13 самых распространенных «фактов» о беременности, которые оказались неправдой

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Согласно статистике, из всех пар, пытающихся зачать ребенка, только 30 % женщин забеременеют в течение первого цикла, 85 % — в течение 12 месяцев, а остальным может понадобиться несколько лет и, возможно, даже помощь врачей. Но 100 % будущих матерей так или иначе ищут информацию о беременности и родах. К сожалению, в интернете очень много ложных и даже вредных фактов об этом периоде жизни женщины.

Мы в AdMe.ru составили подборку самых популярных псевдонаучных фактов и рекомендаций для беременных и узнали, почему этой информации не стоит верить.



1. Женщинам с широкими бедрами проще рожать

Бедра, которые принято называть широкими, выглядят так из-за более крупной подвздошной кости — это самая верхняя часть бедер. Однако ее размер не имеет ничего общего с размером родовых путей, которые задействуются во время родов. При рождении ребенок проходит через впускной канал — круглое отверстие в середине таза, которое снаружи никак не увидишь. Размер канала разный у всех женщин и не зависит от размера бедер.

2. По размеру и форме живота можно понять, кто родится: мальчик или девочка

Было бы очень удобно определять пол ребенка таким образом, но, к сожалению, это невозможно. На размер и форму живота влияют всего 2 вещи: размер плода и его положение в утробе. Половая принадлежность будущего ребенка никак не сказывается на форме тела матери.

3. Частые УЗИ могут навредить плоду

Нет никаких научных доказательств, что правильно проведенное пренатальное УЗИ может нанести вред матери или ее нерожденному ребенку. В основе УЗИ не излучение, а высокочастотные звуковые волны. Они отражаются от плода, и за счет этого изображение выводится на экран. Интенсивность волн низкая, а сама процедура длится всего несколько минут. Опасность может возникнуть, если проводить УЗИ слишком долго, но профессиональные медики этого не допускают.

4. Беременным нельзя лежать на животе

Плод находится внутри матки и надежно защищен мышцами органа. Беременная женщина может спать и лежать на животе сколько угодно, пока ей это удобно. Будущему ребенку это положение никак не вредит.

5. Беременным нельзя бегать

Беременность — вовсе не причина отказываться от бега. Если вынашивание плода протекает нормально и у женщины нет проблем со здоровьем, она вполне может бегать, пока чувствует, что это комфортно. Однако при наличии осложнений физических нагрузок, конечно, следует избегать. К факторам риска относятся многоплодная беременность, повышенное кровяное давление, лишний вес и отсутствие привычки к физическим нагрузкам. В любом случае следует проконсультироваться с врачом, прежде чем заниматься спортом.

6. Тошнота при беременности возникает только утром и только в 1-м триместре

Тошнота — самый распространенный симптом беременности. По ее появлению многие женщины определяют, что ждут ребенка. С нею сталкиваются 80 % всех будущих матерей, однако только у 2 % тошнота проявляется исключительно утром. Некоторые врачи называют эти неприятные ощущения «болезнь на весь день», поскольку нельзя сказать точно, в какое время суток они появятся. Тошнота действительно чаще всего проходит после 1-го триместра, однако некоторые беременные испытывают ее вплоть до родов, и это вполне нормально.

7. Поднятие рук может вызвать смещение пуповины и задушить ребенка

Поднятие рук, равно как и другие движения тела, никак не влияют на положение пуповины. К тому же ее неправильное положение чаще всего не влечет никаких серьезных проблем. Дети, которые рождаются с пуповиной вокруг шеи, — нередкий случай в акушерстве. Обычно врачи быстро ее удаляют и роды заканчиваются благополучно.

8. Беременным лучше держаться подальше от кошек

Кошки — переносчики токсоплазмоза. Это редкое заболевание вызывает патологии в развитии плода. Но болезнь не «встроена» в каждую кошку. Вероятность, что ею заражен домашний питомец, минимальна. Гораздо проще, например, подхватить инфекцию от мусорного ведра. Поэтому если вы, будучи беременной, решите его почистить, обязательно делайте это в перчатках и помойте руки сразу после уборки. Но самая частая причина заражения токсоплазмозом — это не мусорки и кошки, а употребление в пищу сырого или недоваренного мяса. Именно с этим нужно быть осторожнее.

9. Все женщины чувствуют себя счастливыми во время беременности

Почему-то в обществе прочно закрепилось мнение, что беременные женщины чувствуют себя счастливыми, а вынашивание ребенка — чуть ли не лучшее время в жизни. Это, конечно, не совсем так. Многие будущие матери испытывают страх, стресс, замешательство и другие негативные эмоции. А у 14–23 % беременных женщин наблюдаются даже симптомы депрессии. Это вызвано гормональными изменениями в организме, которые затрагивают в том числе и работу мозга. Депрессию не стоит отрицать, ее нужно обязательно лечить, так как это состояние представляет риск в том числе и для будущего ребенка.

10. Если выпивать изредка, это не повредит развитию плода

Алкоголь способен проникать через плаценту, поэтому вместе с женщиной бокал пива или вина выпивает и ее будущий ребенок. Употребление алкоголя во время беременности повышает риск развития у плода физических, психических или психофизиологических дефектов. И чем чаще будущая мать пьет, тем выше риски. В науке нарушения развития, вызванные алкоголем, называются фетальным алкогольным синдромом. Ни один врач не может сказать, какая именно доза алкоголя может вызвать изменения в развитии, поэтому воздерживаться от его употребления на протяжении всей беременности — самый безопасный вариант.

11. Набранный во время беременности вес уходит при родах

Набираемый за время беременности вес складывается из веса ребенка, плаценты, матки и груди, которые увеличиваются в размерах, крови и жидкости, которых также становится в организме больше, и жировых отложений. Во время родов уходит вес ребенка, плаценты и околоплодных вод. В следующие недели женщина сбрасывает еще несколько килограммов за счет уменьшения жидкости в организме. Но жировые отложения сами никуда не уходят — потребуется время и физические упражнения, чтобы избавиться от них.

12. Кесарево сечение — самый простой способ родов

Многие беременные женщины предпочитают кесарево сечение естественным родам. Считается, что оно менее болезненно и более безопасно. На самом деле разница в том, что боль появляется не во время родов, а после. И длится она, как правило, значительно дольше. Кроме того, кесарево сечение также может вызывать осложнения, хотя все зависит, конечно, от конкретного случая. Но в целом врачи рекомендуют выбирать этот способ родов, только если к нему есть конкретные показания либо когда он может спасти жизнь матери или ребенка.

13. На плод не влияет то, что происходит снаружи

Раньше считалось, что дети рождаются на свет без всяких знаний о внешнем мире. Однако теперь врачи знают о внутриутробном развитии гораздо больше. С определенного этапа развития будущий ребенок начинает воспринимать звуки, особенно голос матери, видит свет и даже может отвернуться, если он слишком яркий. Он пробует пищу, которая проникает в плаценту, обнюхивая и облизывая ее и стенки матки, и может видеть сны. Теперь точно известно, что на поздних этапах развития ребенок уже способен реагировать на окружающий его мир и на него оказывает влияние многое из того, что происходит снаружи.

Готовиться к беременности и родам — это естественно и полезно. Но не стоит верить всему, что вы находите в интернете или слышите от вашей бабушки. Конечно, если она не акушер. А вы знаете другие глупые мифы о беременности? Поделитесь с нами в комментариях!