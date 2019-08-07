13 предметов, которые есть в некоторых зарубежных школах, а нужны во всем мире

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Самые важные предметы, по мнению взрослых россиян, — история, русский язык и математика. Но вспомните себя в школе — вы думали так же? Будучи ребенком, мало кто осознает, что без знаний никуда. Да еще зубрежка и бесконечные домашки отбивают желание грызть гранит науки. Кажется, это наконец стали понимать и учителя. И в школах по всему миру уже сегодня есть уроки, которые помогают ученикам втянуться в учебный процесс и получать от него удовольствие.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие нескучные школьные предметы есть за рубежом. Многие из них понравились бы и нашим детям.

1. Урок счастья (Германия)

Как быть счастливым? Многие из нас хотели бы узнать этот секрет. А в Германии дети учатся быть в гармонии с собой и миром прямо в школе. Уроки счастья есть более чем в 100 школах. А в одной из них, в Гейдельберге, занятие ведет лично директор. Зачетов и экзаменов нет, но в течение года каждый ученик занимается реализацией своего «доброго проекта». Например, снимает видеоролик, который сможет сделать других чуть счастливее. Еще можно податься в волонтеры или организовать благотворительную акцию.

Подобные школьные уроки вводятся и в других школах мира: в Бутане, на Крите и в Австралии. В австралийском Джелонге эта программа называется «позитивное образование». В основе лежит психология Мартина Селигмана, который активно исследует способы достижения счастья.

2. Исследование (США)

Предмет носит прикладной характер. Школьники едут «на разведку» в разные районы города. Например, в местное фермерское хозяйство, рынок, ресторан или мусороперерабатывающий завод. Урок проходит раз в неделю и длится 5 часов. После каждой вылазки «в поля» учитель рассказывает теорию. Если занятие посвящено еде, то дети узнают, откуда берутся продукты и какова их реальная стоимость, как выращивают овощи и т. д.

После ликбеза школьники «открывают ресторан»: покупают и готовят еду, сервируют стол и убирают после себя. Также в программу часто включают разработку бренда и концепции ресторана, изучение системы ответственного производства продуктов, расчет полезного коэффициента в продуктах, сбор урожая и обучение найму рабочего персонала.

3. Урок общения (Испания)

Урок по эмоциональному воспитанию обязательный. Его посещают все испанские школьники с 3 лет и по 11-й класс. Занятия похожи скорее на уютные посиделки: ученики смотрят фильмы и разбирают разные жизненные ситуации. На обсуждение выносят такие темы, как общение с другими людьми и решение спорных ситуаций. Дети учатся управлять эмоциями и слышать собеседника. В рамках урока проходят еженедельные ассамблеи — дискуссии по остросоциальным проблемам. Аналог такого урока общения есть и в Израиле. Проходит он обычно так: несколько учеников делятся своей проблемой. А после весь класс решает, что в описываемой ситуации можно предпринять.

4. Домоводство и умение быть клиентом (Швеция)

Домоводство, или hemkunskap, — говорящее название для урока, тут все стандартно. Кроме одного: занимаются не только девочки, но и мальчишки. Все вместе вяжут, шьют, стучат молотком и строят скворечники. И, конечно, учатся готовить. Но практике всегда предшествует теория: правила здорового питания, расчет важных питательных элементов и даже планирование бюджета. К маленьким шведам относятся как ко взрослым: развивают в них самостоятельность и учат экономить. Поэтому наравне с домоводством учителя рассказывают про умение быть клиентом. На деле это не что иное, как знание своих прав и умение их отстоять и в магазине, и в муниципалитете.

5. Лесная школа (Великобритания)

Маленькие британцы с детства чувствуют себя в лесу свободно. Уже в младших классах они узнают, как ориентироваться на местности, пилить ветки, разжигать костры, строить шалаши и распознавать съедобные растения и грибы. Урок Forest School в некоторых школах проходит каждый день. Как они умудряются выезжать на природу так часто? Элементарно: недалеко от школы, максимум в 10 минутах ходьбы, есть свой «лес» — небольшая площадка с деревьями, максимально похожая на настоящую чащу.

6. Урок спора (Голландия, Израиль)

В Голландии такие занятия проходят в рамках урока родного языка. Класс делится на 2 команды, и каждая должна отстоять свою позицию. Причем ребенок не может выбрать точку зрения, которую хочет защищать, — тут как повезет. Преподаватель оценивает, насколько грамотно преподнесена информация. А главное, следит, чтобы не было агрессии, от которой так сложно удержаться в жарких дебатах. В результате развивается лояльность к людям и понимание, что в любой ситуации есть 2 стороны медали. Подобные занятия есть и в Израиле. На них обсуждают технику речи, ее содержание, пластику тела, мимику, внутренние ощущения и визуализацию своих слов в процессе спора.

7. Кибербезопасность (Израиль)

Если уж взрослые зависают в соцсетях, то что говорить о детях. Юные блогеры постят в сети бесчисленные фото и видео, ведут YouTube-каналы. Родители и даже медики забили тревогу из-за растущей киберзависимости своих чад. Это и стало причиной появления предмета «теория и практика кибервойн» во многих школах Израиля. Учителя рассказывают о том, как вести себя в соцсетях, делятся лайфхаками, как правильно реагировать и отвечать на негативные комментарии. А еще на уроках дети узнают, как не повестись на уловки хакеров, не заразить компьютер или смартфон вирусами и уметь защищать свои личные данные. Особое внимание уделяется и игромании и зависимости от видеоигр.

8. Искусственный интеллект (Китай)

Урок «искусственный интеллект» есть в начальных и средних школах Китая. Пока он в новинку — в программе появился только в 2019 году. В 10-томной серии учебников рассказывается не только про историю и развитие ИИ, но и про то, как его применять. Например, для распознавания лиц, автономного вождения и в сфере общественной безопасности. Кроме скучной теории на занятиях дети собирают роботов, чтобы закрепить полученные знания на практике.

9. Йога (Великобритания, США, Австралия)

Ходите на йогу после работы, чтобы снять стресс? А вот школьникам некоторых стран повезло чуть больше — медитируют они прямо в школе. Уроки «осознанности» есть в английских, австралийских и американских средних и старших школах. Занятия проходят обычно 2 раза в неделю по 40 минут. Учителя, чтобы иметь право преподавать такой предмет, проходят 6-недельную подготовку. Особый упор делается на устройство детской нервной системы и на помощь тем ребятам, которым сложно медитировать. Младшеклассники медитируют всего по несколько минут, чтобы успокоиться и попрактиковать усидчивость. А подросткам занятия помогают сглаживать конфликты, неизбежные в любом коллективе. Для этого они учатся проговаривать свои эмоции и решать проблемы спокойно.

Ученики тренируются в дыхательных упражнениях и успокаивают себя в технике «общение без насилия». Ее суть — думать о том, что хорошего ты можешь сказать своему обидчику, чтобы правильно донести свои чувства.

10. Серфинг (Австралия, Новая Зеландия, Гавайи)

Австралия омывается океанами, и серфят тут круглый год. Австралийцы учатся покорять волны с детства на обязательных уроках по серфингу. Сначала на берегу тренер показывает, как обращаться с доской и удерживать равновесие. Ловить волну, грести на доске и держаться на гребне — все это умеют даже младшеклассники. Этот вид спорта прекрасно тренирует тело — идеальные фигуры серфингистов тому подтверждение. А еще предмет учит жить в гармонии с природой и управлять стихией. С такой физкультурой повезло не всем маленьким австралийцам, а только тем, кто живет недалеко от океана. Для ребят, чьи школы находятся вдали от воды, в обязательной программе есть плавание. Еще серфинг есть в школьных программах Новой Зеландии и Гавайев.

11. Любование природой (Япония)

Не просто изучать, а восхищаться — так нужно относиться к окружающему миру, считают японцы. Буддизму в стране предшествовал синтоизм, а одна из его составляющих — как раз поклонение природе. Сейчас во многих японских школах есть предмет «любование природой», и он обязательный. Это не скучные уроки в душном кабинете, а увлекательные экскурсии. Красивые уголки природы, растения, птиц и животных дети видят не на картинках, а вживую. Учителя не просто рассказывают и показывают, а прививают любовь к миру вокруг. Учат видеть гармонию в природных явлениях и относиться к природе бережно. Но просто погулять и не слушать преподавателя не выйдет. В результате обучения ребенок должен суметь объяснить, почему то или иное явление ему особенно приглянулось. За свои знания и умения ученики зарабатывают баллы, а в конце года сдают соответствующий экзамен.

12. Наука о жизни (Турция)

В первых 3 классах турецких школ есть 4 основных урока. Это турецкий язык, математика, иностранный язык и Hayat Bilgisi, что дословно переводится как «наука о жизни». Именно с этого предмета маленькие турки начинают свое знакомство с окружающим миром. Как позаботиться о своем здоровье и о природе, почему надо уважать всех без исключения, какие события происходят в стране и в мире — на все эти вопросы есть ответы в программе курса.

На занятиях учителя также много внимания уделяют этикету и правилам поведения в гостях. А еще хорошим манерам и тому, как быть вежливым с посторонними, соблюдая при этом меры безопасности. В 4-м классе на смену «науке жизни» приходят «наука» и «обществознание».

13. Мораль (Вьетнам)

Во Вьетнаме образование — до сих пор роскошь, доступная не всем. Но что такое хорошо, а что такое плохо, маленькие вьетнамцы узнают уже в 6 лет. В рамках школьной программы есть обязательный предмет «мораль». Учителя не просто говорят «так надо», а рассказывают, к чему может привести тот или иной поступок.

Как думаете, какой предмет идеально вписался бы в наши реалии, а какой — точно нет?