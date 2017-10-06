Мужчины признались, как они поняли, что их девушка «та самая»

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Как можно быть уверенным, что из 7 миллиардов людей в мире человек, который рядом с вами, «тот единственный»? К сожалению, нет лакмусовых бумажек или интернет-тестов, которые дадут вам ответ на этот вопрос. Но иногда наступает такой момент, когда вы просто понимаете это.

Некоторые мужчины поделились такими моментами — AdMe.ru собрал для вас их интернет-признания в этой статье.