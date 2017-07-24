13 уморительных историй, как родители обманывали своих детей

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Сегодня AdMe.ru делится остроумными историями о том, как родители выходят из положения, воспитывая детей. Их находчивость вызывает только восхищение!

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Когда я была маленькой девочкой, мой отец брал стремянку, ставил ее на лужайку, потом выводил меня поздним вечером из дома и говорил, что повесил луну на небо специально для меня. Я верила ему в течение многих лет. Его уже давно нет, и каждый раз, когда я смотрю на луну, я думаю о нем.

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В детстве я был очень болтливым. И тогда отец придумал историю, в которую я безоговорочно поверил. Он сказал мне, что каждый человек в месяц получает только 10 000 слов. И если ты раньше времени исчерпаешь свой лимит, то до начала нового месяца тебе придется ходить немым. Как только я начинал доставать его своей болтовней, папа говорил что-то в таком духе: «Будь осторожен: еще только 20-е число, а ты уже наговорил больше 9 000 слов!» Надо же, это всегда срабатывало!

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Однажды наша маленькая дочь заявила нам, что больше ни за что не будет есть рыбу. Тогда я решилась на хитрость: начала готовить рыбу немного иначе и сказала, что это аргентинский цыпленок. Дочка без подозрений ела «цыпленка» до тех пор, пока в гости не пришла бабушка, которую мы забыли предупредить о нашей уловке. «Попробуй аргентинского цыпленка!» — предложила внучка бабушке. Вот тогда наш обман и раскрылся.

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Папа говорил, что, если я нажму на определенную кнопку на пульте, наш телевизор взорвется. Повзрослев, я отважилась однажды все-таки нажать на эту кнопку. Это был канал для взрослых.

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Родители утверждали, что дверь в их комнату закрыта, потому что мама помогает папе повесить картину на стену у самой двери, и они не хотят, чтобы я, открыв дверь, задел их. Господи, сколько же картин они должны были повесить!

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Я говорила своей совсем маленькой дочери, что, когда она врет, на ее лбу появляется яркое красное пятно. Это отлично работало: я точно знала, когда она врет, потому что в таких случаях она сразу же тянулась рукой ко лбу.

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Моя мама мне всегда говорила: «Конфет у нас полно, а вот овощи мало где продаются. Они очень вкусные, поэтому их сразу же разбирают». При этом вазочка с конфетами всегда стояла на столе, а овощи за обедом преподносились как угощение. В итоге в 6 лет на собственный день рождения я была готова заказать вместо торта пюре из брюссельской капусты!

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В детстве мама укладывала меня спать и говорила: «Ты ложись, глазки закрывай, но только не спи! Я посуду домою и приду тебе книжку читать!» Надо ли говорить, что я засыпала намного раньше, чем приходила мама? А утром она мне жаловалась, что пришла, а я уже сплю. И ведь каждый раз прокатывало!