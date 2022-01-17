13 особенностей развода, через которые бывшим супругам нужно пройти в разных странах

Свадебные традиции в большинстве стран отличаются. Иногда, побывав на бракосочетании представителей другой национальности, узнаешь о ней больше, чем после посещения сотни музеев. К слову, и разводы в государствах происходят по-разному: в одних расторгнуть брак — дело одного часа, в других — бумажная волокита длиною в годы. А есть страны, где это и вовсе невозможно.

Мы в AdMe.ru не раз писали о свадьбах народов мира. А теперь решили рассказать о том, как разводятся супруги в разных уголках нашей планеты.

В Шотландии супругов разведут, если муж или жена сходили налево

В Шотландии измена считается основанием для немедленного расторжения брака. Однако доказать неверность одного из супругов — дело непростое. По мнению шотландского суда, косвенные доказательства должны быть основаны «на балансе вероятностей». А вот потребовать развода на основании собственной измены нельзя.

В Италии бракоразводный процесс может длиться годами

До 1970 года в итальянском законодательстве не было положения о разводе. Сложность избавиться от штампа в паспорте законным путем стала в народе темой шуток и анекдотов, достигнув апофеоза в фильме 1961 года «Развод по-итальянски». Начиная с 70-х годов в случае обоюдного желания супругов развестись они должны были прожить порознь 5 лет. Позже этот срок несколько раз уменьшали. Сегодня он составляет полгода, однако оформление всех бумаг о разводе может занять до 5 лет.

В Бельгии для развода нужно доказать, что супруги год живут отдельно

Бельгия была одной из первых европейских стран, разрешивших развод по взаимному согласию. В 1974 году добавили дополнительное условие: развод в одностороннем порядке разрешен на основании 10-летнего периода раздельного проживания. В 1982 году этот срок был сокращен до 5 лет, а в 2007 году — до 1 года.

Для филиппинцев развод почти невозможен

Большинство семей на Филиппинах никогда не разведутся, так как это там незаконно. Единственный вариант для тех, кто хочет официально разойтись, — аннулирование брака. Этот процесс длительный и дорогостоящий — около € 2 400–3 200, что составляет среднюю годовую зарплату на Филиппинах. Есть еще такое понятие, как юридическое раздельное проживание. Оно может быть предоставлено, если один из супругов докажет, что ему угрожает опасность. Мы с моим мужчиной живем вместе больше 10 лет, воспитываем 2 детей (они носят его фамилию). Поначалу у нас были планы пожениться, но как-то мы сильно поссорились, чуть не расстались. Потом, конечно, помирились, но с тех пор у нас было неписаное и негласное соглашение не жениться, потому как в случае ссоры развод окажется сложным и очень дорогим. © Rireika / Reddit

В Англии и Уэльсе суд разбирается в нюансах измен

В Англии и Уэльсе в числе причин для расторжения брака, как и во многих других государствах, значится неверность одного из супругов. Однако в этих государствах есть оговорка: если после обнаружения измены прошло больше полугода, в течение которых пара жила вместе, причиной для развода это не считается.

В Португалии развод можно получить в течение часа

В Португалии с 2008 года закон предусматривает развод в одностороннем порядке или обоюдный. В первом случае человек должен доказать, что супруг проживает отдельно больше года, пропал без вести больше 12 месяцев назад или представляет угрозу для семьи. А вот что касается обоюдного расторжения брака, тут законодатели все упростили. Супругам достаточно написать заявление через интернет. Если у пары нет детей и вопросов о разделе имущества, к тому же у них разный адрес прописки, документ они получат также по интернету уже через час.

В Саудовской Аравии жена может узнать о разводе по СМС

В 2019 году в Саудовской Аравии вступили в силу новые правила, согласно которым муж не может развестись с женой без ее ведома. Суды обязаны уведомлять женщин текстовыми сообщениями о подобных решениях. Эта мера положила конец так называемым тайным разводам, когда мужчины расторгают брак, не сообщив об этом своим женам, чтобы заключить брак с другой.

В Польше развод могут не дать, даже если оба этого хотят

В Польше суд выносит решение о разводе супругов, если те докажут, что духовной, физической и экономической связи между ними уже нет. Но в этой стране развод могут и не дать паре, даже если муж и жена этого хотят. К примеру, если, по мнению властей, расторжение брака нанесет ущерб благополучию общих несовершеннолетних детей в этой семье.

В Египте жена после развода остается ни с чем

Законы Египта дают мужчинам право на развод без согласия жены. Однако если судом будет установлено, что весомой причины для расторжения брака не было, мужа обязуют содержать бывшую жену еще 2 года. К слову, в этой стране женщины после развода не могут претендовать на совместно нажитое имущество. Супружеский дом рассматривается как собственность исключительно мужа. Потому после расторжения брака женщина может остаться буквально на улице.

В Индонезии супруги сажают деревья, чтобы развестись

В некоторых регионах Индонезии желающие развестись супруги должны поддержать национальную программу лесовосстановления. Там вышел закон, согласно которому пара, прежде чем расторгнуть брак, должна оплатить посадку хотя бы одного дерева. Так в провинции Западная Ява решают вопрос исчезновения лесов из-за незаконной вырубки. К слову, посадить деревья придется и в случае свадьбы — целых 10 штук.

В Австралии перед разводом супруги должны год прожить порознь

В Австралии супругам разрешат расторгнуть брак только в том случае, если они докажут, что были в разлуке 12 месяцев. Если в какой-то момент мужчина с женщиной ненадолго примирились, а потом все равно решили оформить развод, отсчет срока разлуки начинается с нуля. При этом, если развестись решил только один из пары, факт того, что супруги не были вместе последний год, должен письменно подтвердить человек со стороны. Кстати, юристы в данном случае учитывают скорее моральную разлуку, нежели физическую: были случаи, когда пару разводили, притом что они жили в одном доме. А оформить все документы на развод можно через интернет. После 18 лет брака (с большим количеством общих счетов и имущества) мы с мужем заключили соглашение, разделив деньги и доходы от собственности поровну. Оформили развод онлайн прямо на правительственном сайте. Никто из нас даже не пользовался услугами адвоката. Очевидно, это работает, только если вы оба дружны и честны. © queenofadmin / Reddit

В Индии суд может заставить платить алименты родственников должника

В Индии из 1 000 браков только 13 заканчиваются разводом. Такая статистика объясняется давлением общества. В стране приняты браки по договоренности, когда решение о свадьбе принимают не жених и невеста, а их родственники. А потому, если кто-то просит развод, это может быть расценено как попытка пойти против всех членов семьи. Что касается юридической части, для расторжения брака супруги должны обратиться в специальный суд по семейным делам. К слову, порой женщина может после развода обобрать супруга до нитки. В этой стране частая практика, когда суд обязует мужчину содержать свою бывшую жену до момента, пока она снова не выйдет замуж. Справедливости ради стоит сказать, что подать на алименты может и муж, если доход его бывшей пассии больше, чем у него. В Индии, если мужчина не в состоянии платить бывшей жене алименты, она может через суд заставить это сделать его родственников мужского пола. Один из таких примеров был, когда мужчине присудили выплачивать алименты на содержание супруги и ребенка его брата, который ушел из жизни. © Solid-Perspective98 / Reddit

В Японии после развода женщина не может какое-то время вступать в новый брак

В Стране восходящего солнца нет понятия совместной опеки. С момента развода дети живут исключительно с одним родителем. Однако второй все же может участвовать в жизни ребенка: выплачивать алименты и видеться с ним. Порядок общения бывшие супруги могут установить сами либо это решит суд. В Японии после развода мужчина может сразу жениться повторно, а вот женщине придется выждать срок. До 2016 года он составлял 6 месяцев. Этот закон был создан для того, чтобы избежать неопределенности в отношении личности предполагаемого отца, если женщина беременна. Однако потом этот срок сократили до 100 дней. Впрочем, если дама принесет справку о том, что она не в положении в данный момент, повторно выйти замуж ей разрешат сразу же после получения свидетельства о разводе. Я встретил несколько японских пар, которые после развода продолжают жить вместе как соседи. Это дает им возможность обоим оставаться в жизни ребенка. © ConanTheLeader / Reddit