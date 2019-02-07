13 известных женщин, которые вышли замуж один раз и, кажется, на всю жизнь

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Сохранить счастливые отношения не так-то просто, и крепкий брак не самое распространенное явление, особенно среди знаменитостей. Но на звездном олимпе есть женщины, которые смогли пронести свои чувства сквозь годы.

AdMe.ru нашел красноречивые примеры известных женщин, чья любовная лодка не разбилась о быт.

1. Сальма Хайек: 9 лет в браке

Сальма познакомилась со своим супругом, предпринимателем Франсуа-Анри Пино, в 2006 году в Венеции. Их свадьба прошла в 2009 году в старинном театре «Ла Фениче».

2. Бейонсе: 10 лет в браке

История любви Бейонсе и Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори Картер) началась с сотрудничества. В 2002 году они работали над песней ’03 Bonnie & Clyde, также Jay-Z появился в ее сингле Crazy in Love. Пара сыграла свадьбу в 2008 году.

3. Джессика Альба: 10 лет в браке

Джессика начала встречаться с Кэшем Уорреном в 2004 году во время съемок «Фантастической четверки». В 2008 году Альба и Уоррен оформили свои отношения. Как считает актриса, чтобы сохранить семейное счастье, нужно проводить вместе как можно больше времени и не забывать о романтике.

4. Клаудия Шиффер: 16 лет в браке

Клаудия вышла замуж за кинопродюсера Мэттью Вона через 16 месяцев после знакомства. Свадьба состоялась в 2002 году в графстве Суффолк в Великобритании, где молодожены приобрели участок земли с замком.

5. Сара Мишель Геллар: 16 лет в браке

Сара Мишель Геллар впервые увидела своего мужа, актера Фредди Принца — младшего, на съемках молодежного триллера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» в 1996 году. Их свадьба состоялась 1 сентября 2002 года. Сохранить крепкий брак актрисе помогает постоянная работа над отношениями.

6. Кэтрин Зета-Джонс: 18 лет в браке

Первая встреча Кэтрин с ее будущим супругом, актером Майклом Дугласом, состоялась на кинофестивале во французском Довиле в 1998 году. Спустя 2 года Зета-Джонс вышла за актера замуж.

7. Сара Джессика Паркер: 21 год в браке

Сара встретила своего супруга Мэттью Бродерика на одной из вечеринок в Нью-Йорке в 1991 году. Их роман продлился 6 лет, а в 1997 году пара решила узаконить отношения. Как считает актриса, чтобы брак был крепким, нужно уважать друг друга и никогда не соперничать.

8. Кейт Бланшетт: 22 года в браке

Кейт познакомилась со сценаристом Эндрю Аптоном в 1996 году в Сиднее, когда училась в Национальном институте драматического искусства. Уже через год Кейт и Эндрю стали мужем и женой. Бланшетт считает, что залог семейного счастья — общность интересов и отсутствие тайн друг от друга.

9. Лиза Кудроу: 23 года в браке

Лиза знает своего мужа Мишеля Стерна, рекламного агента, с 1987 года. В 1995 году влюбленные поженились.

10. Кира Седжвик: 30 лет в браке

Знакомство Киры с Кевином Бейконом состоялось во время съемок фильма «Лимонное небо» в 1987 году. Через год он стал ее мужем.

11. Рита Уилсон: 30 лет в браке

Рита встретила своего будущего мужа, актера Тома Хэнкса, в 1981 году на съемках сериала «Закадычные друзья». Они поженились в 1988 году. Уилсон убеждена: важнее всего участвовать в жизни друг друга, чтобы брак был счастливым.

12. Джейми Ли Кертис: 34 года в браке

Муж Джейми — актер, композитор, а также лорд и барон Кристофер Гест. Кертис сразу влюбилась в него, увидев фото из фильма «Это — Spinal Tap» в журнале Rolling Stone. Тогда она сказала: «Я выйду замуж за этого парня». Спустя 5 месяцев так и случилось.

13. Мерил Стрип: 40 лет в браке

В 1978 году Мерил оказалась без крыши над головой, и брат предложил ей пожить в квартире своего друга — скульптора Дона Гаммера, который на тот момент путешествовал по Европе. Стрип планировала уйти, как только Дон вернется, но тот уговорил ее остаться. Поженились они в том же году. Стрип всегда проговаривает с супругом все проблемы и мелочи и видит в этом рецепт семейного счастья.