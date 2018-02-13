13 пап, которые заслуживают звания «отец года»
Не зря говорят: с мамой спокойнее, зато с папой — интереснее! Может, большинство мужчин так и остаются детьми до самой старости, поэтому и любят подурачиться, как герои этой подборки?
AdMe.ru представляет вам 13 пап, которым нет равных.
1. Когда у родителей хорошее чувство юмора
2. Ну а что? Вниз не влезет же!
3. Когда папе поручили подготовку костюмов
4. «Моя дочь умоляла меня, чтобы я купил ей лошадку. Пришлось нехило экономить и отказывать себе во всем»
5. «Жена сказала, что стало подозрительно тихо. Когда она выглянула из-за ноутбука, то увидела это»
6. Только маме ничего не говорите!
7. С мамой, может, и безопасно, зато с папой нескучно!
8. А Райан Рейнольдс продолжает свое дело
9. «В детстве меня отец сфотографировал со словами: „Пригодится“»
10. Дочка этого парня смеялась на весь аэропорт
11. «Мой папа всегда слишком старался»
12. Папа — чудо
13. Зато никаких слез!
А ваши папы как удивляли вас?