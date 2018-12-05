13 мужских привычек и поступков, из-за которых брак начинает трещать по швам

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Ежегодно множество исследований посвящается такой насущной проблеме, как развод. К сожалению, по статистике, разводится примерно каждая вторая пара. Часто к печальному финалу ведет банальное нежелание идти на компромисс и работать над собой. Однако иногда мы просто выходим не за тех.

AdMe.ru считает, что врагов счастливого брака нужно знать в лицо, и поэтому выяснил, какие действия со стороны мужчин чаще всего приводят к разводам.

1. Работает неполный день

Ученые из Гарварда выяснили, что на погоду в доме влияет не только финансовая стабильность супругов, но и степень занятости на работе. Исследование показало, что чаще разводятся пары, в которых мужья трудятся не полный рабочий день, а имеют гибкий рабочий график. При этом частичная занятость женщин к разводу не ведет.

2. Не хочет получать высшее образование

Статистика показывает, что больше половины всех браков между людьми, которые имеют только аттестат о среднем образовании, заканчиваются разводом. Супружеские пары с высшим образованием разводятся в 30 % случаев. Психологи предполагают, что причина на самом деле заключается в деньгах. Люди со средним образованием имеют меньше шансов на получение действительно высокооплачиваемой работы, а значит, потенциально могут испытывать финансовые трудности.

3. Часто играет в видеоигры

Специалисты считают видеоигры опасным хобби: они провоцируют вспышки агрессии, стирая границу между реальным и нереальным миром. Если супруг проводит все свободное время за приставкой, его психика и мировосприятие спустя какое-то время изменятся. И скорее всего, не в лучшую сторону. Согласно статистике, в течение 2018 года в Великобритании было подано около 200 заявлений на развод. Официальной причиной женщины указывали зависимость от видео- и онлайн-игр.

4. Перебарщивает с романтикой

Специалисты отмечают, что браки, которые были заключены в конфетно-букетный период, как ни парадоксально, часто обречены на провал. А вот если ваша жизнь началась совсем не по-голливудски, то шансов на крепкий союз больше.

5. Очень хочет ребенка

В последнее время (очевидно, в связи с растущим феминизмом) участились подобные случаи. Не исключено, что мужчина таким образом подсознательно хочет поставить женщину на место, убедив ее исполнить свою главную биологическую роль. Разумеется, обязанности по уходу за новорожденным предполагается возложить на хрупкие женские плечи, в крайнем случае — поделить пополам.

6. Много времени проводит в соцсетях

Социальные сети — огромный источник соблазна, даже если в голове у мужчины нет и мысли о других женщинах. Откровенные посты о красивой распутной жизни незаметно воздействуют на психику сильной половины человечества. Будучи полигамным по своей природе, мужчина получает дополнительный повод быть крутым самцом. Тем более что добыча, как правило, даже не сопротивляется.

7. Слушает маму

В зоне риска — мужчины, которых растила мать-одиночка. Как правило, выросшие в подобной среде мальчики болезненно привязаны к своей родительнице и имеют слегка завышенные требования к будущей избраннице. Каким бы замечательным в остальных вещах ни был спутник жизни, подобная любовь к матери будет источником постоянных ссор, а возможно, станет и причиной развода.

8. Торопится узаконить отношения в юном возрасте

Опять же, согласно статистическим данным, мужчины, которые впервые вступили в брак, скорее разведутся с новообретенной половиной, чем те, кто в браке уже побывал. Также важен и возраст избранника. По статистике, мужчины, которые вступают в брак до своего 25-летия, разводятся в 50 % случаев.

9. Имеет другие критерии успеха

Некоторым мужчинам жизненно необходимы статусные, как они считают, вещи: дорогая пятая (!) пара часов, костюм за четырехзначную сумму и так далее. Это его критерии успеха, на которые каждый человек имеет право. Но если у вас они другие, стоит задуматься, каким образом эти отношения могут развиваться дальше.

10. Избегает смотреть в глаза

Постоянный зрительный контакт — необходимое условие для доверительных, серьезных отношений. Если супруги перестают его поддерживать, ментальная связь между ними нарушается. А это может стать причиной отдаления и — со временем — даже отчуждения.

11. Воспринимает все как должное

Патриархат продолжает господствовать во многих семьях, причем незаметно. Вас часто благодарят за вымытую посуду или чистые полы? А если это сделает муж, вы его, конечно, хвалите. Если не согласны, значит вы — то самое счастливое исключение из правила.

12. Перестает следить за собой

Чаще в этом обвиняют милых дам, но кто сказал, что мужчина имеет право забыть о своей внешности? Пивное пузо и косматая голова — только верхушка айсберга. Сильная половина человечества склонна игнорировать даже угрожающие здоровью симптомы, а это явно не ведет к счастливому браку.

13. Активно поддерживает феминизм

С каждым годом растет количество мужчин, которые поддерживают женские движения. Часть приверженцев феминизма — совсем не те, за кого себя выдают. Это приживальщики, которым удобно, когда их супруга думает, что сама должна: зарабатывать, в том числе на крупные приобретения;

работать не меньше мужа, а то и больше;

при этом успешно (!) воспитывать ребенка и так далее. Если супруг слишком уж яростно соглашается с доводами жены в защиту женских прав, стоит присмотреться к нему внимательнее.

Бонус: внешние данные тоже имеют значение

Считается, что похожие люди имеют больше шансов на успешный брак. Если же физически супруги несовместимы (скажем, Дюймовочка и бодибилдер), то, вероятно, их отношения рано или поздно закончатся разводом. Хотя тут случаются довольно приятные исключения.

Напишите в комментариях, чем бы вы дополнили наш скромный список?