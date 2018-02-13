13 пап, которые заслуживают звания «отец года»

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Не зря говорят: с мамой спокойнее, зато с папой — интереснее! Может, большинство мужчин так и остаются детьми до самой старости, поэтому и любят подурачиться, как герои этой подборки? AdMe.ru представляет вам 13 пап, которым нет равных.

1. Когда у родителей хорошее чувство юмора

2. Ну а что? Вниз не влезет же!

3. Когда папе поручили подготовку костюмов

4. «Моя дочь умоляла меня, чтобы я купил ей лошадку. Пришлось нехило экономить и отказывать себе во всем»

5. «Жена сказала, что стало подозрительно тихо. Когда она выглянула из-за ноутбука, то увидела это»

6. Только маме ничего не говорите!

7. С мамой, может, и безопасно, зато с папой нескучно!

8. А Райан Рейнольдс продолжает свое дело

9. «В детстве меня отец сфотографировал со словами: „Пригодится“»

10. Дочка этого парня смеялась на весь аэропорт

11. «Мой папа всегда слишком старался»

12. Папа — чудо

13. Зато никаких слез!