14 неподражаемых детишек, у которых талант поднимать настроение

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кажется, что в доме, где есть маленькие дети, всегда очень шумно и весело. Ведь ребятишки не только замечательные фантазеры, но и еще и превосходные актеры с шикарным чувством юмора. А самое главное, что все у них получается легко и непринужденно. Мы в AdMe.ru уверены, что родителям юных созданий необходимо всегда держать наготове камеру или фотоаппарат, чтобы не пропустить очередной шедевр. И вот почему.

Родители говорят, что я лучший танцор в семье

Когда вырасту, обязательно стану актрисой

Да что вы ко мне пристали со своими макаронами и молоком

Мама всегда знает, как поднять мне настроение

Будь моя воля, я бы весь день в ванной провел

Люблю внимательных собеседников

Самое важное в любом деле — не останавливаться

Родители считают меня настойчивым, и это не случайно

Папа, давай без ножниц — просто повеселимся

Мама, а я вот научился чистить зубы

Чтобы было еще вкуснее, я делаю так

Снова нечего надеть