думаю, что женщинам необходимо обзаводиться детьми, чтобы чувствовать себя полноценными». Мариса Томей

Дита фон Тиз

Отсутствие детей в своей жизни Дита фон Тиз объясняет просто: она слишком сильно любит свою работу и свое тело. Да и мужчины, с которыми у королевы бурлеска были романы, никогда не мечтали о карапузах.

«Раньше я думала, что к 28 годам буду замужем и выйду на пенсию. Я тогда и представить не могла, что моя карьера будет в самом разгаре. Если бы я забеременела, я бы пересмотрела свои взгляды, но даже если этого не случится, я не перестану считать себя женщиной». Дита фон Тиз

Анастейша

О своей личной жизни певица распространяется неохотно, и найти в прессе что-либо увлекательное и любопытное на этот счет крайне сложно. Зато Анастейша открыто рассказывает о раке молочной железы, с которым ей пришлось столкнуться дважды и который она победила. Именно победа над болезнью, а не страх за свое здоровье, стала причиной того, что Анастейша решила не заводить детей, пусть даже путем усыновления. Если раньше у нее был ярко выраженный «синдром мамы», то теперь, поборов рак, певица вновь открыла для себя любовь к выступлениям и заново влюбилась в свою работу, решив сосредоточиться именно на ней.

Вайнона Райдер

47-летняя Вайнона Райдер в свое время входила в топ завидных невест Голливуда. У актрисы было несколько громких романов, но браком и детьми они не закончились. Вайнона никогда не горела желанием стать мамой, но и не исключала такой возможности, оставив эти мысли на потом. Но с возрастом актриса так и не загорелась идеей материнства и не решилась оставить карьеру ради малыша, ей вполне хватает общения с племянниками. К тому же Райдер по сей день считает себя ребенком.

Элисон Бри

В одном из интервью звезда сериала «Блеск» заявила, что не хочет детей и не собирается их заводить. Это решение Бри приняла вместе со своим мужем Дэйвом Франко. Пара увлечена работой, а детей им заменяют любимые кошки. Элисон настолько беспокоится о своих питомцах, что с ужасом думает о масштабах стресса, который ей пришлось бы испытать, если бы на их месте был ребенок.

Жаклин Биссет

74-летняя Жаклин Биссет долгое время входила в число самых красивых женщин планеты и считалась одной из главных сердцеедок Голливуда. Множество романов и признания в любви от самых известных и богатых мужчин не убедили актрису выйти замуж и стать матерью. Но Жаклин никогда не жалела о том, что у нее нет детей, считая, что именно это и позволило ей сделать то, на что у других не хватило бы и нескольких жизней.

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер никогда не скрывала, что не считает детей смыслом своей жизни, максимум дополнением к ней. Для звезды «Дневника Бриджит Джонс» гораздо важнее иметь возможность заниматься любимым делом и заботиться о себе самой.

«Материнство никогда не было предметом моих мечтаний, я никогда не говорила: вот мне исполнится столько-то лет и я рожу ребенка, а потом и второго. Я беру все, что дает мне жизнь — каждый день, каждую минуту, а прочее не имеет значения». Рене Зеллвегер

Фамке Янссен

Голландская актриса Фамке Янссен, получившая мировую славу после съемок в фильме «Люди Икс», относится к числу тех, кто считает, что дети не для всех цветы жизни. Звезда поняла, что не хочет иметь детей, после того как завела собаку. Заботы о питомце ей оказалось более чем достаточно.

«Моя жизнь теперь крутится вокруг собаки. Я забочусь о нем не меньше, чем матери о своих детях. И зачем, спрашивается, мне еще один малыш?» Фамке Янссен

Опра Уинфри

О детях самая популярная ведущая Америки никогда особо не задумывалась. В детстве, пока ее подруги представляли себя в роли мамочек и выбирали имена будущим детям, Опра видела себя в качестве значимого политического деятеля, который сможет сделать много добрых дел для людей. Кроме того, в 14-летнем возрасте Опра Уинфри подверглась сексуальному насилию, в результате которого забеременела и родила сына, но ребенок вскоре умер. На этом в вопросе материнства телеведущая поставила жирную точку и уверяет, что ни разу не пожалела о принятом решении.

Эшли Джадд

Эшли Джадд не только знаменитая актриса, но и политический, гуманитарный деятель. Звезда для себя решила, что не хочет иметь детей, потому что не видит смысла рожать собственного ребенка, когда в мире и без того полно сирот и брошенных малышей, которым нужны любовь, забота и внимание. Такого мнения актриса придерживается с 18 лет и не изменила его до сих пор. Она тратит ресурсы и энергию на служение своей идее превратить наш мир в место, где каждый ребенок будет чувствовать себя нужным и в безопасности.

А как вы относитесь к теме чайлдфри? Считаете, что такое социальное явление несет угрозу человечеству или, наоборот, делает общество лучше за счет осознанного, взвешенного подхода к вопросу о потомстве?