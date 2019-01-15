13 предложений руки и сердца, на которые можно ответить только «да»

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«Выходи за меня замуж» — заветные слова, которых ждут многие. Но помимо слов важна еще и обстановка. Можно пойти проторенным путем: в шикарном ресторане встать на одно колено и протянуть избраннице то самое кольцо. А можно поступить так, как герои нашей сегодняшней подборки: добавить событию креатива и сразить избранницу наповал.

В романтичной и немного сумасшедшей подборке фотографий от AdMe.ru вы найдете ребят, с которыми брак точно не будет скучным.

1. 6 обручальных колец для одной будущей жены

Американец подготовил для любимой девушки сразу 6 обручальных колец, чтобы она выбрала то, что понравится именно ей. Как думаете, что она ответила?

2. Предложение для истинной девочки

В этот день на футбольном поле стало слишком много розового, но это только радует глаз.

3. Гигантское сердце на фасаде отеля

4. Предложение, о котором избранница и не подозревала

Рэй Смит в течение 5 месяцев делал фотографии с будущей супругой, размещая на заднем плане листочек с надписью «Ты выйдешь за меня замуж?» Девушка ни о чем не подозревала и думала, что жених так часто делает снимки, чтобы «от и до» запечатлеть ее беременность.

5. В болезни и здравии, над водой и под нею

Во время отпуска мужчина предложил своей любимой поплавать с акулами в океанариуме. Под водой он показал будущей супруге табличку с вопросом, выйдет ли она за него замуж. От восторга девушка забыла, что находится под водой, и чуть не выронила трубку. Правда, вовремя собралась и кивнула, а выход эмоциям дала уже на суше.

6. Когда парень превратил квартиру в самое романтическое место в мире

7. Предложение длиною в год

Иногда будущая супруга и не знает, что мужчина уже давно на пути к тому, чтобы наконец-то сделать предложение. Так, например, Дин Смит 8 января 2014 года решил, что хочет попросить свою подругу Дженнифер стать его женой. Он делал фотографии каждый день в течение года. На каждой он спрашивал, согласна ли Дженнифер стать его женой. Из фото он смонтировал видео, которое буквально взорвало интернет.

8. Предложение в красках

Джефф Гервин решил увековечить свое предложение на городской стене. Парень креативно расписал стену и задал сакраментальный вопрос. Теперь у супругов точно есть свое место в городе.

9. Когда друг помогает тебе во всем. Надеемся, автор предложения явил себя миру и уже спросил напрямую

10. Неожиданное предложение на матче через камеру Kisscam

11. Двойное счастье: подарили собаку и сделали предложение

12. Золото для обладательницы серебряной медали

Хэ Цзы заняла 2-е место в прыжках с 3-метрового трамплина в воду. На церемонии награждения она получила серебряную медаль и золотое кольцо от олимпийского призера — тоже прыгуна в воду.

13. Предложение делать не страшно, если знаешь вкусовые предпочтения любимой