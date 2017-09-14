13 умопомрачительно честных записок от детей, которым и возразить нечего
Жить с детьми удивительно весело, ведь они ежедневно преподносят нам сюрпризы. Взять хотя бы их записки, заметки и просто небольшие послания для друзей и близких.
Мы в AdMe.ru любим этот непосредственный детский юмор, поэтому собрали для вас новую порцию жизненных впечатлений от маленьких людей.
Большая мечта маленького человека
Нашли записку в коробке проектов средней школы
Это явно будущий руководитель
Вот такая честная записка от одного из учеников
Эх, какие только тайны не хранят дети
Когда Дед Мороз никак не может подарить пони
Работаю няней. Эту записку нашла на столе у подопечного. Меня зовут Лера
Послание от младшей сестры
Когда ну совсем не хочется в школу
Недавно разведенная сестра получила записку от своего маленького ученика
6-летний сын оставил записку на подушке
Младшая сестра оставила записку на моем комоде
В лагере всех попросили прислать письма домой. Вот что написал нам брат
Фото на превью docmosis / reddit