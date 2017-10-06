Эти 13 железных правил должны соблюдать все родители для безопасности своих детей

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Мы не верим, что с нами или с нашими детьми может случиться что-то плохое, и часто не соблюдаем простых правил предосторожности, чтобы этого не допустить. AdMe.ru рассказывает, как предотвратить опасные ситуации в городе и на отдыхе.

Сделайте семейной привычкой звонить друг другу, когда вы выходите из школы, с работы или из дома, и потом, когда приходите в назначенное место. Если дети видят, что и взрослые делают так же, они воспринимают эти звонки не как контроль, а как нормальное беспокойство членов семьи друг о друге.

Если ребенок рассказывает вам что-то, что звучит хоть сколько-нибудь подозрительно, даже если речь идет о друзьях семьи, учителях и т. д., доверяйте его словам и обязательно выясните все обстоятельства ситуации, ведь нередко похитителями и насильниками становятся хорошо знакомые ребенку люди. Если ребенок звонит вам и просит встретить его, сделайте это. Возможно, по телефону он не может прямо сказать о своих подозрениях и сомнениях.

Если ребенок не пришел в назначенное время, напишите и позвоните знакомым, друзьям, одноклассникам ребенка, родственникам и учителям. Когда пропадает ребенок, дорога каждая минута, поэтому важно сразу связаться c теми, кто мог видеть, куда и с кем он пошел. Храните также актуальные номера экстренных служб и поисковых организаций. В России единый номер экстренных служб — 112. После того как ребенок нашелся, не забудьте сообщить всем, что все в порядке.

Если ребенок потеряется, описывать, как он выглядел и во что был одет, будет сложнее, чем показать фотографию тем, кто мог видеть вашего ребенка, и отправить ее людям, которые принимают участие в поисках.

То, что для обращения в полицию нужно ждать 3 дня — миф. Незамедлительно подавайте заявление в ближайшее отделение полиции и проследите, чтобы его зарегистрировали. Сообщите о пропаже ребенка волонтерам, которые, в отличие от полиции, могут организовать поиски сразу после вашего звонка.

В экстремальной ситуации ребенок может растеряться, даже если теоретически знает, как себя вести. Готовьтесь заранее. Регулярно повторяйте с ним его адрес и телефоны родителей, проигрывайте разные ситуации: что делать, если он потерялся в магазине, разминулся с родителями в транспорте или незнакомец пытается увести его с собой, предлагает сладости, просит помочь. В безлюдном месте потренируйтесь вместе кричать и звать на помощь. Подробнее о том, каким правилам безопасности необходимо научить ребенка, читайте здесь и здесь.

Если вы едете в лес за грибами или в парк на пикник, нелишним будет сфотографировать и подошвы обуви ребенка. Если он заблудится, отпечатки помогут в розысках. Не одевайте ребенка в камуфляжную одежду — она должна быть яркой.

Если вы приходите туда, где много людей (концерт, магазин, парк), каждый раз договаривайтесь, где встретитесь, если потеряетесь, даже если у вас с собой телефон (он может не вовремя разрядиться, потеряться и т. д.). Лучше встречаться в месте, которое заметно издалека, — фонтан, главный вход и т. д.

Запретить ребенку пользоваться соцсетями — значит лишь усилить его любопытство. Скорее всего, он все равно будет делать это с помощью фейковых страниц с вымышленными именами. Вместо этого позвольте ему завести собственный аккаунт: так вы сможете видеть, чем он интересуется и кто у него в друзьях. Научите ребенка правилам безопасности в сети: как реагировать на интернет-рекламу, кибербуллинг, сообщения мошенников, попытки подозрительных взрослых познакомиться с ним. Вы также можете установить программу «родительского контроля», которая блокирует опасные сайты и показывает, какие ресурсы посещает ребенок.

Установите в телефон ребенка приложение (например, Family Locator), которое определяет его координаты и имеет возможность подать сигнал SOS. Если телефон кнопочный и не имеет доступа в интернет, подключите у мобильного оператора услугу определения координат владельца. Можно купить отдельный GPS-трекер в виде браслета или часов, который отслеживает местоположение ребенка. Регистрируйте номер телефона ребенка на свой паспорт, тогда при необходимости вы сможете сразу получить распечатку последних звонков от мобильного оператора. В противном случае придется ждать несколько дней.

Напишите на листочке свои телефоны и телефоны ваших друзей и родственников на случай, если до вас нельзя будет дозвониться, а также медицинские противопоказания, если у ребенка они есть. Пусть такой листок всегда будет у ребенка с собой во внутреннем кармане.

Когда ребенок теряется, к стрессу прибавляется страх, что вы рассердитесь на него за это. Поэтому он может забыть, как себя вести в этой ситуации. В разговорах о правилах безопасности обязательно подчеркивайте, что ни в коем случае не будете его ругать. Если ребенок потерялся, а потом нашелся, успокойте его, обнимите, посмотрите в глаза, подышите вместе с ним. Когда он успокоится, вместе все обсудите: почему так получилось и что нужно делать, чтобы этот случай не повторился.

Эксперимент показывает, что 9 из 10 детей охотно рассказывают незнакомцам о себе и своих близких и легко уходят с ними. С некоторыми волонтерскими организациями (например, «Поиск детей») можно договориться о лекции в группе или классе о том, как не попасть в опасную ситуацию и как вести себя, если это все-таки произошло.

Никто не хочет вырастить тревожного ребенка, который боится собственной тени. Не запугивайте сына или дочь, но будьте последовательны в их обучении правилам безопасности, ведь нет ничего драгоценнее жизни и здоровья родных и близких.