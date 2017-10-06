Мужчины признались, как они поняли, что их девушка «та самая»
Как можно быть уверенным, что из 7 миллиардов людей в мире человек, который рядом с вами, «тот единственный»? К сожалению, нет лакмусовых бумажек или интернет-тестов, которые дадут вам ответ на этот вопрос. Но иногда наступает такой момент, когда вы просто понимаете это.
Некоторые мужчины поделились такими моментами — AdMe.ru собрал для вас их интернет-признания в этой статье.
- Я смотрел на нее не так, как на других женщин. Любая мысль о ней заставляла меня улыбаться.
- Однажды я понял, что чувствую себя счастливым, когда провожу время с ней, что в ней смысл моей жизни.
- Она смеялась над моими неудачными шутками и читала мои безнадежные стихи, никогда не говоря о них ничего плохого.
- Всю жизнь считал себя неудачником. С родителями не повезло. С внешностью тоже не повезло. Про девушек вообще молчу. Но этим летом абсолютно случайно я встретил девушку своей мечты. Все как по заказу: внешность, увлечения, умозаключения, в два раза младше меня, и я у нее во всем первый. И это настолько мощный мотиватор, что за 30 дней исправил почти все косяки своей жизни и активно совершенствуюсь дальше.
- Мне всегда хотелось знать, как прошел ее день. Я расстраивался больше, чем она сама, если что-то не ладилось. Тогда я понял, что она «та самая» женщина, моя женщина.
- Что бы со мной ни случалось, я всегда думал о ней и хотел поделиться именно с этой девушкой.
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У меня очень хорошая жена. Верная, любящая. Но я к ней очень привык и редко замечаю ее внешность. Ощущаю тепло, привычный запах ее крема, аромат волос, нежную кожу.
Недавно идем с коллегой. Говорит: «Смотри, какая несимпатичная женщина». А навстречу моя жена идет с улыбкой, такая трогательная... Я бросился к ней навстречу. А она такая милая, сияющая. Обняла. И красивее ее нет на свете. Товарищ мой устыдился, долго извинялся потом.
Дурак он. Красота — в сердце.
- Когда я первый раз поцеловал ее, понял, что больше не захочу целовать никого другого.
- Когда начинал встречаться с девушкой, не мог поверить своему счастью: она идеальная. Умна, красива, манеры как у королевской особы, знает и умеет будто все на свете. Начал комплексовать. Пытался меняться, но все равно не дотягивал и за пару месяцев чуть в психушку не попал с этими мыслями. А потом я услышал ее смех. Не «хи-хи» девичье, а реальный смех — нечто между предсмертным воплем ламантина и смехом бегемота из «Мадагаскара». Теперь я знаю, что люблю не робота.
- Я понял, что она «та самая», когда чуть не потерял ее. Я страдал не только душевно, но и физически.
- Однажды утром увидел свою жену с другой стороны. Она лежала обнаженная и при этом не была укрыта одеялом, как это бывает обычно. Спала очень крепко и даже не слышала, что я хожу по комнате и одеваюсь. Я долго смотрел на нее: появилось огромное желание лечь снова рядом и крепко обнять ее, погладить нежно животик и почувствовать всю прелесть женского тела на четвертом месяце беременности.
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До 25 лет я думал, что моя жена будет милым солнышком и скромной лапочкой, будет щебетать, как птичка. А влюбился в чертяку с красными волосами и потертым рюкзаком за спиной, которая налетела на меня в торговом центре со словами: «Ни фига ты шкаф двухметровый! Че встал, дай пройти!» Еле нашел ее в соцсетях...
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Она всегда любила жизнь, шла к своим мечтам, но всегда находила время, чтобы позвонить мне, выслушать, поддержать, поговорить по душам.
Как видите, у каждого мужчины был свой опыт. А как вы поняли, что она «та самая»? Делитесь в комментариях!
По материалам Whisper