13 самых стойких мифов о беременности, в которые мы все еще верим

1. Беременным женщинам надо есть «за двоих»

2. От беременности женщины глупеют

3. УЗИ вредит здоровью ребенка

4. Первого ребенка нужно успеть родить до 30 лет

5. Девушек «в положении» всегда тянет на соленое

6. Спортзал, походы и бассейн? Нет, только тишина и покой

7. Секс во время беременности может навредить ребенку

8. Беременной нельзя красить волосы и ногти

9. Ешьте рыбу и грецкие орехи — и родите умного ребенка

10. Стрессы для беременных очень вредны

11. Крем от растяжек — ваш помощник № 1

12. В 3-м триместре нужно пить меньше воды

Раньше в 3-м триместре беременным советовали пить меньше жидкости, чтобы не было отеков. Авторы бестселлера What to expect when you’re expecting совместно с учеными доказали, что и отеки, и многоводие при родах не связаны с тем, сколько жидкости пьет женщина. Наоборот, достаточное количество воды помогает с ними справиться.

Ученые предложили абсолютно простой тест, чтобы проверить, достаточно ли вы пьете. И да, алкоголь в этот список, естественно, не входит.