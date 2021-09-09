13 вещей, которые только утяжеляют школьный рюкзак и опустошают наши кошельки

Еще до наступления сентября на нас отовсюду сыплется реклама школьных принадлежностей, будто бы мы сами уже не подготовили длиннющий список покупок. Но так ли необходимы все те вещи, которые мы привыкли считать обязательными в детских портфелях?

Мы в AdMe.ru против того, чтобы на хрупкие плечи школьников взваливался излишний груз рюкзака, а родители тратили свои деньги зря, поэтому составили список того, без чего точно можно обойтись. Или хотя бы не покупать это, пока не попросят в школе.

Тяжелый пенал

В магазинах большой выбор пеналов различных форм и размеров: пластиковые, тряпичные и железные, со множеством карманов и отделений. Нелишне учитывать, что заполненный пенал будет весить в 2 или даже 3 раза больше. Лучше заранее уточнить в школе, сколько понадобится карандашей и в какие дни недели, чтобы ребенок не таскал все и сразу. А при покупке следует отдать предпочтение легкому и негромоздкому пеналу. Дети все теряют из этих пеналов с двумя разворотами. Теперь не беру. Потом они валяются, а дети бросают ручку и карандаш в обычный пенал на молнии. © Многодетная МАМА на удаленке / Яндекс.Дзен

Ортопедический ранец

Ортопедический, или эргономический, ранец — это школьный рюкзак с жестким каркасом и широкими лямками. Однако он уже сам по себе тяжелый, в то время как исследования показали, что ранцы тяжелее 10 % от веса ребенка могут привести к нарушению осанки. Кроме того, вещи в школу первоклашкам носят обычно родители. Поэтому целесообразнее остановить свой выбор на обычном легком рюкзаке.

Закладки



Конечно, глаза детей разбегаются, стоит им подойти к прилавку с яркими карточками с изображением музыкантов и героев любимых мультфильмов. Но на практике это достаточно бесполезная вещь: закладки быстро теряются, выскальзывают из учебников, поэтому лучше приобрести книжную закладку — ленточку, которая крепится к обложке учебника.



Касса букв, слогов и счета



И хотя система обучения чтению и счету эффективна в профилактике нарушения письма и чтения, после покупки такого набора родителям придется потратить не один вечер, аккуратно вырезая карточки. К тому же вероятность, что касса букв, слогов и счета понадобится в классе, очень мала. Покупать в 1-й класс буквы ребенку будут только родители, которые совершенно своими детьми не занимались. У нас на подготовке к школе в детском саду из 15 детей не умели читать вообще (даже по слогам) только трое. Но к 1 сентября читали в классе все 30 человек. © Надоело надоДело / Яндекс.Дзен

Обложки для учебников



Возможно, кто-то из учителей настаивает на том, чтобы все учебники были в обложках. Но если вы покупаете их заранее и оптом, есть большой риск, что они не подойдут по размерам. Жду, пока ребенку выдадут все учебники, чтобы купить обложки по размеру. Вчера выдали 2 учебника, сказали принести на урок с обложками. Даже бровью не повела. Бегать каждый день покупать по 2 обложки, еще не факт, что в ближайших магазинах найду, — это бред. © Ирина / Яндекс.Дзен

Фломастеры

Когда вы покупаете принадлежности для урока рисования, скорее всего, в вашей корзине окажутся также и фломастеры, а то и не одна упаковка. Но в действительности школьнику понадобятся только карандаши и краски. Ничего не покупаю своему заранее. Благо сейчас все есть в магазинах в любое время. © TaNya W. / Яндекс.Дзен

Красивая канцелярия

Витрины магазинов переполнены красочной канцелярией: ручки, ластики, скрепки любой формы на выбор. Эти бесполезные вещи часто привлекают внимание ребенка. Но стоит ли закупаться ими, если они частенько не выполняют своей функции и служат лишь бесполезным украшением. Мою полы в школе. Видели бы вы, сколько всего мы подбираем каждый день в классах! К концу года можно смело открывать свою лавку. Просто такое небрежное отношение меня лично коробит. Ребятам стыдно поднять с пола, если упали карандаши, ручки, ластики или точилки. Так что ничего они не теряют. © Александр Русин / Яндекс.Дзен

Тетради в крупную клетку



Тетради такого формата следует покупать, только если вам сообщит об этом учитель в первые дни сентября, иначе они могут совсем не понадобиться. Двое отучились в первых классах — не потратили ни одной такой тетради в крупную клетку. © Ирина Комарова / Яндекс.Дзен

В прошлом году я брала тетради в крупную клетку. В итоге учительница сама купила мне нормальную тетрадь. © Luisti_ / Twitter

У меня их никогда не было. И я очень удивилась, узнав, что они существуют. © coolbutnotyou / Twitter

Энциклопедии

Многие дети любят приносить в класс объемные красочные энциклопедии, чтобы показывать их друзьям. Сегодня их с легкостью заменяют электронные версии, а большие красивые иллюстрированные книги, вес которых может быть более килограмма, лучше оставить дома.

Готовальня или набор для черчения



Обычно учителя черчения просят приобрести только циркуль, но некоторые родители не могут удержаться от соблазна купить целый набор, где есть детали, которые их ребенку вряд ли понадобятся. Даже в те времена, когда в школе был предмет «черчение», мало кто приобретал готовальни. Большинство ограничивалось просто циркулем. © Сергей Демидов / Яндекс.Дзен

Калькулятор



Ученикам первых классов наличие калькулятора с возможностью быстро получить ответ только усложнит обучение счету. Тем более что в некоторых странах использование вычислительных устройств в начальной школе может быть запрещено. Дома же можно использовать приложение в смартфоне.

Набор линеек



Вряд ли ученикам и ученицам, которые не занимаются в специализированном инженерном классе, пригодится разнообразие линеек. Достаточно будет одной простой недлинной линейки в 20 сантиметров.

Гаджеты

Чтобы ребенок был всегда на связи, некоторые родители готовы купить смартфон даже ученикам начальных классов. Малыши могут просто потерять или забыть дорогой гаджет. А если в школе не воспрещается пользоваться смартфонами, то это будет просто лишним поводом отвлечься от учебного процесса и не отдохнуть как следует на переменах. «Отдайте предпочтение кнопочному телефону — он не отвлечет ребенка, пока тот привыкает к школе», — советуют педагоги.

