13 вещей, в которых мужчина никогда не признается женщине

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В каждой женщине должна быть загадка, так говорят. Но как же наши спутники? У них ведь тоже есть секреты, о которых мы, девушки, даже можем и не догадываться. Мы в AdMe.ru собрали 13 вещей, которые скрывает каждый представитель сильного пола.

Главный секрет заключается в том, что мужчины воспринимают женщин так, как женщины воспринимают сами себя. Поэтому мужчина скорее пойдет на свидание не с девушкой, обладающей фигурой супермодели, а с харизматичной пышечкой. Трудно в это поверить, но уверенность в себе делает женщину в физическом плане намного привлекательней.

Для мужчины не важно, одевается женщина по последнему слову моды или нет. Каждый хочет видеть свою возлюбленную в стиле «смарт-секси» — когда образ элегантный, сексуальный и чуждый всяческой вульгарности. Мужчины «любят глазами», нужно помнить об этом, милые дамы.

«Быть мужчиной» в глазах женщины важно каждому. Именно поэтому сильный пол всегда берется решать любую проблему, даже если он не уверен в успехе. Мужчине важно не упасть в глазах женщины, пусть даже у него нет ни малейшего понятия о том, как чинить фен.

Женщины любят спрашивать: «Я толстая?», делая при этом жалобное выражение лица и сохраняя взгляд, который может испепелить. Ох, как же мужчины не любят отвечать на такого рода вопросы. Если девушку платье явно полнит, то ее парень это заметит и ответит на провокационный вопрос комплиментом, думая, что она напрашивается.

Не секрет, что мужчины соревнуются между собой. Обсуждая все подряд за пивом в баре, они сравнивают себя со своими друзьями. Мужчина не любит признавать своих неудач. Он просто не может позволить себе сказать другу или девушке, что какая-то вещь ему не по карману.

Мужчины не из тех, кто открыто демонстрирует свои чувства, излишняя нежность может их раздражать. Поэтому, когда мужчина увидит свою девушку, легко флиртующую с другим парнем, то внешне он не подаст ни единого намека на ревность. Но поверьте, внутри у него будет вулкан эмоций.

Все очень просто: если вы считаете свою подругу / сестру невероятной красоткой с фигурой супермодели, то вряд ли ваш мужчина ее не заметит. Она ему понравится, он будет о ней думать, но вслух он этого, конечно же, не скажет. Глупо думать, что ваша любовь вдруг ослепила его, и ему совсем не интересны другие женщины.

Девушки, если мужчина пригласил вас в ресторан, не спешите выбирать свадебное платье и имена будущих детей. Легкий флирт, улыбки и шутки — лишь признак того, что девушка интересует мужчину, но это еще не значит, что он ваша пара.

Так уж сложилось, что комплименты обычно делают мужчины. Но ведь и они любят слышать приятные слова в свой адрес. Мужчины так же нуждаются в комплиментах, признаниях в любви и теплых взглядах, ведь такие простые мелочи могут сильно изменить отношения между людьми. Они тоже хотят знать, что не зря полчаса крутились у зеркала перед выходом.

Да-да, все верно. Ухоженные ногти, кожа рук и лица — свидетельство того, что мужчина следит за собой, и женщине это нравится. Также мужчины любят смотреть женские передачи просто для того, чтобы расслабиться. Только они тщательно скрывают этот момент, ведь «пацаны не поймут».

Где это видано, чтобы мужчина в открытую заявлял о своих страхах? Нигде. Но ведь фобии есть у всех. Только вот мужчины не признаются, что боятся темноты, пауков или клоунов, чтобы лишний раз не показывать свою слабость. Будьте готовы к тому, что сидеть на спинке дивана будет он, а гоняться за тараканом с тапком — вы.

Кульминационный момент романтического фильма, во время которого ни одна девушка не может сдержать слез, способен растрогать и мужчину. Только вот когда на него нахлынут чувства, он скажет, что смотрите вы какую-то ерунду, и украдкой сотрет скупую мужскую слезу.

Мужчина не уйдет, если он увлечен. Мужчина ничего не делает просто так. А если он и уходит от той, с которой было хорошо, то не может сделать этого сразу. Такая девушка западает мужчине в самое сердце.

Мы рассказали лишь о нескольких вещах, которые боятся произнести вслух наши мужчины. Но и этого достаточно для того, чтобы понять их тонкую душу, которая тоже нуждается в любви.