13 правил для беременных, которые не совсем понятны иностранкам

Считается, что в современном мире стираются границы и между странами остается все меньше различий. Однако к некоторым вещам в разных культурах относятся совершенно по-разному, например к вынашиванию и рождению детей. Мы воспринимаем наши традиции как что-то совершенно естественное, не задумываясь, что в других странах существуют свои обычаи.

Мы в AdMe.ru нашли то, что делают в России все ожидающие малышей женщины, а у иностранцев от этого глаза на лоб полезут.

Дожидаются рождения малыша, прежде чем приобретать для него вещи

Покупки для малышей в нашей стране родители привыкли откладывать до момента рождения. Поспешность считается плохой приметой, которая появилась в времена, когда медицина была не столь развита и роды были сопряжены с рисками. А меня в свое время чуть тапками не забили, когда я сразу с первых недель беременности начала покупать вещицы (они такие славные, махонькие), памперсы, кроватку, коляску. В общем, к приходу сына уже было все! Но когда приходили родственники в гости, мне приходилось все распихивать по углам, прикрывать одеялами, чтобы, не дай боже, не увидели. Конфисковали бы точно! © Катруся / AdMe

Скрывают беременность даже от близких родственников

В нашей стране даже не самые суеверные женщины не спешат рассказывать о своем положении не то что знакомым, но даже лучшим друзьям и близким родственникам. За границей же, наоборот, люди стремятся поделиться радостным известием об ожидании малыша, публикуя посты в социальных сетях, а иногда даже фото с УЗИ. Моя сестра родила девочку! Она все 9 месяцев скрывала от родственников, что беременна! © 30lenuska1 / Twitter

Многие люди делятся новостью о своей беременности в социальных сетях. Это личный выбор каждого. Я считаю, что лучше рассказать, чтобы близкие и друзья оказали в этот период поддержку, обнадежили, поделились важной информацией. © Live-Fee5421 / Reddit

Не устраивают празднеств в честь будущего малыша

В голливудских фильмах мы иногда видим Baby Shower, когда куча гостей собирается поздравить родителей и дарит вещи к рождению малыша. А еще иногда отдельно устраивают особое торжество, когда самые близкие подруги готовят квесты, чтобы гости отгадали пол и планируемое имя ребенка. Эти традиции совсем не прижились в России, где мать берегут от чужих глаз и лишних волнений. Моя жена настояла на том, чтобы устроить вечеринку и рассказать друзьям, кто у нас появится. В наши дни в Англии такие праздники довольно распространены, все делятся фотографиями в социальных сетях. © NUFC9624 / Reddit

В Финляндии Baby Shower и объявление пола ребенка объединяются, приглашаются только женщины и девушки, которые часто скидываются на совместный подарок. Обычно мероприятие происходит в формате чаепития днем в выходной день.

Не практикуют совместные роды

Хотя эта услуга и предлагается роддомами, особой популярности она у нас не завоевала. Иногда мужчины присутствуют в роддоме, но самый ответственный момент переживают за дверьми. Интересно, а когда женщина идет рожать вместе с мужем, она не стесняется того, что муж увидит ее в крови? А еще рожать очень больно, и она может быть в неадеквате. Ну почему женщина не боится показать эту жесть мужу? © Алиса / AdMe

Едут в роддом бесплатно на скорой помощи

Если роды начинаются внезапно, то роженицам в России нужно просто вызвать скорую помощь. Такие услуги бесплатно предоставляются не в каждой стране. Например, в Финляндии женщине приходится вызывать такси, если ее некому отвезти в больницу в ответственный момент. Роженицу лишь попросят взять с собой простыню — на случай, если воды отойдут.

Соблюдают специальную диету и предписания врачей

В нашей стране существует традиция регулярного наблюдения за беременными, частая сдача анализов, рекомендации соблюдения диеты из полезных для развития ребенка продуктов. В западных странах реже следуют жестким предписаниям по поводу питания. В Нидерландах за всю беременность взяли кровь 2 раза (у меня Rh—), не взвесили ни разу. На мой вопрос: «Почему?» — ответили: «Чтобы беременные не комплексовали!» © Julia Dodon / Facebook

Есть можно почти все, что наши врачи запрещают. Рожала за границей, спросила у них, какие ограничения в еде. Посмотрели на меня как на умалишенную. © L_Charmel / Twitter

Делят рожениц по возрасту

В нашей стране врачи советуют не затягивать с появлением ребенка по достижении брачного возраста и иногда обижают мам терминами из медицинских методичек, в которых женщины классифицируются по возрастам. Я в Италии родила в 37 лет, хожу довольная, хотя и устала: молодая мама. А в России на приеме у врача меня назвали старородящей. © Olesia Belousova / Facebook

Отказываются от занятий спортом

Во время путешествий в европейские страны можно часто встретить беременную женщину на пробежке или в спортзале. В Германии женщинам, ожидающим ребенка, даже оплачивают занятия по йоге. У нас врачи рекомендуют воздержаться от физических нагрузок и поберечь себя. Моя знакомая голландка ездила на велике до родов! Другая сломала ногу на 7-м месяце (рожала с гипсом) — никакой паники! © Julia Dodon / Facebook

Собирают особый набор вещей в роддом

На российских женских форумах распространяются целые списки того, что необходимо брать с собой в роддом. Женщинам в других странах не нужно беспокоиться об этих вещах, ведь большинство из них предоставляет больница. Живу за границей, брать в больницу с собой ничего особо не нужно. Все выдают в родильном отделении: памперсы, влажные салфетки, первую одежку, питание малышу (если надо), прокладки и одноразовые трусы женщине, ночнушки, шампунь, мыло, бумагу и т. д. Нужно только одежду на выписку себе и ребенку + зубная щетка. Ну и если вам что-то еще хочется. Я, например, увлажнитель с собой брала. © Кристина Руткевич / Facebook

Не спешат знакомить кроху с близкими первые несколько недель

В западных странах уже на 2-й день после родов в палату могут завалиться счастливые родственники в верхней одежде, которые шокировали бы наш медицинский персонал еще и отсутствием сменной обуви. Врачи советуют избегать контактов, чтобы не заразить неокрепший организм. У нас пускали родственников только в платные палаты — в полной «местной» экипировке (халат, чепчик, тапочки — как в самой родовой прямо) и строго по 1 посетителю за раз. © MilLady21 / AdMe

Первый ребенок родился в Италии, и там все очень понравилось. Была двухместная палата в обычном городском госпитале, детей привозили несколько раз в день кормить или можно было зайти к ним в палату, их привозили показать, когда родственники навещали. © Татьяна Лобанова / AdMe

Я наблюдалась и рожала в Турции в частной больнице. Сразу после родов куча гостей и родственников в комнате прямо в верхней одежде. Никакой боязни вреда микробов для новорожденного. © Юлия Ялчин / Facebook

Когда я лежала в послеродовом в Израиле, то поразилась толпам родственников, навещающих рожениц: с детьми, бабками-дедками, шариками-букетами и прочим. Но при этом никаких инфекций нет. Дочь сразу же после рождения мыли проточной водой из крана — этому тоже удивилась, помня, как мы в 1989 году для купания племянника 3 месяца воду кипятили на плите. © Руконожка Ай-Ай / AdMe

Растят детей в декретном отпуске годами

В нашей стране отпуск по уходу за ребенком предоставляется до достижения им 3 лет. В большинстве стран он меньше. Например, в Финляндии большинство матерей выходят на работу спустя год после родов. В Финляндии, Дании, Швеции отец имеет право находиться в отпуске по уходу за ребенком определенный период времени. Живу в Израиле. Здесь на работу ходят часто до победного конца. Часто прямо с работы увозят рожать. Все потому, что декретный отпуск очень короткий и не хотят его использовать до рождения ребенка. © Nataly Egoul / Facebook

Жительница Сакраменто уйдет в отпуск по уходу за ребенком на 14 дней до родов и 42 дня после родов (при кесаревом — 56 дней). И вперед на работу. Либо увольняться, если не можешь вернуться. © Elena Hunt / Facebook

В Швейцарии тоже на работу до конца ходят, если врач больничный на месяц или 2 раньше не выпишет. Декретный отпуск — 14 недель после рождения ребенка. © Svetlana Buravina / Facebook

Следуют приметам и ритуалам

В нашей стране беременность и деторождение связаны с огромным количеством церемоний и поверий. В других странах таким вещам не придают особого значения. У меня высокий лоб, крупный нос, и без челки мне совсем некрасиво. Когда была беременная, приняла решение волосы не укорачивать, но челку стричь. 3 женщины с коллектива узнали о беременности — и началось: «Ты что, обрезать волосы нельзя, плохая примета». При этом они сами отнюдь не придерживались здорового образа жизни, а одна хвасталась, что, несмотря на живот, продолжала до родов ходить по ночным клубам. Но они-то жизнь ребенку не укорачивали, главное же — волосы не стричь. © Подслушано у девушек / VK

Предпочитают рожать без анестезии

У нас в стране женщины стараются родить сами, не прибегая к обезболиванию. В других странах снятие боли считается обычным явлением. Например, в Финляндии роженицам предлагают веселящий газ.