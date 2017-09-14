13 умопомрачительно честных записок от детей, которым и возразить нечего

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Жить с детьми удивительно весело, ведь они ежедневно преподносят нам сюрпризы. Взять хотя бы их записки, заметки и просто небольшие послания для друзей и близких.

Мы в AdMe.ru любим этот непосредственный детский юмор, поэтому собрали для вас новую порцию жизненных впечатлений от маленьких людей.