13 комиксов про мам, в которых каждая отыщет себя, подругу или соседку. И покраснеет от смущения

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Каждый из нас воспитывает детей по-разному. Кто-то не разрешает смотреть мультфильмы каждый день, кто-то не против дать планшет на несколько часов, чтобы чадо поиграло в игры. При этом в поведении многих мам есть что-то схожее. Мы присмотрелись получше к тому, как ведут себя мамы, и поняли, что мы и правда чем-то похожи.

Мы в AdMe.ru пофантазировали и придумали шуточную классификацию мам, в которых вы, возможно, узнаете и себя.

Мама на пять с плюсом. Готова делать уроки с ребенком часами. Правда, у такого рвения бывают негативные последствия

Вездесущая мама. Принимает деятельное участие в школьной жизни и рада мастерить поделки даже по ночам

Мама-блогер. Ее дети самые красивые, стильные и умные. Ну, по крайней мере, в инстаграме

Мама — универсальный солдат. Готова защитить своего ребенка от любых врагов. Даже если им всего-то 5 лет

Мама-рюкзак. В ее рюкзаке можно найти все самое необходимое (и бесполезное — тоже)

Мама — любительница сравнивать. Обожает соревноваться с другими родительницами, чей же ребенок талантливее

Мама «все лучшее детям». Готова ходить в рваных джинсах, лишь бы ее дети выглядели как с обложки

Мама-активистка. Фонтанирует идеями, но другие родители почему-то относятся к ней прохладно

Мама на страже порядка. Ни одна пылинка не проскользнет мимо ее внимательного взгляда

Мама-всезнайка. Готова раздавать непрошеные советы и делиться ценным опытом, даже если ее не просили

Мама-кормилица. Считает, что самое главное в жизни — это обед по расписанию

Мама-опоздашка. Не дружит с тайм-менеджментом, а всю вину за опоздания сваливает на детей

Мама-ленивец. Считает, что в полуфабрикатах достаточно витаминов, и не заморачивается с готовкой