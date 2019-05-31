13-летний мальчик рассказал на TED о том, что нужно подросткам. И набрал более 10 млн просмотров

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Некоторое время назад на популярной конференции TEDex выступил 13-летний подросток по имени Логан Лаплант. Он честно рассказал о том, что такое счастье, творчество, самореализация для детей в XXI веке, а также подчеркнул, какую роль в этом может играть обучение в целом и школа в частности. На сегодняшний день его выступление набрало на YouTube более 10 млн просмотров. Монолог Логана получился универсальным для всех — неважно, сколько вам лет и в какой стране вы живете.

Нас в AdMe.ru тронуло это искреннее выступление, и мы решили непременно поделиться им с вами, ведь ролик оказался настоящим откровением для многих взрослых по всему миру.

Все взрослые совершают одну и ту же ошибку

«Детям часто задают один и тот же вопрос, очень надоедливый: „Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?“» — говорит Логан. По его словам, взрослые рассчитывают услышать, что ребенок хочеть быть космонавтом, политиком или хирургом. Но проблема заключается в том, что, как правило, это мечты родителей. Кем же хочет стать сам ребенок? Вероятнее всего, он ответит, что хочет научиться классно кататься на скейтборде или серфе, а может, он хочет стать блогером или игроком в Minecraft. Когда Логан задал этот вопрос своему младшему брату, тот ответил: «Чувак, мне 10 лет, и я понятия не имею, может, горнолыжником. Пойдем поедим мороженого!»

То есть дети отвечают на эти расспросы тем, чем они увлечены сейчас. Тем, что кажется им интересным и классным — а это обычно не совпадает с тем, что хотят услышать взрослые. При этом сам Логан, отвечая на вопрос, кем он хочет стать, когда вырастет, дает очевидный, но очень глубокий ответ: «Когда я вырасту, я хочу быть счастливым. Таким же счастливым, как и сейчас». Но, как и множество мальчишек, большую часть времени он интересуется такими простыми вопросами, как: «Откуда берется бардак в моей комнате?», «Помыл ли я уши?» и — самое сложное — «Как понравиться девчонкам?».

8 базовых вещей, в которых ребенок действительно нуждается

По словам неврологов, мозг подростка устроен довольно интересно: из-за недостаточной развитости префронтальной коры и большого количества нейронов дети обычно более творческие, но также более капризные, неустойчивые и порывистые, чем взрослые. Так что среднестатистический подросток хочет простых и понятных вещей — чувствовать себя в безопасности, чтобы над ним не издевались и не смеялись, а любили таким, какой он есть. «Поэтому, мне кажется, когда взрослые спрашивают, кем мы хотим стать, они считают, что мы автоматически будем здоровыми и счастливыми. Но, возможно, это не так. „Учись в школе“. „Учись в институте“. „Найди работу“. „Женись“. Бум — и ты счастлив, правильно? А где детей учат быть счастливыми? Обучение этому важнейшему навыку почему-то совершенно отделено от традиционной школьной системы образования», — признается подросток, выделяя для себя формулу из 8 составляющих счастья всех детей: заниматься спортом,

правильно питаться и соблюдать диету,

проводить достаточно времени на природе,

помогать другим людям,

общаться с людьми и выстраивать правильные отношения,

развлекаться,

достаточно отдыхать и научиться бороться со стрессом,

развиваться духовно.

Все эти 8 пунктов позаимствованы из работы врача Роджера Уолша. Он называл их «терапевтическими изменениями образа жизни». Когда Логан готовился к своему выступлению, он задал ученому несколько вопросов. В частности, о том, делают ли современные школы своим приоритетом эти направления. Ответ был отрицательным. Всем этим важным вещам подростки учатся вне школы, а основная часть школьного образования направлена на то, как научиться зарабатывать на жизнь, но не жить.

Возможно, ребенка и вовсе стоит забрать из школы

В 2006 году другой профессор, Кен Робинсон, выступил на TED с одной из самых популярных речью за всю историю существования конференции — «Как школы подавляют творчество». В ней он говорил о том, что традиционное образование убивает креативность и индивидуальность и что творчество так же важно, как и грамотность. Профессор предложил создать образовательную систему, которая будет нацелена на развитие, а не на подавление творческих способностей детей. Логан говорит, что ему очень повезло, потому что его родители посмотрели это видео и забрали его из традиционной школы в 9 лет, решив, что их сын будет учиться самостоятельно, с учетом его интересов и индивидуальности. Правда, такой шаг был одобрен не всеми. «Я помню слезы моей мамы, когда некоторые друзья говорили ей, что она сошла с ума и что это глупая идея», — вспоминает мальчик.

Как можно получить лучшее образование вне учебного заведения

Сам Логан говорит, что большую часть времени школа в широком смысле выглядит как Starbucks, то есть он может учиться где угодно: хоть дома, хоть в кафе. При этом мальчик активно использует в обучении онлайн-ресурсы и проблем с социализацией у него нет: он много общается со сверстниками, находит единомышленников в интернете. Главное, если у человека есть причина и мотивация выучить что-то, он может сделать очень многое за короткое время самостоятельно. Как и большинство детей, Логан изучает математику, естественные науки, историю. И если раньше ему не нравилось писать сочинения, потому что учителя заставляли его рассказывать о радугах и бабочках, то сейчас он с удовольствием пишет о том, что ему действительно интересно. Например о горных лыжах.

Свое обучение Логан называет «хакерским». «У меня нет никакой конкретной программы. Я „взламываю“ свое образование. Я использую возможности, которые дает мне мое общество, мои друзья и семья. Это похоже на ремикс или коллаж из знаний, потому что это образ мыслей, а не система образования». При этом он отмечает, что такую систему может использовать любой подросток даже в обычной школе.

Физику Логан с друзьями изучает на практике: ребята строят увеличенную копию установки с шарами Ньютона и испытывают основные физические законы. Они много экспериментируют и не боятся совершать ошибки. А историю подростки учат через биографии известных людей и потом ставят их на сцене. Их образовательный опыт перенесен в практическую плоскость и соединяется с интересными впечатлениями и физической активностью. Также ребята много взаимодействуют с природой и учатся управлять своими эмоциями. В рамках «Веревочного курса» на высоте 18 метров над землей они научились справляться со своим страхом и, самое главное, доверять друг другу.

Новаторы — новые кумиры молодежи

Логан рассказал о своем кумире — горнолыжнике, которого мальчик называет «хакером». Правда, тот взламывает не компьютеры, а стереотипы. «Многие думают, что хакеры — это ботаники, помешанные на компьютерах, которые живут с родителями и запускают компьютерные вирусы. Но я так не считаю. Хакеры — это новаторы. Это люди, которые бросают вызов и изменяют систему, заставляя ее работать по-другому, лучше. Это люди с нестандартным мышлением». Подросток убежден, что современный мир нуждается именно в людях именно с таким образом мышления, как у Стива Джобса или Марка Цукерберга. При этом, по словам нашего героя, речь не обязательно идет о технологическом развитии. Есть масса вещей, которые можно и нужно «хакнуть». Например образование, спорт, медицину или даже умение жить.

Благодаря нестандартному обучению определиться с будущей профессией можно уже в 13 лет

Напоследок Логан рассказал, что уже задумался об открытии своего бизнеса. Напомним, что ему всего 13. Его всегда интересовали горные лыжи, поэтому он решил заняться пошивом горнолыжной одежды. Подготовку юный бизнесмен начал с практики — посетил фабрику по производству лыж и аксессуаров, чтобы разобраться, какие знания ему потребуются в дальнейшем. Потом он устроился работать помощником на производство, чтобы улучшить навыки дизайна и шитья. Также подросток доставлял обеды, убирал туалеты и оказывал любую помощь сотрудникам. Логан говорит, что это были его лучшие дни, ведь на фабрике он увидел счастливых, здоровых, творческих людей, которые занимаются любимым делом. «Здесь я по-настоящему счастлив — снежные деньки. И это хорошая метафора для моей жизни, моего образования, моего хакерского обучения. Если бы каждый съезжал с гор так, как многие думают об образовании, то все ехали бы по одному маршруту — самому безопасному. Но большая часть „снега“ при этом осталась бы нетронутой. Я смотрю на это и вижу тысячи возможностей: прыжок с трамплина, фристайл на рампе, спуск с уступа на уступ. Так что я начинаю думать, что понял, чем я хочу заниматься, когда вырасту. Но, если вы спросите меня, кем я хочу быть, когда вырасту, я знаю, что хочу быть счастливым человеком», — заключил Логан.