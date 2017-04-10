13 причин, почему я отказываюсь видеть этот мир без любви

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Говорят, что все в этом мире подчиняется этому великому чувству, лишь оно способно побеждать любые недуги и останавливать время. Кажется, в этом уверены не только отчаянные романтики и прожженные оптимисты. AdMe.ru собрал несколько неопровержимых доказательств, что она, настоящая любовь, действительно существует.

Так выглядят люди, которые влюблены друг в друга вот уже 54 года подряд

Хочется однажды выглядеть так же мило и счастливо, как эта замечательная пара

На дворе 1976 год, и папа с первого взгляда влюбляется в эту красотку, которая затем станет моей мамой

Недавно у меня началась депрессия. И кажется, мой муж нашел лекарство от этого недуга...

Дедуля прислал эту фотографию, чтобы я знал, как выглядит мужчина, влюбленный в женщину. На фото он и моя бабушка. Они прожили вместе больше 60 лет

Эти двое познакомились, когда им было по 3 года. И с годами дружба превратилась в любовь

Во время войны бабушка отправила дедуле на фронт свою фотографию. А он в ответ отправил ей вот эту

Он, она и их любимый «Шевроле 210»

Джон каждый день учит с Линдой алфавит. Она потеряла память, и теперь снова учится читать благодаря мужу

Какой-то мальчишка прислал моей племяннице любовное послание. Кажется, многим стоит поучиться у этого юного джентльмена

Эта парочка отмечает 66 лет вместе

Он ждет свою даму каждый день после ее занятий, чтобы придержать ей дверь и проводить до дома

После операции на запястье бабуле сложно самой делать прическу. И мой дедушка стал ее личным стилистом