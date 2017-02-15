14 неподражаемых детишек, у которых талант поднимать настроение

Кажется, что в доме, где есть маленькие дети, всегда очень шумно и весело. Ведь ребятишки не только замечательные фантазеры, но и еще и превосходные актеры с шикарным чувством юмора. А самое главное, что все у них получается легко и непринужденно.

Мы в AdMe.ru уверены, что родителям юных созданий необходимо всегда держать наготове камеру или фотоаппарат, чтобы не пропустить очередной шедевр. И вот почему.

Родители говорят, что я лучший танцор в семье

Когда вырасту, обязательно стану актрисой

Да что вы ко мне пристали со своими макаронами и молоком

Мама всегда знает, как поднять мне настроение

Будь моя воля, я бы весь день в ванной провел

Люблю внимательных собеседников

Самое важное в любом деле — не останавливаться

Родители считают меня настойчивым, и это не случайно

Папа, давай без ножниц — просто повеселимся

Мама, а я вот научился чистить зубы

Чтобы было еще вкуснее, я делаю так

Снова нечего надеть

Источник Life Awesome/youtube
Фото на превью vudss1

66 На склад!
5 Комментарии
  • 15 февраля 2017
  • 5
  • 47649

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