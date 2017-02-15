14 неподражаемых детишек, у которых талант поднимать настроение
Кажется, что в доме, где есть маленькие дети, всегда очень шумно и весело. Ведь ребятишки не только замечательные фантазеры, но и еще и превосходные актеры с шикарным чувством юмора. А самое главное, что все у них получается легко и непринужденно.
Мы в AdMe.ru уверены, что родителям юных созданий необходимо всегда держать наготове камеру или фотоаппарат, чтобы не пропустить очередной шедевр. И вот почему.
Родители говорят, что я лучший танцор в семье
Когда вырасту, обязательно стану актрисой
Да что вы ко мне пристали со своими макаронами и молоком
Мама всегда знает, как поднять мне настроение
Будь моя воля, я бы весь день в ванной провел
Люблю внимательных собеседников
Самое важное в любом деле — не останавливаться
Родители считают меня настойчивым, и это не случайно
Папа, давай без ножниц — просто повеселимся
Мама, а я вот научился чистить зубы
Чтобы было еще вкуснее, я делаю так
Снова нечего надеть
Источник Life Awesome/youtube
Фото на превью vudss1