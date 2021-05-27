13 женщин, которые покорили сердца миллиардеров

Бытует стереотип, что богатые мужчины встречаются только с моделями. Но на самом деле миллиардеры влюбляются в юристов, экономистов, фотографов и учительниц.

Мы в AdMe.ru убедились в этом, взглянув на женщин, которые стали вторыми половинками героев рейтинга Forbes.

Девушка Джеффа Безоса — Лорен Санчес

Джефф Безос (сейчас его составляет $ 177 млрд) 25 лет был женат на писательнице и филантропе Маккензи Скотт. В 2019 году они расстались. Сейчас он встречается с актрисой Лорен Санчес. Лорен начинала свою карьеру как журналист, появилась в эпизодических ролях в таких популярных фильмах, как «Бойцовский клуб», «Послезавтра» и «Фантастическая четверка», а также получила лицензию пилота, поскольку с детства интересовалась авиацией. Кстати, именно любовь к самолетам сблизила Санчес и Безоса. Они разговорились о полетах и поняли, что у них много общего.

Девушка Ларри Эллисона — Никита Кан

Миллиардер Ларри Эллисон (на его счету $ 93 млрд) был женат 4 раза. Сейчас 76-летний сооснователь корпорации Oracle встречается с 30-летней Никитой Кан. Эта девушка родилась на Украине, потом переехала в США, где построила карьеру в сфере недвижимости. Также Никита пробует себя в роли актрисы и выступает за защиту прав животных.

Жена Сергея Брина — Николь Шанахан

С 2007 по 2015 год соучредитель Google Сергей Брин (состояние — $ 89 млрд) состоял в браке с предпринимательницей и директором биотехнологической компании 23andMe Энн Воджицки. Потом миллиардер нашел новую пассию — юриста Николь Шанахан. Николь является основателем компании ClearAccessIP, которая работает на стыке права и современных программных разработок. Также эта девушка уделяет внимание исследованиям в области репродуктивного здоровья. Брин женился на Николь в 2018 году, у пары есть дочь.

Жена Мукеша Амбани — Нита Амбани

Самый богатый человек Азии Мукеш Амбани (на его счету $ 84,5 млрд) вот уже 36 лет женат на Ните Амбани. Нита — учительница, профессиональная танцовщица, которая владеет дочерним предприятием семейного нефтяного концерна, а также занимается благотворительностью. У семейства Амбани 3 детей.

Жены братьев Уолтон: Линн Макнабб Уолтон (муж — Джим Уолтон) и Мелани Лоуман Уолтон (муж — Роб Уолтон)

Слева направо: Джим Уолтон, сестра Джима и Роба Элис, жена Джима Линн Макнабб, жена Роба Мелани Лоуман и Роб.

Уолтоны — самая богатая семья Америки. Наследники соучредителей Walmart Джим, Элис и Роб обладают состоянием в $ 247 млрд. Джим женат на Линн Макнабб, она занимается бизнесом. Роб женат на Мелани Лоуман. Она работала в сфере недвижимости, а также была тренером по баскетболу. Элис была замужем дважды, но сейчас одинока.

Жена Дена Гилберта — Дженнифер Гилберт

Соучредитель крупнейшего ипотечного кредитора США — компании Quicken Loans — Ден Гилберт (он владеет $ 51,9 млрд) женат на Дженнифер Гилберт. Она занимается дизайном и искусством, а также привлекает внимание к поиску лекарств от нейрофиброматоза, который диагностировали у ее старшего сына Ника.

Жена Стивена Шварцмана — Кристин Хёрст Шварцман

Руководитель инвестиционной компании Blackstone Group Стивен Шварцман (состояние — $ 21,9 млрд) женат на Кристин Хёрст Шварцман. У нее юридическое образование и успешная карьера в этой сфере. Сейчас Кристин занимается благотворительностью. Также жена миллиардера обожает танцы.

Жена Леонида Блаватника — Эмили Блаватник

Леонид Блаватник стал миллиардером благодаря диверсифицированным инвестициям и успеху его компании Access Industries. Сейчас на его счету $ 32 млрд. О жене Леонида Эмили известно немного. Наверное, самый яркий факт о данной паре — это то, что раньше они любили устраивать большие вечеринки в стиле «Великого Гэтсби».

Жена Леонарда Лаудера — Джуди Эллис Гликман

Леонард Лаудер руководил семейным бизнесом — косметической компанией Estée Lauder. Благодаря этому ему удалось заработать $ 25,5 млрд. Леонард женат на Джуди Эллис Гликман. Она — признанный фотограф, чьи работы выставлялись по всему миру, а также стали частью более чем 300 частных и государственных коллекций.

Жена Джеймса Харриса Саймонса — Мэрилин Харрис Саймонс

Математика Джеймса Харриса Саймонса называют самым умным в мире миллиардером. Также издание The Economist признало его лучшим инвестором в истории. Джеймс счастлив в браке с Мэрилин Харрис Саймонс. У Мэрилин есть докторская степень по экономике, также она является основательницей одной из крупнейших благотворительных организаций Simons Foundation.

Жена Стефана Перссона — Кэролайн Дениз Перссон

Стефан Перссон — председатель совета директоров и крупнейший акционер компании H&M, созданной его отцом. На счету Стефана $ 21,3 млрд. Он женат на Кэролайн Дениз Перссон. Кэролайн — домохозяйка, которая любит проводить время с семьей.

Жена Фила Найта — Пенни Найт

Фил Найт — основатель компании Nike, он заработал $ 49,9 млрд. В 1968 году Фил встретил любовь всей своей жизни — Пенни. Они до сих пор счастливы вместе. Пенни — филантроп, вместе с мужем она помогает онкологическим центрам.