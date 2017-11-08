13 красноречивых примеров того, как меняется жизнь с появлением ребенка

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Большинство из нас когда-то станут родителями, а некоторые уже испытали всю прелесть этого прекрасного статуса. С появлением ребенка жизнь поворачивается на 180 градусов. И конечно же, молодым мамам и папам нужно определенное время, чтобы заново набрать привычные темпы. Редакция AdMe.ru собрала примеры, когда пары не побоялись показать окружающим, как изменилась их жизнь после прибавления в семье.

Внезапный бокал пива — залог счастливой и спокойной мамы

«Пусть у меня и была короткая стрижка, а также больше уверенности в себе, сейчас я абсолютно счастливый человек, который безумно любит свою семью»

«Меня всегда восхищали люди, которые не стали превозносить потребности ребенка выше своих, а смогли сделать его частью своей привычной жизни»

«Совет всем, кто недавно стал родителем: не смотрите на фото с вашего медового месяца, не засматривайтесь на себя слишком долго в зеркале, любите своих детей»

Умение быстро уснуть — лучший навык молодой мамы

Быть родителем — значит смириться с тем, что на некоторое время придется забыть о неторопливом наслаждении любимыми напитками

Кажется, они даже не изменились

«На левой фотографии мне 28 лет. Через несколько недель я узнаю, что беременна первым ребенком. На правой мне 33. Я готова задушить своей любовью эти два маленьких чуда»

Прекрасные и счастливые мама и папа — родительство им только к лицу

Выглядит так, будто это 2 разных фото на одной и той же вечеринке... Только с небольшим дополнением

Мы даже не можем представить, что делают молодые люди на первой картинке, но их действия на второй вполне очевидны

Этот взгляд. Малыш, он будет преследовать тебя всю жизнь

Спать до полудня — круто, нежиться в кровати с любимым чадом — бесценно