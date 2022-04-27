13 ситуаций из жизни родителей, в которые сложно поверить, пока аист только в пути, а капуста еще не взошла

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В наше время родители подходят к воспитанию детей со всей ответственностью, читают книги по психологии и стараются справедливо распределять обязанности между собой. Но какими бы ни были заботливыми мамы и папы, без неприятных случаев обойтись трудно. Иногда настроение могут испортить даже обычные прохожие. Здесь главное относиться ко всему с оптимизмом и юмором.

Мы в AdMe.ru восхищаемся терпеливыми родителями, которые воодушевили нас придумать и нарисовать эти иллюстрации.

Старания родителей порой бывают напрасны

Не все понимают сразу, что родительство — это надолго

Выходной день у родителей — редкое явление

Главное — помнить, чтобы ребенок был аккуратно и тепло одет

Родительские привычки частенько берут верх

Каждый этап жизни по своему прекрасен

Ребенок для родителей надолго остается малышом

Перед детским питанием бывает сложно устоять даже взрослым

Дети такие шустрые, будто пользуются ускорителем времени

Опыт делает нас более спокойными

Трудно пройти по улице и не услышать «добрые» комментарии от прохожих

Поход в поликлинику — испытание, через которое не все могут пройти достойно

Непрошенные советчики бывают еще и предвзяты